Платный туалет появился в Нарымском сквере Новосибирска: его построили по инвестдоговору

Мэр Новосибирска подписал указ о взимании платы за посещение нового туалета в Нарымском сквере. Цена вопроса — 35 рублей .



— Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Горзеленхоз» тариф на платную услугу по посещению общественного туалета, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 23, в размере 35,0 рубля за одного человека за одно посещение (налогом на добавленную стоимость не облагается), — указано в постановлении мэра, опубликованного на сайте муниципалитета.

