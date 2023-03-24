Деревенский «Редан». Жительница села под Новосибирском увидела на митинге черный флаг с пауком и решила, что это опасная ЧВК

Жительница села Ленинское под Новосибирском написала заявление в районную администрацию о том, что у них появилась ячейка так называемой «ЧВК Редан». Неравнодушная общественница заметила на митинге с местной молодежью черный флаг с белым, как ей показалось, пауком и всерьез испугалась. Тем более, все подозрения, как решила женщина, вели к председателю местного Совета депутатов. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил поданное заявление, пообщался с заявительницей, выслушал обвиняемую сторону и попытался выяснить, что это был за флаг и какое противостояние всё же возникло в этом районе.
Черный флаг с белым пауком
6 марта 2023 года жительница села Ленинское Новосибирской области написала заявление в администрацию Новосибирского района о том, что в их селе появилась ячейка «ЧВК Редан». Официальное обращение так и начиналось.
— Прошу вас разобраться с фактом привлечения молодежи села в движение «Редан». <…> По существу данного вопроса поясняю, что 23 февраля в 12 часов 00 минут, проезжая мимо памятника героям ВОВ в селе Ленинское, я обратила внимание, что возле этого памятника собралась группа лиц, молодежь села и среди них был мужчина, этот мужчина в окружении молодежи развернул черный флаг с изображением паука, — пишет в заявлении женщина. Копия заявления в распоряжении НГС имеется.
После отправленного в район письма, утверждает женщина, ей кто-то позвонил и угрожал. Незнакомец, по словам женщины, требовал публичного извинения перед обозначенными в письме людьми.
— Незнакомец сказал, что это были представители совершенно другой организации, но я не буду ее называть… Вы понимаете, там угроза жизни была? Я в своем
Общественница, как она сама себя представила, пообщалась с корреспондентом НГС, но попросила не указывать ее имя. Женщина предположила, как в заявлении, так и в разговоре с журналистом, что за митингом у памятника стоят председатель Совета депутатов Морского сельсовета (сельсовет, куда входит Ленинское. — Прим. ред.) Руфина Раиткина и директор местной школы Зинаида Кузьмичева — супруга бывшего главы сельсовета Владимира Кузьмичева.
Собирались в гараже против местной власти
Председатель Совета депутатов Руфина Раиткина, рассказывает общественница, заняла пост в конце 2020 года и вскоре начала активно налаживать связь с жителями села.
Регулярные встречи, на которых поначалу присутствовала и автор заявления о «Редан», проходили у Раиткиной в ее гараже. Вся эта активность, предполагает общественница, имела одну цель: опорочить местную власть и настроить против нее людей.
— Многим показалась, что она (Раиткина. — Прим. ред.) действовала в интересах этого человека (Владимира Кузьмичева. — Прим. ред.), потому что началось затравливание в сети любых кандидатов на пост главы… К нам пришла потом Елена Лазарева из Краснообска — молодой, энергичный специалист! Казалось бы, пришел новый человек, давайте будем работать. Но началось: не в том платье, не так конфетку съела… То есть происходило просто настраивание людей против власти. <…> В гараже за чашкой чая раздавались роли: кому и что говорить в соцсетях против сельской власти, как провоцировать, — эмоционально рассказывает общественница.
Всё это делалось, считает женщина, чтобы вернуть на пост главы Владимира Кузьмичева, у которого в районе якобы были интересы. И которому якобы мешала новый глава — Елена Лазарева, занявшая пост весной 2021 года.
— Были разговоры, что он (Кузьмичев. — Прим. ред.) хочет стать главой. У него здесь свои земли, которые он приобрел… Мне даже предлагали собрать подписи, чтобы Кузьмичев вернулся на пост. <…> Я отошла от них. Вышла из этого гаражного общества. Секты этой, скажем так. Это типа секты было, — рассказывает общественница.
Жители села Ленинское, утверждает женщина, всё это знают, но боятся открыто говорить — опасаются реакции со стороны сторонников Раиткиной и Кузьмичева. Корреспондент НГС попросил общественницу найти ему тех, кто хотя бы анонимно подтвердит такое противостояние. Однако жители, по словам женщины, побоялись общаться и анонимно.
Подтвердить рассказанное согласилась только приезжий человек — Вера Боброва. Она живет в селе не один год, но здесь у нее дом-дача. Сама она якобы принимает участие в жизни села и знает о его проблемах хорошо. Боброва также считает, что в селе есть группа лиц, кто пытается подорвать доверие к местной власти, всячески ее очерняя.
Вера Боброва утверждает, что присутствовала на собрании Совета депутатов, которое было сорвано некоторыми членами — сторонниками Раиткиной. Они якобы не пришли на обсуждение важного для села вопроса — бюджета. Якобы даже выяснилось, что кто-то из депутатов был на пикнике.
