3 февраля среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 7/10
usd 75.91
eur 91.63
Тема дняНавального отправили в колонию

Все новости

Все новости

Топ-11 самых лучших школ Новосибирска. Чем они хороши и где поселиться, чтобы точно туда попасть

Что могут предложить в самых раскрученных школах города и кому посчастливится учиться там по прописке

6 290
28Обсудить

Поделиться

Эти школы предлагают ученикам стипендии и занятия в бассейне, но попасть туда могут не все

Эти школы предлагают ученикам стипендии и занятия в бассейне, но попасть туда могут не все

Поделиться

В Новосибирске составили список лучших школ

Запись детей в первый класс в этом году перенесли на два месяца — теперь она начнется с 1 апреля. С этого дня родители первоклашек смогут подать заявление в школы, которые прикреплены к их микроучастку. Тем же, кто хочет отдать ребенка в школу не по прописке, придется дождаться 6 июля — когда школьники с пропиской определятся с местом учебы. В борьбе за лучшее образование для ребенка родители идут на самые экзотичные меры — ночуют в машине около школы, покупают прописку или квартиру, чтобы прикрепиться к желаемой школе. Мы узнали, какие школы Новосибирска входят в список «самых-самых» и где живут счастливчики, которые могут попасть туда по прописке.

Чтобы узнать, какие школы нашего города дают лучшее образование, мы обратились в Министерство образования региона. Там нам предоставили список из десяти лучших школ Новосибирска. В Минобре объяснили, что школы оцениваются по нескольким критериям: результаты ЕГЭ (количество 100-балльников, наивысший средний балл по русскому и профильной математике и так далее), участие в олимпиадах, соревнованиях и чемпионатах, а также по результатам разных всероссийских и международных исследований.

Кроме того, мы использовали данные рейтинга агентства RAEX о новосибирских школах, чьи ученики поступают в ведущие вузы России. В итоге у нас получилось одиннадцать школ, которые лидируют по всем показателям.

Академгородок

СУНЦ НГУ ФМШ

Первое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Физматшкола НГУ лидирует в обоих рейтингах — здесь лучшие результаты по предметам, а выпускники поступают в самые крутые университеты. ФМШ выбивается из остального списка — это интернатная школа, и все ученики должны как минимум год прожить в общежитии при ней. Проживание в интернате бесплатное, более того, «фымышат» обеспечивают питанием, а тем, кто хорошо учится, могут назначить стипендию.

Школа специализируется на точных и естественно-научных предметах. Учеба там строится по вузовской модели — первую часть дня студенты ходят на лекции и семинары, а потом посещают спецкурсы по интересам.

Попасть в ФМШ можно только после восьмого класса:

— Чтобы поступить в СУНЦ НГУ, будущему физматшкольнику нужно пройти трехнедельное обучение в Летней школе СУНЦ НГУ. В конце Летней школы каждый слушатель обязательно проходит итоговые испытания по математике, физике, химии, а также по биологии, которые являются вступительными экзаменами в СУНЦ НГУ, — говорится на сайте школы.

Вне конкурса в школу могут попасть победители олимпиад разного уровня.

Среди известных выпускников ФМШ есть, например, банкир и основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким, глава новосибирского штаба Навального и депутат горсовета Сергей Бойко.

ФМШ работает при НГУ и готовит учеников по физико-математическому и естественно-научному направлениям

ФМШ работает при НГУ и готовит учеников по физико-математическому и естественно-научному направлениям

Поделиться

Образовательный центр «Горностай»

Четвертое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

В образовательный центр «Горностай» входит не только школа, но и детский сад. На дошкольную подготовку принимают детей с трех лет.

Школа разделена на несколько корпусов — для дошкольного отделения, средней и старшей школы.

В школе также есть специализированные классы — математические, естественно-научные и инженерные и возможность изучения нескольких языков — английского, французского, китайского или немецкого.

Кроме того, к образовательному центру прикреплен бассейн, в котором школьники могут заниматься на физкультуре.

Директор «Горностая» — Ирина Путинцева. До 2020 года она была депутатом горсовета Новосибирска от «Единой России». Осенью баллотировалась в Заксобрание Новосибирской области и в городской совет, но за месяц до дня голосования сняла свою кандидатуру. На выборах в горсовет она проиграла главному редактору газеты «Новый Советский» Виктору Стрельникову — он избирался от новосибирской КПРФ.

Лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева

Пятое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Еще одна из школ Академгородка, которая регулярно входит в списки лучших. Лицей построили в 1959 году, а в 2020-м там появился новый корпус, рассчитанный на 525 человек.

В новом здании четыре этажа — на первых трех учится начальная школа, на четвертом есть лаборатории для старших классов. Кроме того, в лицее есть два спортзала и бассейн.

В старших классах учеников разделяют на профильные классы: физико-математический, социально-правовой и естественно-научный. Есть и универсальный профиль.

Гимназия № 3 в Академгородке

Шестое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Школы Академгородка занимают сразу три строчки в рейтинге лучших школ города. Одна из них — гимназия № 3 в Академгородке. Старое здание школы построили в 1958 году, первые несколько лет там располагался только что открывшийся Новосибирский государственный университет.

До 1996 года в здании бывшего университета находилась муниципальная школа № 25, после этого ей дали статус гимназии. Школа развивалась, и со временем родителей, желающих отдать своих детей в третью гимназию, становилось всё больше. В старом здании не хватало мест, школе приходилось работать в две смены и даже проводить занятия в столовой. В феврале стало известно о сносе старого здания гимназии. Учеников перевели в школы № 35 и 162, а также в гимназию № 5. Сейчас на месте старой гимназии идет строительство нового здания.

Этим летом здание третьей гимназии снесли

Этим летом здание третьей гимназии снесли

Поделиться

В школе также есть разделение на профили после восьмого класса, а английский язык начинают учить уже с первого. В пятом классе детям предлагают изучать второй язык на выбор — французский или немецкий.

Тут же учился музыкант и телеведущий Александр Пушной.

Мы собрали дома, прикрепленные к этим школам, на интерактивной карте «Яндекса». Полный список микроучастков можно посмотреть на сайте мэрии.

Левый берег

Инженерный лицей НГТУ

Второе место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Лицей НГТУ существует при университете и, конечно, ориентирует школьников на технический вуз. В лицее есть два профильных направления: физико-математический и экономический.

— Лицеистам предоставляется возможность выбора спецкурсов и факультативных курсов, учитывающих их интересы в области профильного, гуманитарного образования и общего развития. К профильным дисциплинам относятся математика, физика, экономика, — указано на сайте школы.

Кроме того, в лицее есть возможность бесплатно пройти программу «IT-школа Samsung» — в течение года старшеклассников обучают основам IT и разработке мобильных приложений на Java для платформы Android.

Занятия у школьников проходят в учебных корпусах НГТУ: в лабораториях химии; в аудиториях и компьютерных классах лицея; спорткомплексе. Оттуда же и преподаватели. Среди учителей школы три доктора наук и одиннадцать кандидатов. По данным лицея, 51% выпускников поступает в НГТУ, 24% — в НГУ.

Учеников инженерного лицея готовят к поступлению в технические вузы

Учеников инженерного лицея готовят к поступлению в технические вузы

Поделиться

Лицей информационных технологий

Девятое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Лицей информационных технологий расположился в центре левого берега, недалеко от телевышки. Лицей полностью оправдывает свое название — школьникам здесь дают углубленную подготовку по математике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Детей на занятия набирают с первого класса, но в лицее есть и школа раннего развития для шестилетних детей.

В школе учится больше 1000 человек, и занятия разделены на две смены.

На этой карте вы найдете адреса домов, где по прописке можно попасть в лучшие левобережные школы.

Правый берег

Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка

8 место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Аэрокосмический лицей — еще одно место, куда не получится отдать первоклассника. Сюда принимают школьников после шестого класса по итогам вступительных экзаменов по математике и русскому.

Особенность лицея в том, что, кроме общеобразовательной программы, учащимся дают предпрофессиональную аэрокосмическую подготовку. Например, у школьников есть предметы «Конструкция летательных аппаратов» и «Основы механики».

Гимназия № 1

Третье место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Первая гимназия находится в самом центре Новосибирска, в здании на Красном проспекте, 48. Гимназию открыли в 1936 году — тогда она была школой № 42, а статус гимназии получила в 1996-м. В 2019 году школе передали соседнее здание на Потанинской, 9 — теперь там учится начальная школа.

Первая гимназия традиционно ассоциируется с хорошим образованием. Действительно, ежегодно 98–100% ее выпускников поступают в вузы города и страны, из них около 70% — на бюджетные места, сообщает сайт учреждения.

