«Офигеть, и это мой брат. Гений»: двойняшки окончили школу с двумя медалями. Как они это сделали и кто сдал химию на 100 баллов

— Родители никогда на нас не давили. Они просто поддерживали и радовались за нас и за экзамены. Сейчас поддерживают во всех начинаниях и решениях. Такого, чтобы «вы должны быть врачами и принести много баллов», никогда не было. Они очень лояльны в этом плане, для них главное, чтобы мы были счастливы, — рассказывает Настя Попова.

— Да, эти аттестаты особого образца — не для родителей, конечно, — поддерживает ее брат, — Они нас к этому не толкали, не заставляли. В первую очередь мы сделали это для себя, для нашего будущего.