— Я также присутствовала на встрече в гараже, где она (Раиткина. — Прим. ред.) пыталась организовать сообщения в чатах с критическим отношением к администрации Морского сельсовета, давала инструкции… Я послушала-послушала, но участие во всем этом принимать не захотела, — рассказала Вера Боброва.
Женщина предположила, что эта кампания ведется в интересах «местного олигарха Кузьмичева», который скупил земли и хочет их обустроить за счет бюджетного ресурса.
— И когда это не получается, то возникает оппозиция, инструментом которой является Раиткина… Это мои предположения, — особо подчеркнула Боброва.
Гаражная ячейка или ячейка «Редан»?
Деятельность Руфины Раиткиной затрагивала и молодежь. Автор заявления про «Редан» утверждает, что различные мероприятия, которые организовывал сельсовет, например, Масленицу или празднование Дня Победы, председатель Совета депутатов и ее сторонники устраивали параллельно. Иногда совместно с директором школы Зинаидой Кузьмичевой.
— Например, во время праздника Дня Победы в 2022 году директор школы решила, что они пойдут другой колонной: отделяет молодежь, родителей от колонны, которую организовала и согласовала с оргкомитетом администрация. И они идут другой колонной по другой улице, — рассказывает общественница.
Встречи с молодежью, утверждает женщина, тоже случаются на территории гаража Раиткиной. Общественница уточнила, что не знает, как проходили встречи, но однажды, мол, стала свидетелем сбора молодежи у памятника местным героям ВОВ, где и появился черный флаг.
— Мы проезжаем мимо памятника, и я вижу, что там какой-то митинг. А я знаю, что администрация никакие митинги не организовывала. И смотрю: ребятишки разворачивают черный флаг. В середине, как мне показалось, был паук… Не знаю, череп, паук или что-то такое. Я еще вздрогнула: как пиратский флаг… А у меня сын на СВО, я слежу за новостями и читала, что создается против властей какая-то организация «Редан». Я и встревожилась. Думаю, Господи, да что ж это такое! Пусть администрация посмотрит, что случилось и что это за флаги! Тревожно ведь за свое село. Потому что сейчас надо объединиться как никогда! И я написала письмо в администрацию… Я там предполагаю — не утверждаю. Я как активный житель могу побеспокоиться за свое село? А то там границы наши дети защищают ценой своей жизни, а мы тут упустим молодежь, — с дрожью в голосе говорит общественница.
Женщина — уже со слезами — рассказала, что три ее сына прошли горячие точки: Чечню, Грузию, Донбасс, один был в Росгвардии, один находится на СВО. И что ее порыв с этим заявлением — исключительно патриотичный и направлен на защиту страны от различных внутренних врагов.
Чей же это был флаг
Заместитель главы администрации Новосибирского района Дмитрий Емельянов подтвердил корреспонденту НГС, что письмо про «Редан» они получили, сейчас проводят проверку, о результатах которой сообщат позднее.
Директор школы
— Какой ужас! Я полагаю, что скоро такие сказки будут рассказывать. Кошмар какой-то! Я по этому поводу сказать могу только одно: то обращение, которое было написано, не содержит ни слова правды. Тот человек, который написал его, непонятно, какие цели преследовал. Но однозначно нехорошие. И по поводу маршрута на 9 Мая могу сказать: мы по такому маршруту десятилетиями ходим. Да, это отдельная колонна из работников школы, школьников и их родителей, которые собираются и идут от школы. А в центре встречаемся с колонной от сельсовета и за ней идем. Я
По поводу своего мужа Кузьмичева заметила, что он работает директором МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» в Новосибирском районе и возвращаться в главы сельсовета не планирует, тем более, заметила директор школы, и возраст со здоровьем у него не те.
Загадку флага объяснила журналисту сама Руфина Раиткина, которая присутствовала на том митинге. По словам председателя Совета депутатов сельсовета Морской, жители села пришли к памятнику, чтобы почтить местных героев. Возложили цветы, читали стихи. Среди присутствующих были депутат Новосибирского района Руслан Колник и генерал-майор Иван Волошин. Был и местный житель из ЧВК «Вагнер». Он как раз и разворачивал черный флаг с черепом, который имел отношение к ЧВК «Вагнер», но не к ЧВК «Редан».
— Не знаю, как это (обвинение в связях с Кузьмичевым. — Прим. ред.) комментировать... Никаких у нас нет ни с Кузьмичевым, ни с Кузмичевой идей по поводу власти. Это полностью клевета! Что касается гаража, то молодежь действительно ко мне приходит. А куда им ходить? В администрацию не пускают, дома культуры у нас нет, поэтому они просятся ко мне. Мы проводим разные мастер-классы, мыло вот недавно варили, какие-то собрания… А еще у нас очень активные местные жители, которые приходят ко мне и предлагают что-нибудь организовать, например, концерт к празднику или конкурс. И я иду им навстречу. Я же депутат в первую очередь. И делать что-то в противовес дому культуры (местной власти. — Прим. ред.) — такая задача не стоит. Мы просто работаем, — прокомментировала обвинения в письме Раиткина.
