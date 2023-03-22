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Топ лучших школ Новосибирска. Где самые высокие баллы по ЕГЭ, а кто попадает в рейтинги аналитиков

НГС собрал последние данные о школах города

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Восемь новосибирских школ попали в рейтинг лучших в России

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С 1 апреля в Новосибирске начнется запись первоклашек в школы города. Родителям придется решить, в какое учебное заведение отдать ребенка, чтобы он получил высокий уровень знаний. Журналист НГС Елизавета Горячева собрала информацию о школах города: где ученики лучше всего сдали ЕГЭ в 2022 году и какая школа попала в рейтинг самых престижных — в нашем материале.

Лучшие результаты ЕГЭ

Рекордное число учеников, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов, подготовила физико-математическая школа при НГУ (СУНЦ НГУ) на улице Ляпунова, 3. В прошлом году здесь 16 школьников получили высший балл за экзамен. На втором месте по числу стобалльников — инженерный лицей НГТУ на улице Выставочной, 36 — 6 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В гимназии № 2 на улице Киевской, 5 и в гимназии № 5 на улице Академической, 9 по одному выпускнику сдали сразу два предмета ЕГЭ на 100 баллов.

По данным мэрии, самые высокие результаты по ЕГЭ в прошлом учебном году получили ученики школ:

  • СУНЦ НГУ — 16 стобалльников: математика, химия, русский язык, физика, информатика и ИКТ;
  • Инженерный лицей НГТУ — 6 стобалльников: русский язык, история, информатика и ИКТ;
  • школа № 207 — 3 стобалльника: русский язык, история;
  • лицей № 22 — 3 стобалльника: русский язык, химия;
  • лицей № 130 — 3 стобалльника: русский язык, математика;
  • «Гимназия № 1» — 3 стобалльника: химия, история;
  • Вторая гимназия — 2 стобалльника: русский язык, история, физика. Один ученик сдал сразу два предмета ЕГЭ на 100 баллов;
  • лицей № 200 — 2 стобалльника: история;
  • гимназия № 5 — 1 стобалльник: русский язык, математика. Один ученик сдал сразу два предмета ЕГЭ на 100 баллов;
  • школа № 186 — 2 стобалльника: русский язык;
  • школа № 13 — 2 стобалльника: история, русский язык.
Посмотрите на картинке, в каких школах больше всего стобалльников

Посмотрите на картинке, в каких школах больше всего стобалльников

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Также, по данным мэрии, по одному ученику сдали ЕГЭ на 100 баллов в школах: № 58, 206, 120, 64, 54, 48, 198, 19, 168, 165, «Диалог»; в лицеях: № 113, информационных технологий, «Интеграл», информационно-экономическом имени А. Гараничева; в гимназиях: № 15, 9, 4, 17, «Горностай», 12, 3.

Данные аналитиков

Рейтинговое агентство RAEX составило топ-школ России и Сибирского федерального округа по количеству выпускников, которые поступили в ведущие вузы страны.

Так выглядит список лучших школ России, всего в нем 200 позиций

Так выглядит список лучших школ России, всего в нем 200 позиций

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В список 200 лучших школ России попали 8 новосибирских школ:

  • 11-е место — СУНЦ НГУ;
  • 45-е место — лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева;
  • 110-е место — гимназия № 3;
  • 118-е место — инженерный лицей НГТУ;
  • 133-е место — гимназия № 6 «Горностай»;
  • 149-е место — аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка;
  • 162-е место — гимназия № 2;
  • 181-е место — гимназия № 1.

В список 20 лучших школ Сибирского федерального округа попали 7 школ Новосибирска:

  • 1-е место — СУНЦ НГУ;
  • 4-е место — лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева;
  • 6-е место — инженерный лицей НГТУ;
  • 7-е место — гимназия № 1;
  • 8-е место — гимназия № 6 «Горностай»;
  • 15-е место — гимназия № 3;
  • 20-е место — гимназия № 2.
Так выглядит список лучших школ Сибирского федерального округа

Так выглядит список лучших школ Сибирского федерального округа

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Недавно НГС посмотрел, что пишут про школы Новосибирска в сервисе 2ГИС, и составил список лучших и худших учебных заведений.

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