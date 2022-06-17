«Топик был обычный, без декольте»: за что аннулируют результаты ЕГЭ — 3 истории из регионов

К выпускнице одной из пермских школ, по словам ее мамы, после ЕГЭ по английскому языку подошли классный руководитель и учитель музыки. Педагоги сказали, что на девушку могла быть подана апелляция на экзамене за то, что она была в топике. Якобы из-за ее открытой одежды другие 11-классники могли потребовать пересмотра результатов.

— Но было жарко и дети сняли кофты! — рассказала 59.RU мама выпускницы. — А топик — обычный, черный, без декольте. Просто открытые руки. Дочери сказали, что ее могут обвинить в том, что она могла отвлечь других учеников своим внешним видом. Причем перед экзаменами им сказали, чтобы они приходили одетыми так, чтобы им было комфортно. Я позвонила в районный отдел образования. Там мне сказали, что правил [относительно внешнего вида], конечно, нет, но дети должны приходить на экзамены в деловой одежде, потому что так принято в обществе, и точка.