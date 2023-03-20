«В этом котле ада никто не выживет»: в какие школы Новосибирска точно не стоит отдавать ребенка — изучаем отзывы

При выборе школы для ребенка ответственные родители, как правило, смотрят на результаты ЕГЭ, оснащенность здания и отзывы других родителей. Мы уже рассказывали о лучших школах Новосибирска с самыми успешными учениками и писали про самые крутые частные школы. В этот раз мы решили посмотреть, что пишут про школы в 2ГИС и составили список лучших и худших.
Лучшие школы
СОШ № 170
Средняя школа № 170 на левом берегу получила самую высокую оценку из муниципальных школ в Новосибирске. Пользователи поставили ей 4,4 балла из 5.
— Училась 10-й, 11-й класс в этой школе, сейчас учатся племянники. Школа неплохая, чистая, просторная, неплохая столовая. Большинство учителей адекватные педагоги — дают неплохую базу. Ходить за детьми никто не будет, должно быть желание учиться, — пишет пользовательница Анастасия.
В основном пользователи отмечают, что школа «средняя», но в ней есть выдающиеся учителя. Среди отзывов много откликов от учеников — они благодарят своих классных руководителей.
— Дам оценку этой школе как простой средней школе, без амбиций, без обязательств, без претензий на что-то, — пишет другой пользователь.
Есть и негативные оценки:
— На первый взгляд, обычная школа, но здесь много минусов. Продленки нет. В 11:40 закончились уроки, и куда хотите, туда и девайте своих детей. Кружков после уроков тоже нет. Вообще никакого досуга не предложено детям. Классы переполнены, но директор почему-то набирает детей не по прописке. В туалетах бумага большая редкость, приходится носить с собой. С дисциплиной проблемы, в раздевалке полный ужас, могут даже одежду фекалиями измазать. В унитазы засовывают и яблоки, и рулоны бумаги. Но почему-то никакая воспитательная работа с учениками не проводится. Нет элементарных праздников (даже «елки») и спортивных соревнований между классами, — пишет девушка по имени Екатерина.
СОШ № 105 им. героя России И. Шелохвостова
На втором месте с оценкой 4,3 балла школа
— У нашего ребенка инвалидность и мы обучаемся по индивидуальной программе, но со всеми детками в классе. Для нас совместно составили индивидуальный план обучения, за что огромное спасибо, — отметила София.
— Моя дочь закончила 105-ю школу в 2008 году. Школа в шаговой доступности, имеет свои достоинства. Учитель начальных классов у нас была замечательная, учителя среднего и старшего тоже как на подбор. Моя дочь больше гуманитарий, много читала, грамотная, отзывчивая девочка. Я не заметила деления на классы или касты, еще какие-то группы, — рассказала Ольга Кожемякина.
Среди минусов родители пишут о поборах и слишком строгом отношении к школьной форме.
— Учителя не думают о нас, на карантине задают слишком много домашнего задания и свободного времени нет, — выразил недовольство один из учеников под ником LO.G.A.N.
СОШ № 134
Средняя школа № 134 заняла 3-е место в рейтинге пользователей 2ГИС. Ее оценили на 4,1 балла из 5.
— Ребенок посещает эту школу. Всё нравится, учителя хорошие, добрые и отзывчивые. Всегда пойдут навстречу ученику. Естественно, если сам ученик этого хочет, — пишет пользователь под ником Smelaya.
Часть пользователей отмечает странное поведение охранников:
— Не хочу касаться конкретно самой школы, так, средненькая. Но ситуация следующая: постоянно в школе неадекватные охранники! Один пил постоянно и спал прямо на посту, теперь появился псих, который беспрестанно орет на детей. Вечером, когда за окном уже темно, выключает свет во всех коридорах школы! Приходится ходить наощупь! — написала zorinka05. По словам автора отзыва, вечером дети возвращаются со спортивных секций и вынуждены идти в темноте.
Негативные отзывы оставляют и выпускники школы. Пишут про неадекватных учителей и необходимость самостоятельно готовиться к ОГЭ.
— Ужасная школа, убившая мою нервную систему. Учителя доводят детей до состояния истерики, и речь не только обо мне. Пришла с крепкими нервами, здоровым видом, а вышла как выпускница, но с отвратительным воспоминаниями об этом месте, — написала Nani trk.
СОШ № 47 им. М. Ф. Михина
Школу № 47 в Кировском районе пользователи тоже оценили в 4,1 балла. Среди отзывов опять много внимания уделяют школьным праздникам и летнему лагерю «Солнышко».
— В этом году мы окончили начальную школу, у нас остались только положительные эмоции. Замечательный классный руководитель Светлана Григорьевна — очень отзывчивый, внимательный, добрый педагог. Ее очень сильно любят дети, знания, которые она дает, легко воспринимаются. Хорошее впечатление осталось от администрации школы, — поделилась впечатлениями Екатерина Бельская.
