Деревенский «Редан». Жительница села под Новосибирском увидела на митинге черный флаг с пауком и решила, что это опасная ЧВК

— Например, во время праздника Дня Победы в 2022 году директор школы решила, что они пойдут другой колонной: отделяет молодежь, родителей от колонны, которую организовала и согласовала с оргкомитетом администрация. И они идут другой колонной по другой улице, — рассказывает общественница.



Встречи с молодежью, утверждает женщина, тоже случаются на территории гаража Раиткиной. Общественница уточнила, что не знает, как проходили встречи, но однажды, мол, стала свидетелем сбора молодежи у памятника местным героям ВОВ, где и появился черный флаг.



— Мы проезжаем мимо памятника, и я вижу, что там какой-то митинг. А я знаю, что администрация никакие митинги не организовывала. И смотрю: ребятишки разворачивают черный флаг. В середине, как мне показалось, был паук… Не знаю, череп, паук или что-то такое. Я еще вздрогнула: как пиратский флаг… А у меня сын на СВО, я слежу за новостями и читала, что создается против властей какая-то организация «Редан». Я и встревожилась. Думаю, Господи, да что ж это такое! Пусть администрация посмотрит, что случилось и что это за флаги! Тревожно ведь за свое село. Потому что сейчас надо объединиться как никогда! И я написала письмо в администрацию… Я там предполагаю — не утверждаю. Я как активный житель могу побеспокоиться за свое село? А то там границы наши дети защищают ценой своей жизни, а мы тут упустим молодежь, — с дрожью в голосе говорит общественница.

