Топ лучших школ Новосибирска. Где самые высокие баллы по ЕГЭ, а кто попадает в рейтинги аналитиков

С 1 апреля в Новосибирске начнется запись первоклашек в школы города. Родителям придется решить, в какое учебное заведение отдать ребенка, чтобы он получил высокий уровень знаний. Журналист НГС Елизавета Горячева собрала информацию о школах города: где ученики лучше всего сдали ЕГЭ в 2022 году и какая школа попала в рейтинг самых престижных — в нашем материале.
Лучшие результаты ЕГЭ
Рекордное число учеников, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов, подготовила физико-математическая школа при НГУ (СУНЦ НГУ) на улице Ляпунова, 3. В прошлом году здесь 16 школьников получили высший балл за экзамен. На втором месте по числу стобалльников — инженерный лицей НГТУ на улице Выставочной, 36 — 6 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В гимназии
По данным мэрии, самые высокие результаты по ЕГЭ в прошлом учебном году получили ученики школ:
- СУНЦ НГУ — 16 стобалльников: математика, химия, русский язык, физика, информатика и ИКТ;
- Инженерный лицей НГТУ — 6 стобалльников: русский язык, история, информатика и ИКТ;
- школа
№ 207— 3 стобалльника: русский язык, история;
- лицей
№ 22— 3 стобалльника: русский язык, химия;
- лицей
№ 130 — 3 стобалльника: русский язык, математика;
- «Гимназия
№ 1»— 3 стобалльника: химия, история;
- Вторая гимназия — 2 стобалльника: русский язык, история, физика. Один ученик сдал сразу два предмета ЕГЭ на 100 баллов;
- лицей
№ 200— 2 стобалльника: история;
- гимназия
№ 5— 1 стобалльник: русский язык, математика. Один ученик сдал сразу два предмета ЕГЭ на 100 баллов;
- школа
№ 186— 2 стобалльника: русский язык;
- школа
№ 13— 2 стобалльника: история, русский язык.
Также, по данным мэрии, по одному ученику сдали ЕГЭ на 100 баллов в школах:
Данные аналитиков
Рейтинговое агентство RAEX составило топ-школ России и Сибирского федерального округа по количеству выпускников, которые поступили в ведущие вузы страны.
В список 200 лучших школ России попали 8 новосибирских школ:
- 11-е место — СУНЦ НГУ;
- 45-е место — лицей
№ 130 имени академика М. А. Лаврентьева;
- 110-е место — гимназия
№ 3;
- 118-е место — инженерный лицей НГТУ;
- 133-е место — гимназия
№ 6«Горностай»;
- 149-е место — аэрокосмический лицей имени
Ю. В. Кондратюка;
- 162-е место — гимназия
№ 2;
- 181-е место — гимназия
№ 1.
В список 20 лучших школ Сибирского федерального округа попали 7 школ Новосибирска:
- 1-е место — СУНЦ НГУ;
- 4-е место — лицей
№ 130имени академика М. А. Лаврентьева;
- 6-е место — инженерный лицей НГТУ;
- 7-е место — гимназия
№ 1;
- 8-е место — гимназия
№ 6«Горностай»;
- 15-е место — гимназия
№ 3;
- 20-е место — гимназия
№ 2.
Недавно НГС посмотрел, что пишут про школы Новосибирска в сервисе 2ГИС, и составил список лучших и худших учебных заведений.