Она пояснила и ситуацию с историей про депутатов и слушания по бюджету. Говорит, тогда заболела, но по совету главы Новосибирского района, все же пришла в маске и просидела в сторонке. А случай, когда депутаты прогуляли сессию, заметила женщина, это совсем другая история. Мол, ее противники всё собрали в одну кучу.
— Мешаюсь я кому-то очень сильно… Может быть, где-то и выше мешаюсь или здесь — местной власти. Я же просто работаю, исполняю свои обязанности. Но на меня идет огромное давление, огромное! И оно продолжается последние два года. И вот уже приплели детей, и генерала, и добровольца… Что мне остается делать? Пойду, видимо, в суд, — вздохнула Руфия Раиткина.
Что происходит в Ленинском
Во время общения с сельчанами, корреспондент НГС разыскал контакты одного из местных жителей, который согласился рассказать, из-за чего и между кем в селе происходит противостояние. Мужчина попросил не называть его имени.
По его словам, о союзе между Раиткиной и супругами Кузьмичевыми может говорить только непосвященный человек. Услышав такую трактовку, он даже рассмеялся.
— О-о-о! Я просто в шоке от такой версии! Нельзя сказать, что Раиткина и Кузьмичевы в одной команде — против главы сельсовета Лазаревой. Раиткина — сама по себе. Кузьмичевы — сами по себе, а глава администрации со своей командой — сама по себе. Да, ввиду того, что у них есть внутренняя неприязнь друг к другу: по одну стороны баррикад те, кто против администрации сельсовета, а администрация — по другую, — пояснил мужчина.
По представлению этого жителя, многие в селе настроены против Елены Лазаревой. Мужчина перечисляет: она так называемый варяг, приехала на пост главы со своей командой из Краснообска, уволив всех местных, ей 30 с небольшим лет, у нее трое детей, из-за чего долгое время была в декретном отпуске и не занималась какой-либо административной деятельностью. Всё это якобы не позволяет Лазаревой быть эффективным руководителем, понимать местные проблемы и радеть за неродное село.
— По кузьмичевским землям… Я знаю, какие они, откуда они и почему они. Если он захочет их сегодня продать, то он это сделает и никакие коммуникации ему не нужны. Во-первых, многие из этих земель находятся далеко и к ним не подвести коммуникации — трудно. Во-вторых, Кузьмичев является сотрудником администрации Новосибирского района, отвечает за госзаказы и технадзор в строительном направлении. Поэтому эти вопросы мог бы решить и без главы сельсовета. На самом деле к нам пришла не очень компетентная компания управленцев. Они поувольняли из администрации сельсовета всех, даже самых рядовых сотрудников. А привели краснообских. Вот отсюда и пошел конфликт: между пришлыми и местными… А у Руфины нет политических амбиций, она — обычный сельский депутат, который занимается всякими социальными штуками и видит, что Лазарева плохо работает. О чем и начала ей высказывать. Пошел конфликт: Раиткину активно пытаются сместить. У нее отобрали кабинет, компьютер… Сейчас у них задача поставить лояльного председателя Совета депутатов, — описал ситуацию в Ленинском мужчина.
Чтобы быть до конца объективным, журналист предложил высказаться и самой главе сельсовета Елене Лазаревой. Она сначала захотела общаться письменно, но потом согласилась ответить на вопросы по телефону.
Глава Морского сельсовета не стала отрицать, что в селе Ленинское существует противостояние. Но причины его женщина так и не пояснила.
— Мы можем только предполагать… Я не могу здесь комментировать. Можем только предполагать, — с улыбкой в голосе повторила глава сельсовета Лазарева, дав понять, что она не будет отвечать на этот вопрос.
Что же касается обвинений в некомпетентности, на это глава сельсовета заметила: в 2022 году она отремонтировала тротуары, провела ямочный ремонт, восстановила освещение, построила хоккейную коробку и сохранила парк Победы, который якобы планировалось пустить под застройку. Не удалось лишь отремонтировать местный ДК и освоить выделенные на его ремонт 20 миллионов рублей — почти все их пришлось вернуть. Но это, уверяет Елена Лазарева, случилось не по ее вине: подвели некачественные подрядчики, выигравшие тендер.
Про все достижения администрации Елена Лазарева собирается рассказать жителями села, как это и полагается, на ежегодном отчете. Ведь может кто-то эти достижения не заметил.
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