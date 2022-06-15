Успеть за 48 часов: как правильно оспорить результаты ЕГЭ

Если что-то пошло не так во время самого экзамена, апелляцию надо подавать в тот же день, не выходя из школы. Сюда относятся любые нарушения самой процедуры проведения ЕГЭ. Например, если в аудитории не хватило черновых листов для всех желающих или внешний шум был таким сильным, что не позволял сосредоточиться на выполнении работы.



А вот если вы не согласны с итоговыми баллами за экзамен, у вас есть два рабочих дня с момента их опубликования. Причем обжаловать можно и технические моменты, например неверную интерпретацию компьютером слов и букв из теста, и оценку развернутых ответов, если выпускнику кажется, что их неправильно поняли.

Отметим, что официальной публикацией считается появление результатов в личном кабинете на официальном портале ЕГЭ, а не вывешивание списков в школе.