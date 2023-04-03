Без математики и химии. В новосибирской школе в канун ЕГЭ массово уволились сотрудники, а дети громят мебель — что там происходит

В школе № 11, которая находится на улице Бориса Богаткова в Новосибирске, с
«При бывшем директоре такого не было»
Родительский комитет школы № 11 написал коллективную жалобу в департамент образования мэрии Новосибирска (документ есть в распоряжении редакции). Многодетная мама Виктория (имя изменено по просьбе сибирячки) стала одной из инициаторов обращения. Виктория попросила не раскрывать ее имя и фамилию, так как переживает, что отношение к ее детям в школе может испортиться. Как рассказывает мама учеников, после прихода нового директора Виктора Завьялова первым признаком, что со школой что-то не так, стало отсутствие математики. Основной предмет просто пропал из расписания классов среднего звена.
— Мы пошли с родительским комитетом к директору поговорить о том, что у нас второй месяц в
Дальше — больше: через короткое время после назначения Завьялова из школы ушли три заместителя директора. Последняя завуч уволилась в начале марта.
— Кроме того, уволились учителя химии, русского языка. Несколько педагогов в декрет ушли, но они же заранее говорили об этом, нужно было как-то почву готовить. Затем ушли и два учителя английского. Персонал, который содержит школу, практически весь уволился, никто не выдерживает. Учителя, которые давно здесь работают, они на грани, — рассказала Виктория.
Увольнение части административно-хозяйственного персонала, по мнению многодетной мамы, привело к разрухе в самом здании школы. У родителей появилось много претензий к уборке территории.
— Во время учебного процесса начали снег с крыши кидать. Никаких ограждений, ничего не было сделано. Сейчас набрали каких-то мужчин непонятных. Спрашиваем, кто это, а они даже не могут ответить, кем работают. На наледи у входа упал ребенок. Изгородь из стульев сделали. Камушками посыпали. Наледь не убрали. Сейчас вода течет, там целый бассейн, — описывает Виктория.
Виктория, у которой ребенок учится в школе с 1-го класса, говорит, что такой ситуации, какая сложилась в этом году, никогда не было. Сами ученики, видя бардак, тоже чаще стали что-то ломать, фотографировать и выкладывать в Сеть. Подростки даже специально создали группу во «ВКонтакте» для этого.
— После этого директор начал заводить разного рода группы в телеграме, во «ВКонтакте». И проводил пропаганду, что какие бессовестные дети в школе, всё разрушают и ломают. Но при бывшем директоре такого не было. Потом это снежным комом пошло, когда директор начал угрожать нам, родителям, статьей за то, что мы жалобы пишем, — подчеркивает многодетная мама.
На созданные директором чаты родительский комитет тоже отправил жалобу в департамент образования мэрии Новосибирска. Документ есть в распоряжении редакции со всеми скриншотами, где действительно приведены достаточно резкие высказывания в адрес родительского комитета. Родителей также не устроили сообщения директора после 23:00. Директор же написал, что едет в это время с работы домой.
Так, в чате в телеграме пользователь, который подписан как Виктор Завьялов, отвечает на жалобу родителей. Он показывает стену, которую пробили дети, и призывает родителей к совести.
— В туалете съемка запрещена, так там вандализм и незаконное уничтожение школьного имущества учащимися 5–7-х классов... Дети уничтожают имущество, а родители их одноклассников нарываются на ст. 128.1 УК РФ (клевета), — пишет пользователь телеграма.
Учителя школы, которые на условиях анонимности поговорили с корреспондентом НГС, также упомянули, что такого бардака в учреждении никогда не было. Дети массово не занимались вандализмом, а ливневки не текли. Этой весной на наледи падали не только дети, но и педагоги
Молодой учитель и председатель профсоюза Мария (имя изменено) признаётся, что в учителя пошла по стопам матери и шла с большим желанием работать. После прихода нового директора работать ей больше не хочется. Также девушка пожаловалась, что она взяла второе классное руководство, но ей не пришли деньги за это. После ее жалобы деньги всё-таки пришли, но ситуации стали регулярными.
«Школа разрушается на глазах»
Еще один педагог Ольга (имена изменены по просьбе спикеров) сама училась в школе и уже больше 20 лет в ней работает. За это время учреждение выросло практически в два раза.
— У нас на протяжении всех лет был тип школы — школа-дом. Мы школа не очень большая. У нас сначала было 500 детей, сейчас чуть больше 1000. У нас всегда были человеческие отношения. В этом году всё радикально изменилось. 16 декабря пришел новый директор, на моем опыте это третий руководитель. Всех директоров мы очень гостеприимно принимали в надежде на то, что это помощь нам, в чем-то защита, поддержка, единомышленник, — вспоминает Ольга.
В первое время директор, по словам учителя, говорил, что ничего менять не будет, так как много лет школа показывала хорошие результаты ОГЭ и ЕГЭ. Но через несколько недель всё резко поменялось.
— Чем больше мы работали с директором, тем больше понимали, что он избегает всех личных контактов. Он уже работает три месяца и до сих пор не знает имена, отчества и фамилии сотрудников. Часть знает, но не очень хорошо. Он ведет затворнический образ жизни. Как пришел, заперся в кабинете и начал развивать активно все социальные сети. Он создал огромное количество групп и чатов: во «ВКонтакте», в WhatsApp, в телеграме. Здесь абсолютно не соблюдается вечер, утро, выходной — не выходной, — рассказала учитель.
За январь, как отмечает Ольга, уволились практически вся администрация и несколько учителей. Ситуация ухудшилась из-за двух ушедших в декрет педагогов. Учителя считают, что директор избавляется от старой команды.
— Уволилась замдиректора по хозяйственной части, которая в сентябре подняла школу и запустила, ушел замдиректора по воспитательной работе. Она ушла в первых числах марта. Школа оказалась фактически полностью обескровлена. Директор не является по профессии педагогом и не понимает, что это такое. Он живет амбициями и далеко идущими планами, — объяснила Ольга.
Нанятые сотрудники работников не устраивают. Учитель по математике, принятый на полставки, всегда опаздывал и не мог удержать внимание школьников. Новая администрация школы, по словам педагогов, не понимает, какие отчеты надо сдавать, им приходится объяснять элементарные вещи.
— У нас появилось в школе много людей, которые непонятно чем занимаются. Они там что-то на
«Расписание составляет какая-то программа»
Большой проблемой стало и расписание. После Нового года оно постоянно меняется, а после весенних каникул изменилось полностью. В коллективной жалобе родители приводят примеры, что у
На претензию родителя о том, что в
Также выяснилось, что директор решил внести в работу учебного заведения новые технологии и с четвертой четверти расписание, по словам Ольги, составляет специальная программа. Учителя, которые разговаривали с НГС, такой ситуацией возмущены.
— Последние недели мы живем на грани нервного срыва, потому что он решил полностью поменять расписание на четвертую четверть. Сейчас мы бьемся в департаменте. У нас появилось 13 уроков в день. Хотя шесть уроков — первая смена, шесть — вторая. Расписание лихорадит. Оно за день три раза поменялось. У нас руки опускаются уже, — объяснила Ольга.
— Я волнуюсь за психологическое состояние своих коллег. И когда мы получаем расписание в
Марию сейчас мотивирует класс, который находится под ее классным руководством. Она говорит, что ее держат ученики.
— Ко мне пришли дети и сказали: «Куда вы пойдете? Мы пойдем за вами. Мы пошли в
Что говорят в департаменте
Виктора Завьялова назначили на должность 16 декабря. С этого дня и до 20 марта из школы уволились 14 человек. Как рассказали корреспонденту НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска, это 4 человека из администрации (3 заместителя директора и 1 главный бухгалтер), учитель физкультуры, химии, русского языка и литературы, английского языка. Также уволились уборщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 3 техника и бухгалтер. Все работники написали заявления по собственному желанию.
За этот же период в школу взяли 17 новых работников. Это 2 заместителя директора, 9 учителей (учитель английского языка, 2 учителя математики, 2 учителя химии, учитель начальных классов, методист, педагог дополнительного образования, учитель русского языка и литературы). Также приняли секретаря учебной части и техника, уборщика служебных материалов, работника по обслуживанию и ремонту, уборщика территории, заведующего хозяйством.
Специалисты мэрии два раза выезжали в школу с проверками после обращений родителей:
На двух проверках департамент образования не собирается останавливаться, отмечают в пресс-службе мэрии. Сейчас планируется комплексное изучение деятельности учреждения.
— Информация об отсутствии учителя математики в 5 «Г» классе подтвердилась. По информации, полученной от руководителя МБОУ СОШ
В феврале в школу пришел учитель математике по совместительству. Мэрия признаёт, что школе требуется еще один учитель на полную ставку.
Сам Виктор Завьялов общаться с журналистом НГС отказался, сказав, что ему нужно разрешение от департамента. Мэрия же посчитала нецелесообразным общение директора с журналистами.
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