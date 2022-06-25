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Лицей № 185 на Тургенева снесли для строительства новой школы с бассейном почти за миллиард рублей

На месте руин лицея появится новая школа на 975 мест

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Реконструировать лицей, по мнению чиновников, было невозможно

Реконструировать лицей, по мнению чиновников, было невозможно

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Лицей № 185 по ул. Тургенева, 84 снесли 25 июня. Фото завершающегося демонтажа ветхого лицея НГС прислал читатель. Ранее мэрия сообщала, что здание нельзя реконструировать из-за архитектурных особенностей и технического состояния, поэтому здесь появится новая школа. Также на участке для школы будут снесены деревья.

На снос существующего здания и строительство нового заложено 989 миллионов рублей. Школа по адресу Тургенева, 84 по проекту будет с бассейном.

Лицей <nobr class="_">№ 185</nobr> на Тургенева снесли для строительства новой школы с бассейном почти за миллиард рублей

Лицей № 185 на Тургенева снесли для строительства новой школы с бассейном почти за миллиард рублей

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Как следует из проекта, школа будет трехэтажной. Перед входом в здание будут установлены цифры 185. По контракту закончат строительство школы 8 декабря 2023 года. Подрядчик будет обязан два раза в месяц присылать фотоотчет о том, как идет строительство. Как мы писали ранее, в школе предусмотрено 975 мест. Стоимость строительства оценили в 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на сами работы и оборудование. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов по проекту «Современная школа». Из госзакупки следует, что исполнитель уже определен, но скрыт идентификационным кодом.

Другую аварийную школу — № 57 — начали сносить в Новосибирске 13 июня, по ссылке — видео работы экскаватора.

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