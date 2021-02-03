Топ-11 самых лучших школ Новосибирска. Чем они хороши и где поселиться, чтобы точно туда попасть

Чтобы узнать, какие школы нашего города дают лучшее образование, мы обратились в Министерство образования региона. Там нам предоставили список из десяти лучших школ Новосибирска. В Минобре объяснили, что школы оцениваются по нескольким критериям: результаты ЕГЭ (количество 100-балльников , наивысший средний балл по русскому и профильной математике и так далее), участие в олимпиадах, соревнованиях и чемпионатах, а также по результатам разных всероссийских и международных исследований.

Кроме того, мы использовали данные рейтинга агентства RAEX о новосибирских школах, чьи ученики поступают в ведущие вузы России. В итоге у нас получилось одиннадцать школ, которые лидируют по всем показателям.

Академгородок

СУНЦ НГУ ФМШ

Первое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Физматшкола НГУ лидирует в обоих рейтингах — здесь лучшие результаты по предметам, а выпускники поступают в самые крутые университеты. ФМШ выбивается из остального списка — это интернатная школа, и все ученики должны как минимум год прожить в общежитии при ней. Проживание в интернате бесплатное, более того, «фымышат» обеспечивают питанием, а тем, кто хорошо учится, могут назначить стипендию.