Изначально школа делала упор на «гуманитаризацию воспитательного процесса» и на развитие творческих способностей. Сегодня она работает в другом направлении: в гимназии есть специализированные математические и естественно-научные классы. Кроме того, после десятого класса всех учеников разделяют на профили: математический и естественно-научный (специализированные классы), инженерно-технологический, социально-гуманитарный и социально-экономический.

— Cо второго класса начальной школы система факультативных занятий, курсов внеурочной деятельности создает условия для выявления и реализации способностей обучающихся в разных предметных областях, — указано на сайте школы.

В гимназии есть и программы международного обмена — ученики могут уехать в Германию, а затем принять у себя немецких школьников.

Первую гимназию оканчивали музыкант и солист группы Hi-Fi Митя Фомин, советская рок-певица Янка Дягилева, актер Алексей Маклаков и журналист Сергей Подгорбунский (бывший директор телеканала «РТР» и экс-гендиректор телеканала «Школьник ТВ»). Сестра писателя Михаила Булгакова вела здесь драмкружок, давала уроки музыки и немецкого языка.

Недавно школа получила еще одно здание

Недавно школа получила еще одно здание

Поделиться

Гимназия № 4

Десятое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Еще одна школа недалеко от центра — гимназия № 4. Из особенностей здесь — возможность получать стипендию за победу в разных олимпиадах. Стипендия выплачивается из средств гимназии. После пятого класса дети начинают изучать второй язык — французский или немецкий, кроме того, есть возможность факультативно учить китайский.

Именно в этой школе учился Михаил Данилин — парень, который в 16 лет открыл рядом со своей школой точку с кофе под названием Melissa.

— Как-то мы сидели на уроке, девочки разговаривали о еде и сказали: «Блин, вот бы классно сейчас кофе попить!» У нас ситуация такая, что есть школа, у которой самая большая перемена 20 минут — за это время невозможно добежать куда-то. Нет кофейни рядом, чтобы попить кофе настоящий. Меня тогда осенило, что было бы классно кофейню открыть. Это было в конце десятого класса, — рассказывал нашему журналисту Миша. Здесь мы подробно рассказывали, как он открыл киоск, искал поставщиков и раскручивался с начальным капиталом в 100 тысяч.

Гимназия № 4 находится в Железнодорожном районе

Гимназия № 4 находится в Железнодорожном районе

Поделиться

Гимназия № 12

Двадцатое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Находится в центре Калининского района, здание построено в 1953 году. Сайт школы не пестрит информацией — указано, что гимназия дает углубленную подготовку по гуманитарным и естественно-математическим направлениям. Кроме того, тут тоже можно изучать второй язык — французский или немецкий.

Учителя школы идут в ногу со временем: например, учительница русского языка и литературы Анастасия Павлова проводит уроки не только в классе, но и в TikTok.

— Так как у меня сейчас девятый класс, то, конечно, самая животрепещущая тема — это ОГЭ. И в рамках ОГЭ я сейчас начинаю показывать сюжеты через «ТикТок», чтобы было проще и понятнее. Дети не знают, из чего состоит экзамен, из каких элементов. Как ты приходишь на экзамен, как его сдаешь, как тебя оценивают. И через «ТикТок» это можно показать, чтобы у них волнение улеглось, чтобы им было спокойнее сдавать экзамены, — рассказывала Анастасия Павлова «Новосибирским новостям».

Лицей № 9

Седьмое место в рейтинге конкурентоспособности выпускников

Лицей № 9 — одна из первых школ Новосибирска. Здание построили еще в 1912 году, в 2001-м школу аккредитовали в статусе лицея. Несколько лет лицей входил в рейтинг 500 лучших образовательных учреждений России.

Лицей тоже участвует в региональном проекте специализированных классов, здесь есть классы математического, инженерного и IT-направлений.

Стипендий или другой материальной поддержки в школе нет.

Дома, которые относятся по прописке к лучшим правобережным школам, мы отметили на этой карте.

Что еще почитать про школы и образование

Куда хотят поступать и сколько мечтают зарабатывать новосибирские 100-балльники? Блиц-опрос НГС.

НГС писал о школьнике Никите Панове, который в этом году набрал 100 баллов по трем предметам — математике, информатике и физике. Как мальчику удалось достичь таких результатов, какие еще у него есть таланты и кем он хочет стать, рассказали его папа и воспитатель.

В прошлом году НГС побывал на приеме «Золотые надежды России» в Экспоцентре и спросил у медалистов, как они превратились из троечников в отличники, куда нынче модно поступать и как им удалось обмануть систему ЕГЭ.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детилучшие школышколылучшие школы России
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...