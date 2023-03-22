Сибирячку шокировало состояние родной ободранной школы - в учреждении заявили, что дети доламывают стены сами. Фото

— Если честно, я не ожидала увидеть родную школу в таком заброшенном состоянии! Такое чувство, что ремонта там не было минимум лет 10! — недовольна Ольга Арчибасова. — Глядя на все дыры и трещины на стенах, сломанные двери без ручек, мертвые повисшие растения на этажах, протекающий потолок и т.д., я попыталась представить, что чувствуют в такой школе наши дети. В голову приходило только обида, безразличие, злость, отвращение и желание сбежать отсюда.