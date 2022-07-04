Сын футболиста бросил спорт и стал мультистобалльником — кем он решил стать и сколько хочет зарабатывать
Александр Попов набрал высшие баллы ЕГЭ сразу по двум предметам — он рассказал НГС об учебе и планах
Выпускник второй новосибирской гимназии Александр Попов получил 100 баллов сразу по двум предметам: русскому языку и истории — и лишь немного не дотянул до максимума по обществознанию, набрав 96 баллов. Мультистобалльник рассказал журналисту НГС, почему выбрал гуманитарные науки, как готовился к экзаменам и чем планирует заняться в будущем.
«В семье из гуманитариев никого нет. Я как первооткрыватель!» О детстве и увлечениях
Саша родился в казахском городе Усть-Каменогорск, девять лет назад его семья переехала в Новосибирск. Профессии родителей Саши никак не связаны с гуманитарными увлечениями сына: папа в прошлом — профессиональный футболист, а мама определяет стоимость строительства — работает инженером-сметчиком.
До второго класса Саша учился в русскоязычном лицее с математическим уклоном, и учителя видели в маленьком Саше будущего математика. Когда семья перебралась в Россию, парень поступил во вторую новосибирскую гимназию. После четвертого и девятого классов ребят распределяли по профилям, Саша оба раза сделал выбор в пользу гуманитарного образования.
Как и его отец, Саша долгое время занимался футболом. В секцию его записали в шесть лет, еще в Казахстане, но и после переезда он получал медали в соревнованиях — уже в российских. Но перед судьбоносным одиннадцатым классом пришлось выбирать между детским страстным увлечением и учебой и поступлением в вуз.
— Не жалею, потому что в последнее время футбол уже нагнетал, напрягал, занимал слишком времени. И с учебой у меня всё сложилось, — объясняет Саша.
Парень любит читать русскую классику, особую любовь питает к Гоголю: некоторые его произведения по три раза перечитывал. Нравится ему и фантастика: романы братьев Стругацких, Жюля Верна. Пробовал читать философию, но пока, говорит, сложно воспринимать.
«Проносить шпаргалку — это аморально». О подготовке к ЕГЭ, его плюсах и минусах
— Вообще скажу так: хороший ученик начинает подготовку к ЕГЭ в пятом классе, потому что ЕГЭ — это вся школьная программа, — уверен Саша.
Усердно мультистобалльник начал готовиться к сдаче русского языка в начале одиннадцатого класса и, помимо дополнительных занятий в школе, приобрел курсы в онлайн-школе. К истории стал готовиться в десятом классе, стал призером регионального этапа олимпиады в Новосибирске. А в одиннадцатом классе Саша даже пересел за первую парту, чтобы меньше отвлекаться от своей заветной цели в сто баллов.
— ЕГЭ — это классный социальный лифт. Серьезно! Потому что сдал ЕГЭ хорошо и действительно можешь поступить почти в любой вуз страны. Перед учеником открываются широчайшие возможности. Ну, еще традиционно приводят противодействие коррупции как одно из преимуществ ЕГЭ: некоторые вузы проводят вступительные испытания, и там ну очень легко коррумпировать, брать тех учеников, которых нужно взять. А ЕГЭ, в общем-то, пишется честно.
С другой стороны, Саша считает, что ЕГЭ — это бюрократия. Неправильно заполнил бланк — минус балл, а экзамены неразрывно связаны с заполнением кучи бланков: «В этом году я раз пять подтверждал, какие экзамены я сдаю. Ну разве это не бюрократия?»
— У меня изначально была цель не просто сдать ЕГЭ хорошо, а действительно получить знания, которые мне в дальнейшем в жизни пригодятся. История и обществознание — это те предметы, которые мне были интересны с пятого класса. Есть ученики, которые просто зазубривают фактологический материал, проносят шпаргалки, пытаются обмануть систему. И они, конечно, знания не получают, хотя так же поступают в вузы, набирая хорошие баллы.
Сам Саша негативно относится к шпаргалкам, поэтому на экзамен их не брал.
— Проносить шпаргалку — это аморально, потому что все должны быть в равных условиях. Да и на шпаргалке много не напишешь. Ну вот по истории: можно написать все даты или все факты? Так есть вторая часть, где требуется развернуто отвечать, где требуется мыслить, находить причинно-следственные связи. То есть шпаргалка — это помощник на один-два балла, но фактор стресса.
«В студенческие годы не ожидаю зарплаты выше 40–50 тысяч рублей». О планах
Мультистобалльник хочет стать юристом: он считает, что юридическое образование фундаментально, а знание законов никогда не будет лишним. На основе юридического образования можно уже получать любое другое из социально-гуманитарной сферы.
— Да, многие говорят, что юристов в стране сейчас очень много, страна в них не нуждается. Вы знаете, в хороших специалистах нуждается любая страна и в любое время, — говорит Саша в противовес распространенному мнению.
Выпускник уже подал документы на поступление в московские и петербургские университеты: МГУ, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, СПбГУ. И, конечно, не забыл про Новосибирский государственный университет.
На вопрос о том, сколько он хочет зарабатывать, Саша отвечает амбициозно:
— Я не питаю иллюзий, поэтому в студенческие годы не ожидаю зарплаты выше 40–50 тысяч рублей, но в будущем чем больше — тем лучше. Я бы не хотел останавливаться на каком-то определенном размере [дохода].
Совсем скоро закончится сдача ЕГЭ. В регионах происходят конфликтные ситуации, в некоторых случаях результаты экзаменов аннулируют. Например, на одиннадцатиклассницу из Перми могли заявить из-за топика.