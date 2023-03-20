«В этом котле ада никто не выживет»: в какие школы Новосибирска точно не стоит отдавать ребенка — изучаем отзывы

Лучшие школы

СОШ № 170

Средняя школа № 170 на левом берегу получила самую высокую оценку из муниципальных школ в Новосибирске. Пользователи поставили ей 4,4 балла из 5.

— Училась 10-й, 11-й класс в этой школе, сейчас учатся племянники. Школа неплохая, чистая, просторная, неплохая столовая. Большинство учителей адекватные педагоги — дают неплохую базу. Ходить за детьми никто не будет, должно быть желание учиться, — пишет пользовательница Анастасия.



В основном пользователи отмечают, что школа «средняя», но в ней есть выдающиеся учителя. Среди отзывов много откликов от учеников — они благодарят своих классных руководителей.