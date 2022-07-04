Сын футболиста бросил спорт и стал мультистобалльником — кем он решил стать и сколько хочет зарабатывать

«В семье из гуманитариев никого нет. Я как первооткрыватель!» О детстве и увлечениях

Саша родился в казахском городе Усть-Каменогорск, девять лет назад его семья переехала в Новосибирск. Профессии родителей Саши никак не связаны с гуманитарными увлечениями сына: папа в прошлом — профессиональный футболист, а мама определяет стоимость строительства — работает инженером-сметчиком.

