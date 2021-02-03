Топ-11 самых лучших школ Новосибирска. Чем они хороши и где поселиться, чтобы точно туда попасть

В Новосибирске составили список лучших школ
Запись детей в первый класс в этом году перенесли на два месяца — теперь она начнется с
Чтобы узнать, какие школы нашего города дают лучшее образование, мы обратились в Министерство образования региона. Там нам предоставили список из десяти лучших школ Новосибирска. В Минобре объяснили, что школы оцениваются по нескольким критериям: результаты ЕГЭ (количество
Кроме того, мы использовали данные рейтинга агентства RAEX о новосибирских школах, чьи ученики поступают в ведущие вузы России. В итоге у нас получилось одиннадцать школ, которые лидируют по всем показателям.
Академгородок
СУНЦ НГУ ФМШ
Первое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Физматшкола НГУ лидирует в обоих рейтингах — здесь лучшие результаты по предметам, а выпускники поступают в самые крутые университеты. ФМШ выбивается из остального списка — это интернатная школа, и все ученики должны как минимум год прожить в общежитии при ней. Проживание в интернате бесплатное, более того, «фымышат» обеспечивают питанием, а тем, кто хорошо учится, могут назначить стипендию.
Школа специализируется на точных и естественно-научных предметах. Учеба там строится по вузовской модели — первую часть дня студенты ходят на лекции и семинары, а потом посещают спецкурсы по интересам.
Попасть в ФМШ можно только после восьмого класса:
— Чтобы поступить в СУНЦ НГУ, будущему физматшкольнику нужно пройти трехнедельное обучение в Летней школе СУНЦ НГУ. В конце Летней школы каждый слушатель обязательно проходит итоговые испытания по математике, физике, химии, а также по биологии, которые являются вступительными экзаменами в СУНЦ НГУ, — говорится на сайте школы.
Вне конкурса в школу могут попасть победители олимпиад разного уровня.
Среди известных выпускников ФМШ есть, например, банкир и основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким, глава новосибирского штаба Навального и депутат горсовета Сергей Бойко.
Образовательный центр «Горностай»
Четвертое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
В образовательный центр «Горностай» входит не только школа, но и детский сад. На дошкольную подготовку принимают детей с трех лет.
Школа разделена на несколько корпусов — для дошкольного отделения, средней и старшей школы.
В школе также есть специализированные классы — математические, естественно-научные и инженерные и возможность изучения нескольких языков — английского, французского, китайского или немецкого.
Кроме того, к образовательному центру прикреплен бассейн, в котором школьники могут заниматься на физкультуре.
Директор «Горностая» — Ирина Путинцева. До
Лицей № 130 им. академика
Пятое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Еще одна из школ Академгородка, которая регулярно входит в списки лучших. Лицей построили в 1
В новом здании четыре этажа — на первых трех учится начальная школа, на четвертом есть лаборатории для старших классов. Кроме того, в лицее есть два спортзала и бассейн.
В старших классах учеников разделяют на профильные классы: физико-математический, социально-правовой и естественно-научный. Есть и универсальный профиль.
Гимназия № 3 в Академгородке
Шестое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Школы Академгородка занимают сразу три строчки в рейтинге лучших школ города. Одна из них — гимназия
До 1996 года в здании бывшего университета находилась муниципальная школа
В школе также есть разделение на профили после восьмого класса, а английский язык начинают учить уже с первого. В пятом классе детям предлагают изучать второй язык на выбор — французский или немецкий.
Тут же учился музыкант и телеведущий Александр Пушной.
Мы собрали дома, прикрепленные к этим школам, на интерактивной карте «Яндекса». Полный список микроучастков можно посмотреть на сайте мэрии.
Левый берег
Инженерный лицей НГТУ
Второе место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Лицей НГТУ существует при университете и, конечно, ориентирует школьников на технический вуз. В лицее есть два профильных направления: физико-математический и экономический.
— Лицеистам предоставляется возможность выбора спецкурсов и факультативных курсов, учитывающих их интересы в области профильного, гуманитарного образования и общего развития. К профильным дисциплинам относятся математика, физика, экономика, — указано на сайте школы.
Кроме того, в лицее есть возможность бесплатно пройти программу «IT-школа Samsung» — в течение года старшеклассников обучают основам IT и разработке мобильных приложений на Java для платформы Android.
