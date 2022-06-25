Лицей
№ 185 на Тургенева снесли для строительства новой школы с бассейном почти за миллиард рублей
На месте руин лицея появится новая школа на 975 мест
Лицей
На снос существующего здания и строительство нового заложено 989 миллионов рублей. Школа по адресу Тургенева, 84 по проекту будет с бассейном.
Как следует из проекта, школа будет трехэтажной. Перед входом в здание будут установлены цифры 185. По контракту закончат строительство школы 8 декабря 2023 года. Подрядчик будет обязан два раза в месяц присылать фотоотчет о том, как идет строительство. Как мы писали ранее, в школе предусмотрено 975 мест. Стоимость строительства оценили в 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на сами работы и оборудование. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов по проекту «Современная школа». Из госзакупки следует, что исполнитель уже определен, но скрыт идентификационным кодом.
Другую аварийную школу —