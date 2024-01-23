«Они чуть не в драку: "Дай мне!"» Отца школьницы возмутило, что ученики ругаются из-за разной еды в столовой

Житель Новосибирска и отец третьеклассницы Евгений Н. заявил о несправедливости с обедами в школьной столовой. Он оказался недоволен тем, что в школе
«Купить другую еду невозможно»
— Все дети принимают пищу в одно время, за одним столом. И каждый раз происходят ситуации, когда дети, у которых расширенное меню, предлагают другим детям что-то из своего меню. И купить даже за деньги другую еду ребенок не может, по причине постоянной большой очереди, просто элементарно не хватает на это времени. Я считаю, что в этих ситуациях нарушаются права моего несовершеннолетнего ребенка, — рассказал Евгений.
Отец третьеклассницы считает, что такой подход дискриминирует детей и вызывает ссоры. Как рассказывает дочь Евгения, на обед у всех может быть пюре и котлета, но льготникам дают также салат и фрукт.
— Дети должны получать одинаковое меню питания. Самый неприятный момент, что иногда дети, которые кушают улучшенное питание, например, могут от чего-то там отказаться и просто предложить: «Кто будет мой салатик?» И те дети, у которых этого салатика нет, — они чуть не в драку: «Дай мне, дай мне, дай мне!» На это очень грустно смотреть, — поделился Евгений.
Сколько выделяется денег
В пресс-службе мэрии Новосибирска объяснили, что с 1 января 2024 года был увеличен областной норматив стоимости питания детей льготных категорий. Сейчас для учащихся начальных классов без льготных категорий выделяется на обед
— Таким образом, ассортимент или выход блюд рациона той или иной льготной категории отличается в зависимости от установленной стоимости питания. Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением законного представителя, — рассказали в мэрии Новосибирска.
Как добавляют в пресс-центре мэрии Новосибирска, примерные двухнедельные и ежедневные меню для всех категорий размещены на официальном сайте школы
Также дети могут приобрести дополнительное питание на линии раздачи. Как добавили в мэрии, в администрацию школы
В мэрии Новосибирска назвали среднюю зарплату учителей за 2023 год. Она превысила 60 000 рублей.