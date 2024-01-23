freedom
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 4/10
usd 87.97
eur 95.89
СрочноНовосибирцы почувствовали землетрясение
Все новости
Все новости

«Они чуть не в драку: "Дай мне!"» Отца школьницы возмутило, что ученики ругаются из-за разной еды в столовой

Все дети в младшей школе получают бесплатное питание, но на них выделяются разные суммы

1 611

Мужчина считает, что такой подход приводит к дискриминации

Поделиться

Житель Новосибирска и отец третьеклассницы Евгений Н. заявил о несправедливости с обедами в школьной столовой. Он оказался недоволен тем, что в школе № 217 детям из одного класса выдают разные обеды. Мужчина утверждает, что кому-то из детей к обычному пюре достается еще и сок, и салатик. Редакции НГС он рассказал, что все дети в 3-м классе получают бесплатное питание, но у льготных категорий еда отличается. Что говорят на эти заявления в мэрии, читайте в нашем материале.

«Купить другую еду невозможно»

— Все дети принимают пищу в одно время, за одним столом. И каждый раз происходят ситуации, когда дети, у которых расширенное меню, предлагают другим детям что-то из своего меню. И купить даже за деньги другую еду ребенок не может, по причине постоянной большой очереди, просто элементарно не хватает на это времени. Я считаю, что в этих ситуациях нарушаются права моего несовершеннолетнего ребенка, — рассказал Евгений.

Отец третьеклассницы считает, что такой подход дискриминирует детей и вызывает ссоры. Как рассказывает дочь Евгения, на обед у всех может быть пюре и котлета, но льготникам дают также салат и фрукт.

— Дети должны получать одинаковое меню питания. Самый неприятный момент, что иногда дети, которые кушают улучшенное питание, например, могут от чего-то там отказаться и просто предложить: «Кто будет мой салатик?» И те дети, у которых этого салатика нет, — они чуть не в драку: «Дай мне, дай мне, дай мне!» На это очень грустно смотреть, — поделился Евгений.

Сколько выделяется денег

В пресс-службе мэрии Новосибирска объяснили, что с 1 января 2024 года был увеличен областной норматив стоимости питания детей льготных категорий. Сейчас для учащихся начальных классов без льготных категорий выделяется на обед 79,25 рубля, для учащихся начальных классов из многодетных и малоимущих семей — 94,25 рубля, для учащихся, родитель (законный представитель) которых является участником специальной военной операции, — 77 рублей, для учащихся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов — 166,56 рубля (от 7 до 11 лет) и 188,56 рубля (от 12 лет и старше).

— Таким образом, ассортимент или выход блюд рациона той или иной льготной категории отличается в зависимости от установленной стоимости питания. Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением законного представителя, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Как добавляют в пресс-центре мэрии Новосибирска, примерные двухнедельные и ежедневные меню для всех категорий размещены на официальном сайте школы № 217. Корреспондент НГС изучила меню, предложенное на два дня. По данным на 23 и 25 января, завтраки и обеды отличаются только размером порций.

23 января льготникам дадут 250 граммов каши

23 января льготникам дадут 250 граммов каши

Поделиться

Не льготники же получат 200 граммов каши

Не льготники же получат 200 граммов каши

Поделиться

Также дети могут приобрести дополнительное питание на линии раздачи. Как добавили в мэрии, в администрацию школы № 217 жалоб по поводу разницы в видах питания не поступало.

В мэрии Новосибирска назвали среднюю зарплату учителей за 2023 год. Она превысила 60 000 рублей.

ШколаПитаниеМэрияРодители
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter