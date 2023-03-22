Топ лучших школ Новосибирска. Где самые высокие баллы по ЕГЭ, а кто попадает в рейтинги аналитиков

Лучшие результаты ЕГЭ

Рекордное число учеников, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов, подготовила физико-математическая школа при НГУ (СУНЦ НГУ) на улице Ляпунова, 3. В прошлом году здесь 16 школьников получили высший балл за экзамен. На втором месте по числу стобалльников — инженерный лицей НГТУ на улице Выставочной, 36 — 6 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В гимназии № 2 на улице Киевской, 5 и в гимназии № 5 на улице Академической, 9 по одному выпускнику сдали сразу два предмета ЕГЭ на 100 баллов.