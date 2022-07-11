«Офигеть, и это мой брат. Гений»: двойняшки окончили школу с двумя медалями. Как они это сделали и кто сдал химию на 100 баллов
В школе Настя и Лёня сидели за одной партой и вместе готовились к экзаменам, теперь впереди — вуз
На выпускном лицея
Один компьютер на двоих
Настя и Лёня Поповы — двойняшки. Вместе они закончили химико-биологический класс
Выпускники рассказывают, что они по-разному пришли к медали. Настя решила поднажать в последние 2 года учебы, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении, а Лёня «просто старался учиться» все 11 лет. Парень говорит, что родители не заставляли их учиться на медаль, но с детства «прививали трепетное отношение» к учебе.
— Родители никогда на нас не давили. Они просто поддерживали и радовались за нас и за экзамены. Сейчас поддерживают во всех начинаниях и решениях. Такого, чтобы «вы должны быть врачами и принести много баллов», никогда не было. Они очень лояльны в этом плане, для них главное, чтобы мы были счастливы, — рассказывает Настя Попова.
— Да, эти аттестаты особого образца — не для родителей, конечно, — поддерживает ее брат, — Они нас к этому не толкали, не заставляли. В первую очередь мы сделали это для себя, для нашего будущего.
Последний год выдался для школьников непростым: почти все свободное время они тратили на учебу. Кроме заданий в школе, брат с сестрой занимались в онлайн-школе с репетиторами, слушали вебинары. В последние недели перед экзаменами на подготовку они тратили по 12 часов:
— То есть ты смотришь вебинары, делаешь домашнее задание, к школе домашнее задание, разные работы дополнительные. Ложишься спать, потом снова в школу. Плюс последние недели, когда были экзамены у нас, были вебинары по 12 часов. Ты сидишь, спишь, снова сидишь, — перечисляет Настя. — Многие сильно устают от такого ритма, но мне было легко. Мне нравится, когда всё планируешь и занят весь день. Не ходишь, не маешься, что бы мне поделать.
Лёня говорит, что из-за плотных занятий ему даже пришлось отодвинуть в сторону любимое увлечение:
— Со 2-го класса я занимался вокалом, участвовал в разных концертах. Вплоть до последнего звонка. Всё свое свободное время я старался участвовать в репетициях. В
Подготовку облегчало то, что брат с сестрой всё делали вдвоем: занимались за одним компьютером дома, проверяли друг друга, помогали, а в школе сидели за одной партой. Ребята признаются, что сейчас стараются проводить больше времени раздельно.
— Нужно и отдыхать друг от друга, — смеется Леонид. — Бывало и такое, что и поднадоедали друг другу, возникали разногласия.
«Это престижно — самый высокий результат на ЕГЭ»
Основными направлениями подготовки для Насти и Лёни были химия и биология. Настя рассказывает, что перед экзаменом сильно волновалась — не знала, чего ждать, боялась, что не хватит времени.
— Это и сказалось на баллах. А потом уже поспокойнее. Воспринимается всё как контрольная, — говорит девушка.
Формат ЕГЭ подошел Лёне, он считает его хорошим экзаменом, который проверяет знания и умение отвечать на вопросы, мыслить «в правильную сторону». По словам парня, регулярные занятия повышают шанс на успех. И у него действительно получилось — за экзамен по химии он получил максимальное количество баллов:
— Когда я увидел 100 баллов по химии... Я даже не знаю, как передать эти эмоции. Сказать, что я был счастлив — это ничего не сказать. Преподаватели обрадовались очень сильно, особенно по химии. Можно сказать, что это престижно — самый высокий результат на ЕГЭ, — делится молодой человек.
Настя говорит, что рада за высокий результат брата:
— Помню, мы переписывались в беседе класса, долго не могли загрузить результаты Лёни, а потом он говорит: «У меня 100». А я думаю: «Офигеть, и это мой брат. Гений», — вспоминает Настя, — Хотелось побольше баллов получить. В любом случае ты не будешь доволен, если не получишь максимум. У меня так во всём в жизни. Считаю, что нет предела совершенству, всегда нужно развиваться, потому что всегда есть к чему стремиться. Нет такой грани, «я достиг предела, остаюсь тут». Мне кажется, это очень хорошее стремление, оно помогает в жизни.
Куда дальше
Настя и Лёня подали документы в НГУ, Новосибирский медуниверситет и Томский медицинский. Оба — на лечебное дело.
— Изначально мне очень нравилась математика, где-то до класса
Лёня хочет остаться в Новосибирске — здесь один из лучших медуниверситетов страны, да и город ему нравится. Настя пока не определилась: с одной стороны, здесь родной город, друзья и семья. С другой — в новом городе новые возможности и достижения.
— Может, я для себя что-то открою, в каком-то новом направлении начну развиваться. Москва мне никогда не нравилась, я рассматривала Питер, но там очень мало бюджетных мест, большой конкурс. В нашем медицинском 4 бюджетных места, на остальное — квотники, целевики, — рассуждает девушка.
Ребята не исключают, что будут учиться в разных в вузах и видят в этом плюсы, стимул развиваться по отдельности:
— Всё равно мы как-то должны отвыкать друг от друга, чтобы не находиться весь день вместе, — говорит Лёня.
Молодой человек еще не определился, каким именно врачом хочет быть, ему просто интересно это направление. Настя уже решила, что хочет стать психотерапевтом. Девушка планирует сначала работать в больнице, а через несколько лет перейти в частную клинику. Отвечая на вопрос о желаемой зарплате, Настя говорит, что еще не думала об этом:
— Рано про это говорить. Пока мы отучимся, лет 7–9 пройдет, всё поменяется. Мне кажется, это неправильно — стремиться к чему-то из-за зарплаты, потому что, в первую очередь, должен быть какой-то внутренний стимул и желание помогать. Если говорить про врачей, — рассуждает выпускница.
Общие увлечения и планы на лето
Несмотря на общие интересы в учебе и будущую профессию, у брата и сестры разные характеры. Настя говорит, что у Лёни взрывной характер, а она более спокойная.
— Он быстро отходит, я долго терплю, а потом в один момент всё выплескиваю. Потом могу долго злиться или расстраиваться. Сейчас у нас разные увлечения, мне кажется, это нормально. Мы разные люди, и у нас разные интересы, — говорит девушка.
— Настя дала прекрасную характеристику, даже не знаю, что добавить, — соглашается брат.
Пока вчерашние школьники не успели насладиться летом: только закончились экзамены, потом была подготовка к выпускному, выпускной, поступление.
— Мы как-то вообще не почувствовали. Открыла глаза, уже июль. Думаю, сейчас всё решу с поступлением и начну отдыхать. Планирую поездку в Питер с подругой, отдохнуть перед всем этим. Потому что мало ли что потом будет, — делится планами Настя.
Лёня тоже планирует отдохнуть от учебы и, может, куда-то поехать летом. На отдых он отвел себе один месяц, потом начнет готовиться к университету.
— Это лето такое, когда нужно максимально отдохнуть от всей этой учебы. Фактически остался месяц-полтора, и начнется подготовка к университету. Нужно что-то повторить, изучить материалы, чтобы не с белого листа начать учебу. Потом начнутся сессии, зачеты. Поэтому этот месяц надо максимально расслабиться и настраиваться на университет, — улыбается парень.
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