Среди минусов школы родители пишут о невкусной еде в столовой, отсутствии дверей и бумаги в туалетах, средней учебной подготовке.
— Не отдавайте детей в эту школу, если хотите сохранить их и свое здоровье, — считает Ольга Мацкевич, — Учителя позволяют себе крики на уроках, с проблемными детьми не ведется никакой работы — и это выливается в драки и калечение учащихся. Педагогов не хватает, и поэтому часто пропадают занятия. Когда пытаешься добиться правды, то начинаются нападки на ребенка.
СОШ № 141
Средняя общеобразовательная школа
— Отличная школа, всё создано для получения знаний и образования. Учителя с большим опытом, прекрасно выполняют работу и помогают детям быть умнее, — написал Кирилл.
— Обычная школа, — такую лаконичную оценку дал пользователь Flamma Alba.
Как и с любой школой, не обошлось и без негативных отзывов:
— Учителя английского. В начальной школе, если твой ребенок не ходит к репетиторам, не жди ничего. У ребенка будет только двойка или тройка — в лучшем случае 3, — написал один из родителей.
Худшие школы
СОШ № 147
Средняя школа № 147 на улице Пихтовой в Первомайском районе получила всего 1,7 балла из 5. Родители и бывшие ученики жалуются на старое и ветхое здание, слабый педагогический состав, поборы. Кроме того, в школе есть место травле.
— Ужасная школа! Низкий профессиональный уровень преподавателей, часто имеет место личное отношение преподавателя к ученику, постоянные поборы: то на ремонт, то на охрану... После этой школы поступить в вуз весьма проблематично, — написал пользователь Сергей.
— Штукатурка падает на людей, — коротко описал ситуацию Никита Печкин.
Хорошие отзывы о СОШ № 147 оставили только два пользователя, они оценили школу как «отличную» и «нормальную».
СОШ № 184
Школа № 184 в Юбилейном жилмассиве набрала чуть больше — 1,8 балла.
— Самая ужасная школа, в которой мне удалось побывать (сравнивать есть с чем, сменила три школы). Учителя не умеют общаться и работать с детьми. Учительницы начальных классов игнорируют шум, который стоит в классах всегда! Учитель музыки называет детей бездарными, хотя сама не имеет вокальных данных, — написала Ника Кирпиченко. — Благо училась я там недолго, ибо в этом котле ада никто не выживет.
Многие пишут про непрофессиональный педсостав: «учителя злые, как собаки», «занижают оценки», «срываются и унижают» детей. Кроме того, в школе нет условий:
— На выпускной из парт школьники колотят подиум, гладят шторы, которым уже лет 50. Актового зала нет. Пандусов нет. Специально оборудованных туалетов нет. Специально оборудованных классных комнат нет, — написал Евген Семенов.
Некоторые пользователи упомянули о плохой работе столовой и «волосах в еде».
СОШ № 69
69-ю школу на Затоне пользователи оценили в 1,9 балла. В основном жалобы касаются поведения педагогов:
— 1000 раз подумайте, если хотите отдать ребенка в эту школу. После
Родители тоже плохо отзываются о заведении:
— У меня училась дочь в этой школе, стала немножко психованная, — отметила женщина по имени Надежда.
Нашелся и один хороший отзыв:
— Нам всё нравится, хорошо готовят к школе детей в пришкольном детском саду. Нет той суеты, что есть в школах в центре! Учителя нам тоже нравятся. Грамотный и понимающий директор, — рассказал пользователь под ником Assassin.
СОШ № 59
Чуть больше — 2,1 балла — получила
— Директор не умеет разговаривать, по телефону обложил меня матами, при личной встрече, не выслушивая, кричит. На сделанное ему замечание, что покурил и бросил окурок рядом с урной, махнул на меня рукой, сказал: «Отстаньте», — написала Юленька Хорошая.
Один из пользователей сравнил школу с колонией. Были и хорошие отзывы: родители высоко оценили празднование Нового года и начальную школу.
СОШ № 167
Среднюю школу № 167 на Добролюбова оценили на 2 балла из 5.
— Очень агрессивное «преподавание». Детей оскорбляют, описывают «приятные» перспективы после окончания школы. Администрация школы пассивна, не принимает мер по ремонту, мероприятиям. Убитая, никчемная школа... Максимум — отдать ребенка в начальную школу, после — только перевод в другую, — написал nsk-goa.
Многие жалуются на директора школы и отношение учителей к детям, ремонт в здании. Есть и те, кто, наоборот, хвалит учителей:
— Очень хорошие люди там работают. Главное, к детям относятся по-человечески и знания дают хорошие. Нам очень нравится. А то, что здание школы в таком состоянии, так учителя тут ни при чём, — написала Галина Шестовец.
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