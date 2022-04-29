Дом охотника у Нарымского сквера продают за бесценок — кому выгодно занижать его стоимость
К потенциальной сделке возникли вопросы у членов охотсообщества
Новосибирское областное общество охотников и рыболовов численностью почти в
Как строился Дом охотника
Новосибирское областное общество охотников и рыболовов (НОООиР) было создано в 1944 году (ранее называлось Новосибирским добровольным обществом охотников). По своей сути оно выступает связующим звеном между любителями рыбалки и охоты и государственными органами. Основными задачами общества значатся охрана животного мира, бережливое содержание охотугодий и смягчение воздействия на них неблагоприятных факторов окружающей среды. Главные источники финансирования — средства от продажи охотничьих путевок и членские взносы.
Одним из самых значимых этапов в развитии общества стало время правления в прошлом милиционера Геннадия Ефимова. В 1985 году он вышел на пенсию и возглавил НОООиР. Ему показали пылившийся около 15 лет проект здания, которое должно было стать головным офисом организации, и всё завертелось.
— Проект был довольно сложным, особо за него никто не хотел браться. Я сам в прошлом строитель, заинтересовался. Начал искать специалистов в Новосибирске, но безрезультатно. Поехал в Москву, в министерство строительства, обо всём договорился. Подрядчиком выбрали «Строительный трест № 30», на всё про всё ушло около шести лет, — вспоминает Ефимов в беседе с НГС.
Процесс строительства был непростым, два раза процесс останавливался из-за нехватки средств. В итоге Дом охотников в центре Новосибирска был сдан в эксплуатацию в 1994 году, охотсообществу тогда принадлежало 60–70% его площади (утверждает один из стартовых совладельцев здания на условиях анонимности).
В 2001 году Ефимов по состоянию здоровья уже не мог возглавлять охотсообщество, и новым председателем избрали Николая Кобыленко. Вскоре бывший руководитель начал получать плохие вести.
— Активы начали распродавать: был продан завод «Буревестник» (наш крупнейший актив), потом — охотничий магазин в Доме охотников и следом одно помещение за другим. В итоге сейчас охотсообществу принадлежит всего 21% здания. Недавно мне звонили товарищи, сокрушались, что и этого скоро лишатся, — с горечью говорит Ефимов.
НОООиР на сегодняшний день принадлежит 1/5 площадей здания на Нарымской, 23, общая площадь которого — 4393 квадратных метра.
Николай Кобыленко — учредитель ООО «БУГ» (выступает в роли управляющей компании для Дома охотников, владеет частью помещений). Кобыленко был избран председателем НОООиР в 2001 году. В июне
Как пытаются его продать
Во время апрельской видеосвязи с руководителями районных обществ председатель Николай Кобыленко выступил с инициативой продать главный актив общественной организации — Дом охотника на Нарымской, 23. По его словам, доминирующий собственник помещений непременно создаст невыносимые условия для НОООиР.
— Поймите, это не прихоть, не хотелки. Это такая мера защиты от мажоритарного собственника квадратных метров. Он может создать свою управляющую компанию. Кроме того, нам капитально нужно ремонтировать крыльцо, менять коммуникации и тротуарную плитку, — так объяснил свое предложение Кобыленко, не уточнив, откуда взялась информация о намерении мажоритарного собственника выжить охотников из своего дома.
По словам председателя, рыночная стоимость квадратного метра была определена в 80 тысяч рублей, всю площадь НОООиР можно продать за 79 миллионов рублей.
— Здание, которое может стать нашим новым офисом, расположено на ул. Революции, 38. Новое место имеет свои плюсы: охрана Росгвардией, за которую платит Росреестр, более дешевое обслуживание и цена — 30 миллионов рублей, — сказал Кобыленко, предложив охотникам обдумать предложение и вынести его на рассмотрение на следующую конференцию (НГС располагает аудиозаписью с охотничьего схода).
На обсуждение этого вопроса, помимо охотников, пригласили и потенциального покупателя, того самого мажоритарного собственника квадратных метров (51%) в Доме охотника — ИП Истигечева.
— Действительно, мы присутствовали при обсуждении этого вопроса, так как нам поступило предложение приобрести площади охотсообщества. Отмечу, что этот вопрос правда еще не решенный: сейчас только стадия обсуждения идет. Довольно странно, что этим уже заинтересовались СМИ, — заявила НГС представитель ИП Истигечева.
Владимир Истигечев — директор и владелец ООО «Сибирский Грузовой Терминал». Согласно информации «Контур.Фокуса», баланс фирмы на конец 2021 года составил 508,8 миллиона рублей, выручка — 169 миллионов, а чистая прибыль — 4,1 миллиона. Также Истигечев владеет рестораном «Шемрок» (ООО «Шемрок-Кейтеринг»), ООО «ТРЕВО» (Трево-девелопмент).
Участники дискуссии в большинстве своем поддержали инициативу председателя. Открыто против инициативы высказался только один человек — председатель Купинского районного общества охотников и рыболовов Владимир Бибиков. Вопрос решили проработать до следующей конференции НОООиР, на которой предстоит принять окончательное решение. Таким образом общественная организация может по собственной воле лишиться своего последнего крупного актива.
