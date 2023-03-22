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Сибирячку шокировало состояние родной ободранной школы - в учреждении заявили, что дети доламывают стены сами. Фото

Капитальный ремонт в здании запланирован только на 2024-2025 годы

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Состояние школы не понравилось бывшей выпускнице

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Сибирячка Ольга Арчибасова на днях побывала в родной школе №60 в городе Обь. Состояние учреждения ее шокировала и она высказала в соцсетях свое негодование и опубликовала снимки с повреждениям в помещениях. НГС связался с автором снимков, а также с представителями «Толмачевской школе №60» - там объяснили ситуацию.

— Если честно, я не ожидала увидеть родную школу в таком заброшенном состоянии! Такое чувство, что ремонта там не было минимум лет 10! — недовольна Ольга Арчибасова. — Глядя на все дыры и трещины на стенах, сломанные двери без ручек, мертвые повисшие растения на этажах, протекающий потолок и т.д., я попыталась представить, что чувствуют в такой школе наши дети. В голову приходило только обида, безразличие, злость, отвращение и желание сбежать отсюда.

В школе заверили, что устранят все недочеты, а здание готовится к капитальному ремонту.

— На 2024–2025 год у нас запланирован капитальный ремонт. Сейчас документы в процессе подготовки, — объяснили корреспонденту НГС в «Толмачевской школе №60». — Дырки проламывают ребятишки. На следующей неделе под вывеской заделаем (есть на фото ниже — прим.ред). Двери еще заделать не успели. Есть несколько таких мест, где дети доламывают и трещины идут. Силу девать некуда.

Смотрим на фото Ольги Арчибасовой, что ее возмутило.

Потолок выглядит вот так

Потолок выглядит вот так

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Новые двери вставили недавно

Новые двери вставили недавно

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Дыра появилась, по словам сотрудницы школы, недавно

Дыра появилась, по словам сотрудницы школы, недавно

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Состояние стен

Состояние стен

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В прошлом году отец двоих детей из Новосибирска ужаснулся состоянию туалета для девочек в школе № 16, где учится его дочка.

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