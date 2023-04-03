Без математики и химии. В новосибирской школе в канун ЕГЭ массово уволились сотрудники, а дети громят мебель — что там происходит

«Школа разрушается на глазах»

Еще один педагог Ольга (имена изменены по просьбе спикеров) сама училась в школе и уже больше 20 лет в ней работает. За это время учреждение выросло практически в два раза.

— У нас на протяжении всех лет был тип школы — школа-дом. Мы школа не очень большая. У нас сначала было 500 детей, сейчас чуть больше 1000. У нас всегда были человеческие отношения. В этом году всё радикально изменилось. 16 декабря пришел новый директор, на моем опыте это третий руководитель. Всех директоров мы очень гостеприимно принимали в надежде на то, что это помощь нам, в чем-то защита, поддержка, единомышленник, — вспоминает Ольга.

В первое время директор, по словам учителя, говорил, что ничего менять не будет, так как много лет школа показывала хорошие результаты ОГЭ и ЕГЭ. Но через несколько недель всё резко поменялось.