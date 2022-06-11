Платный туалет появился в Нарымском сквере Новосибирска: его построили по инвестдоговору
Воспользоваться им можно за 35 рублей с человека
Мэр Новосибирска подписал указ о взимании платы за посещение нового туалета в Нарымском сквере. Цена вопроса —
— Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Горзеленхоз» тариф на платную услугу по посещению общественного туалета, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 23, в размере 35,0 рубля за одного человека за одно посещение (налогом на добавленную стоимость не облагается), — указано в постановлении мэра, опубликованного на сайте муниципалитета.
Тариф в 35 рублей установлен до 1 января 2024 года. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила НГС причины взимания платы.
— Это новый туалет, который был сделан по инвестиционному договору. Естественно, для его обслуживания нужны деньги, поэтому он платный, — сказала НГС Терешкова.
Ранее НГС сообщал о том, что Дом охотника у Нарымского сквера продают за бесценок. К потенциальной сделке возникли вопросы у членов охотсообщества, мы разобрались, кому это выгодно.