Занятия у школьников проходят в учебных корпусах НГТУ: в лабораториях химии; в аудиториях и компьютерных классах лицея; спорткомплексе. Оттуда же и преподаватели. Среди учителей школы три доктора наук и одиннадцать кандидатов. По данным лицея, 51% выпускников поступает в НГТУ, 24% — в НГУ.
Лицей информационных технологий
Девятое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Лицей информационных технологий расположился в центре левого берега, недалеко от телевышки. Лицей полностью оправдывает свое название — школьникам здесь дают углубленную подготовку по математике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Детей на занятия набирают с первого класса, но в лицее есть и школа раннего развития для шестилетних детей.
В школе учится больше 1000 человек, и занятия разделены на две смены.
На этой карте вы найдете адреса домов, где по прописке можно попасть в лучшие левобережные школы.
Правый берег
Аэрокосмический лицей имени
8 место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Аэрокосмический лицей — еще одно место, куда не получится отдать первоклассника. Сюда принимают школьников после шестого класса по итогам вступительных экзаменов по математике и русскому.
Особенность лицея в том, что, кроме общеобразовательной программы, учащимся дают предпрофессиональную аэрокосмическую подготовку. Например, у школьников есть предметы «Конструкция летательных аппаратов» и «Основы механики».
Гимназия № 1
Третье место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Первая гимназия находится в самом центре Новосибирска, в здании на Красном
Первая гимназия традиционно ассоциируется с хорошим образованием. Действительно, ежегодно
Изначально школа делала упор на «гуманитаризацию воспитательного процесса» и на развитие творческих способностей. Сегодня она работает в другом направлении: в гимназии есть специализированные математические и естественно-научные классы. Кроме того, после десятого класса всех учеников разделяют на профили: математический и естественно-научный (специализированные классы), инженерно-технологический, социально-гуманитарный и социально-экономический.
— Cо второго класса начальной школы система факультативных занятий, курсов внеурочной деятельности создает условия для выявления и реализации способностей обучающихся в разных предметных областях, — указано на сайте школы.
В гимназии есть и программы международного обмена — ученики могут уехать в Германию, а затем принять у себя немецких школьников.
Первую гимназию оканчивали музыкант и солист группы Hi-Fi Митя Фомин, советская рок-певица Янка Дягилева, актер Алексей Маклаков и журналист Сергей Подгорбунский (бывший директор телеканала «РТР» и экс-гендиректор телеканала «
Гимназия № 4
Десятое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Еще одна школа недалеко от центра — гимназия
Именно в этой школе учился Михаил Данилин — парень, который в
— Как-то мы сидели на уроке, девочки разговаривали о еде и сказали: «Блин, вот бы классно сейчас кофе попить!» У нас ситуация такая, что есть школа, у которой самая большая перемена
Гимназия № 12
Двадцатое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Находится в центре Калининского района, здание построено в
Учителя школы идут в ногу со временем: например, учительница русского языка и литературы Анастасия Павлова проводит уроки не только в классе, но и в TikTok.
— Так как у меня сейчас девятый класс, то, конечно, самая животрепещущая тема — это ОГЭ. И в рамках ОГЭ я сейчас начинаю показывать сюжеты через «ТикТок», чтобы было проще и понятнее. Дети не знают, из чего состоит экзамен, из каких элементов. Как ты приходишь на экзамен, как его сдаешь, как тебя оценивают. И через «ТикТок» это можно показать, чтобы у них волнение улеглось, чтобы им было спокойнее сдавать экзамены, — рассказывала Анастасия Павлова «Новосибирским новостям».
Лицей № 9
Седьмое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников
Лицей № 9 — одна из первых школ Новосибирска. Здание построили еще в
Лицей тоже участвует в региональном проекте специализированных классов, здесь есть классы математического, инженерного и IT-направлений.
Стипендий или другой материальной поддержки в школе нет.
Дома, которые относятся по прописке к лучшим правобережным школам, мы отметили на этой карте.
Что еще почитать про школы и образование
Куда хотят поступать и сколько мечтают зарабатывать новосибирские
НГС писал о школьнике Никите Панове, который в этом году набрал 1
В прошлом году НГС побывал на приеме «Золотые надежды России» в Экспоцентре и спросил у медалистов, как они превратились из троечников в отличники, куда нынче модно поступать и как им удалось обмануть систему ЕГЭ.