«Сомневаюсь, что эта сделка выгодна охотсообществу»
Несмотря на отсутствие острой полемики на совещании, у многих из охотников возникли вопросы к инициативе Николая Кобыленко. Они на условиях анонимности заявили НГС, что их смущает объявленная цена продажи здания. Не анонимно удалось обсудить это только с бывшим членом правления Николаем Гордиенко (он владеет магазином в Доме охотника).
— Я сомневаюсь, что эта сделка выгодна охотсообществу, скорее здесь заложены какие-то интересы Кобыленко и лояльных ему членов правления. Этот переезд не может быть экономически целесообразным: после продажи около трети суммы предстоит заплатить в качестве налогов государству. Да и
В качестве подтверждения своих слов охотник предоставил редакции договор купли-продажи одного из помещений в Доме охотника, которым он владел до 19 апреля 2021 года. Ранее упомянутый Владимир Истигечев приобрел у Гордиенко нежилое помещение в 16,9 квадрата за шесть миллионов рублей, то есть по 355 тысяч за квадратный метр (документ есть в распоряжении редакции).
НГС связался с несколькими экспертами рынка коммерческой недвижимости, однако все отказались обсуждать примерную стоимость квадратов в Доме охотников, не зная состояния помещений.
— Когда началась спецоперация, я думал, что делать со своим бизнесом, и попросил банк оценить сумму, по которой я могу заложить недвижимость. 5 марта этого года банк «Левобережный» согласился принять под кредит мои помещения по цене
Другие вопросы к председателю
— Наш завод «Буревестник» был тоже объявлен неликвидным, якобы тянул налоги и был убыточен. Хотя впоследствии нашлись люди, которые неплохо зарабатывают, сдавая в аренду его помещения. Мое мнение — я против продажи Дома охотников, — именно так выступил на апрельском совещании глава Купинского охотсообщества Владимир Бибиков. Он оказался единственным, открыто высказавшимся против идеи Кобыленко.
Завод «Буревестник» был создан в 1999 году, располагался в здании на Красина, 74. Производил охотничьи и рыболовные снасти. Примерно в 2010 году во время правления Николая Кобыленко был продан якобы из-за нерентабельности. В 2019 году фирма исключена из ЕГРЮЛ. НГС опросил более десяти действующих и бывших членов правления НОООиР — никто не знает цену продажи «Буревестника».
— Завод был в нашем структурном подразделении, потом его отделили и начали продавать по частям. С тем, что он был нерентабельным, я не соглашусь: прекрасные помещения в центре Новосибирска, дорогое оборудование внутри — станки, прессы и прочее. Нужно было просто им заниматься, на худой конец, что-то в аренду сдавать. При этом никто, в том числе и я, бухгалтер, не знает, за сколько был продан завод. Хотя вопросы такие председателю задавались, но он уклонялся от прямого ответа. Давно надо было журналистам заняться этим делом, — сказала НГС бывший бухгалтер НОООиР Галина Май.
Продажа «Буревестника» — не единственная сделка, по которой у охотников есть вопросы. Год назад, 21 апреля 2021 года, в адрес председателя заксобрания региона, в прокуратуру и полицию поступило заявление члена НОООиР Николая Еремина. Он сообщил, что располагает копиями документов, подтверждающих махинации Кобыленко с недвижимостью в политических целях.
— С целью получения голосов в свою пользу на отчетно-выборном собрании общества в 2013 году Кобыленко продал председателю общества охотников «Здвинское» Николаю Климову земельный участок и дом за
Еремин заявил, что располагает доказательствами того, как Кобыленко продал базу отдыха «Ордынское» площадью почти
Представитель Еремина утверждает, что по заявлениям его нет никакого движения.
— Указанные в заявлении факты, на взгляд члена ОО «НОООиР», нанесли организации существенный вред. Они подлежат обязательной проверке. Однако результата жалоб, которые мы направляли в МВД ежемесячно и дважды в прокуратуру, не дали, так как по материалу мероприятия по опросу лиц не проводились, — сказал НГС представитель Еремина.
Позиция Николая Кобыленко
Давая объяснения силовикам в рамках проверок по заявлению Еремина, Кобыленко пояснял, что по уставу НОООиР он единолично может заключать договоры на суммы до 3 миллионов рублей в год. Также председатель охотобщества предъявил акт ревизионной комиссии деятельности общества, «по результатам которого комиссия сделала заключение, что финансово-хозяйственную деятельность организации можно признать удовлетворительной».
— То, о чём вы спрашиваете, было частью предвыборной гонки на выборах председателя, не более того. Все необходимые пояснения и документация предоставлены правоохранителям, которые не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, — прокомментировал НГС заявления Еремина Николай Кобыленко.
В ответе на запрос НГС в областном главке полиции заявили, что доследственная проверка еще не завершена.
Председатель охотсообщества назвал ситуацию вокруг обсуждения продажи Дома охотников «истерией, раздутой прессой».
— Действительно, на районном совещании был затронут вопрос о возможной смене головного офиса для улучшения условий работы штатных сотрудников и условий приобретения разрешительных документов на охоту. Он обсуждался с точки зрения экономической целесообразности в обществе коллег, но решения никакие не принимались. Такие решения принимаются только на конференции, согласно нашему уставу, — сказал Кобыленко.
НГС связался с несколькими членами правления — участниками апрельской конференции, никто из них не захотел обсуждать возможную продажу Дома охотников.
Ранее руководитель Купинского охотсообщества Владимир Бибиков отсудил у шестерых охотников