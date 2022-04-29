Дом охотника у Нарымского сквера продают за бесценок — кому выгодно занижать его стоимость

Новосибирское областное общество охотников и рыболовов (НОООиР) было создано в 1944 году (ранее называлось Новосибирским добровольным обществом охотников). По своей сути оно выступает связующим звеном между любителями рыбалки и охоты и государственными органами. Основными задачами общества значатся охрана животного мира, бережливое содержание охотугодий и смягчение воздействия на них неблагоприятных факторов окружающей среды. Главные источники финансирования — средства от продажи охотничьих путевок и членские взносы.

Одним из самых значимых этапов в развитии общества стало время правления в прошлом милиционера Геннадия Ефимова. В 1985 году он вышел на пенсию и возглавил НОООиР. Ему показали пылившийся около 15 лет проект здания, которое должно было стать головным офисом организации, и всё завертелось.

— Проект был довольно сложным, особо за него никто не хотел браться. Я сам в прошлом строитель, заинтересовался. Начал искать специалистов в Новосибирске, но безрезультатно. Поехал в Москву, в министерство строительства, обо всём договорился. Подрядчиком выбрали «Строительный трест № 30», на всё про всё ушло около шести лет, — вспоминает Ефимов в беседе с НГС.

