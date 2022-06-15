Успеть за 48 часов: как правильно оспорить результаты ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал выпускникам, как можно поспорить с системой
Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года начали получать свои итоговые оценки. У тех, кто не согласен с полученными баллами, встает вопрос, куда и как правильно подавать апелляцию. Рассказываем, какие правила на этот счет установил Рособрнадзор.
1
На какие нарушения при ЕГЭ можно жаловаться
Если что-то пошло не так во время самого экзамена, апелляцию надо подавать в тот же день, не выходя из школы. Сюда относятся любые нарушения самой процедуры проведения ЕГЭ. Например, если в аудитории не хватило черновых листов для всех желающих или внешний шум был таким сильным, что не позволял сосредоточиться на выполнении работы.
А вот если вы не согласны с итоговыми баллами за экзамен, у вас есть два рабочих дня с момента их опубликования. Причем обжаловать можно и технические моменты, например неверную интерпретацию компьютером слов и букв из теста, и оценку развернутых ответов, если выпускнику кажется, что их неправильно поняли.
Отметим, что официальной публикацией считается появление результатов в личном кабинете на официальном портале ЕГЭ, а не вывешивание списков в школе.
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2
Как подать заявление на апелляцию результатов ЕГЭ
Заявление нужно составить в двух экземплярах: один остается выпускнику, второй передается главе Государственной экзаменационной комиссии (обычно это директор или завуч школы, где проходил экзамен). Последний обязан передать документ в конфликтную комиссию, которая рассматривает заявление по существу.
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3
Сколько времени рассматривают апелляцию по результатам ЕГЭ
Если жалоба поступила на порядок проведения экзамена, ее рассматривают в течение двух рабочих дней. Для этого организаторы поднимают записи с видеокамер, опрашивают ассистентов и наблюдателей. Если выясняется, что заявитель был прав, ему дают возможность пересдать ЕГЭ в один из резервных дней.
Если же жалоба была подана на результаты, ее могут рассматривать до четырех рабочих дней. Если выяснится, что ошибку сделал компьютер, результат обновится автоматически без участия выпускника. Если же апелляция касается развернутых письменных или устных ответов, будут изучены копии работ и аудиозаписи ответов, а также копии протоколов оценки со всеми пометками. При этом записи в черновиках рассматриваться при апелляции не будут.
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4
Как проходит апелляция на ЕГЭ
После подачи заявления конфликтная комиссия назначит время и место рассмотрения апелляции. На это мероприятие выпускнику разрешено приходить с официальными представителями (родителями или опекунами), но запрещено брать учителей. Всё обсуждение занимает 20 минут.
После этого комиссия выносит решение. Причем баллы могут как поднять, так и понизить, так что на апелляцию стоит решаться, если вы на сто процентов уверены в своей правоте.
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5
Результаты ЕГЭ после апелляции
Как правило, в результате апелляции удается отвоевать от одного до трех баллов. Но бывали случаи, когда у выпускников получалось поднять результаты на 10 и более баллов. Для такого результата важно хорошо подготовиться к встрече с конфликтной комиссией и подробно изучить все критерии оценки.
Результаты пересмотра своей работы выпускник сможет увидеть на официальном портале ЕГЭ, а также на портале государственных услуг.
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6
Что еще почитать про ЕГЭ
- Останетесь на второй год! Попробуйте правильно ответить на реальные задачи из ЕГЭ 2022 года;
- «Это очень плохая система, но лучше не придумано». Как российские школьники стали жертвами ЕГЭ;
- как в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ. Отвечаем на самые актуальные вопросы и публикуем расписание.
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