«Они чуть не в драку: "Дай мне!"» Отца школьницы возмутило, что ученики ругаются из-за разной еды в столовой

«Купить другую еду невозможно»

— Все дети принимают пищу в одно время, за одним столом. И каждый раз происходят ситуации, когда дети, у которых расширенное меню, предлагают другим детям что-то из своего меню. И купить даже за деньги другую еду ребенок не может, по причине постоянной большой очереди, просто элементарно не хватает на это времени. Я считаю, что в этих ситуациях нарушаются права моего несовершеннолетнего ребенка, — рассказал Евгений.

Отец третьеклассницы считает, что такой подход дискриминирует детей и вызывает ссоры. Как рассказывает дочь Евгения, на обед у всех может быть пюре и котлета, но льготникам дают также салат и фрукт.