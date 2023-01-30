Черная вода и ЖКХ в одних руках: что происходит в Краснозерке, где власти пожаловались Путину на блогера

Ветераны Краснозёрского района Новосибирской области пожаловались президенту России Владимиру Путину на новосибирского общественника Владимира Кириллова. По их мнению, блогер, так Кириллова назвали в тексте открытого письма президенту, оскорбляет, дискредитирует и унижает человеческое достоинство местных чиновников, а также занимается экстремизмом и способствует развалу страны изнутри. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, что рассказывал о краснозёрской власти общественник, поговорил с жителями района, ветеранами, с самой главой Оксаной Семеновой и понял: в скандале всё не так однозначно.
Письмо, ветераны, блогер и тайный заказчик
19 января в интернете появилось открытое письмо президенту России Путину с просьбой защитить администрацию Краснозёрского района НСО от нападок новосибирского блогера.
— Некий блогер Кириллов Владимир стал публично поливать грязью главу района и администрацию. Публично и никого не боясь оскорбляет, унижает их человеческое достоинство, дискредитирует их как руководителей, как честных и порядочных людей, родившихся, выросших и проработавших в районе всю жизнь. <…> Считаем это экстремизмом и пособничеством к развалу страны изнутри, — возмущаются авторы письма.
Письмо подписано председателем совета ветеранов Краснозёрского района Анатолием Бабусенко и членами совета.
— Мне лично они (ветераны. — Прим. ред.) сказали, что «мы вас поддерживаем и хотим вас защитить». И я очень рада, если честно, что находятся люди, которые не боятся. <…> Не каждый готов встретиться вот так лицом к лицу с таким, как Кириллов, например, потому что там будет грязь, будут оскорбления, будет унижение и всё прочее, — заметила корреспонденту НГС глава Краснозёрской администрации Оксана Семенова.
Общественник Владимир Кириллов, комментируя ситуацию, уточнил, что он действительно делал ряд публикаций в соцсетях по экономической и хозяйственной ситуации в Краснозёрке. Всю информацию, говорит, получал лично от жителей и даже приезжал разбираться на место. Однако, заметил Кириллов, уже почти месяц он не касался этой темы, поэтому такая реакция ветеранов с одной стороны выглядит странной, но с другой — вполне понятной.
По мнению Кириллова, письмо — попытка главы района заручиться поддержкой в период, когда СКР изучает историю с выделением многодетной семье дома, непригодного для проживания. По этому делу в начале января задержан и помещен в СИЗО замглавы Краснозёрского района Сергей Блинов. Саму историю дома для многодетной семьи предал публичности именно Кириллов. Об этом расскажем чуть позже.
— Жители начали обращаться ко мне примерно с июля 2022 года. Рассказывали какие-то страсти о Семеновой: что она гнобит людей, хамит, увольняет, выживает их с района… Каких-то белочек заставляет кормить. Рассказывали какую-то фигню, такую прям полусумасшедшую. Но съездить туда у меня времени не было. В конце концов я приехал, пообщался с жителями, с Семеновой и, честно говоря, охренел! В принципе, эта история схожа с историей главы Сузунского района Лилии Некрасовой, которую арестовали в октябре 2022 года. Это история самодурства, неуемного пиара, потери контроля за хозяйственной жизнью района, проблем с кадрами.. Я сделал первый видеоматериал, и он набрал за пять суток тридцать с лишним тысяч просмотров! И всё — открылся портал в ад! На меня вышла куча людей: землячество, бывшие руководители, местные активисты, депутаты — все просили не бросать эту тему, — пояснил Кириллов.
Семенова же в разговоре с журналистом утверждает, что жители как раз не ее стороне, а активность общественника объяснила заказом влиятельного человека, которому не нравится, что она заняла пост главы. Впрочем, назвать этого человека женщина отказалась.
— Кто это — знают все, вы можете спросить у любого жителя. <…> Этот человек хочет, чтобы в районе было так, как было до меня. Чтобы все бюджетные средства были опять у него, а не где-либо, — уклончиво объяснила Оксана Семенова. Она сбросила журналисту сообщение на WhatsApp с именем одного из местных депутатов, кто якобы за этим стоит, но обсуждать ничего не стала, а текст вскоре удалила.
Не получив внятных объяснений от главы района, корреспондент НГС обзвонил ветеранов, чьи подписи стояли под письмом, чтобы узнать подробности этой истории. Дозвониться удалось только до троих.
— Какие комментарии? Всё написано в письме. Читайте во «ВКонтакте». Там наше письмо и очень много комментариев, — заметил председатель совета ветеранов Анатолий Бабусенко и положил трубку.
Отказалась хоть что-то рассказать и подписавшаяся под письмом Наталья Суворова. Пожилая женщина сказала, что она «не хочет об этом говорить». Откровенно пообщаться с журналистом согласился третий человек, до которого удалось дозвониться. Уже готовое письмо, заметил он, ветеранами принесли от главы района.
— Мы поступили неправильно. Мы не уполномочены были письмо подписывать… Нам нужно было собрать председателей первичных организаций всего района, потому что это вопрос о жизни всего района. Заручиться их мнением… Я был противник этого [подписания], и чтобы письмо опубликовывать. Я сразу сказал: «Вы столько негатива получите — мама не горюй!» Так оно и получается. Поставили в отвратительную ситуацию президиум совета ветеранов района. <…> Председатель [Бабусенко] тоже возражал. Но на него надавили, он же зарплату с района получает. Должно было как: принесли письмо и оставили нам его на обсуждение. Так нет же, они с силовым сопровождением: «Ну, что вы! Давайте! Спасать нас надо!» — рассказал ветеран Павел Ильенко.
Письмо, по словам Ильенко, принесли две помощницы Семеновой, одна из которых — замглавы по социальным вопросам Марина Шевлюга. Что касается замечания о негативе, ветеран Ильенко пояснил: после публикации совет ветеранов получил от земляков «ушат грязи». По мнению пожилого человека, люди понимают: не всё так гладко в районе.
— Почему-то у нас главы [сельских] администраций стали уходить и бросать свои посты. Наверное, не от хорошей жизни? Потом специалисты даже в самой администрации [увольняются]. Я чувствую, какая-то ненормальность есть. Причем уходят не столько те, кто сидит и ничего не делает, а у кого бойцовский характер, но, видимо, нервная система не выдерживает. Я мотаюсь по району и слушаю разные высказывания… И несколько человек тут на днях мне говорили, что собрались уходить, — объяснил ветеран Ильенко.
Замглавы района Шевлюга журналисту ответила коротко: «Без комментариев. Я ничего не приносила и ничего не просила ветеранов… Я ни с какой флешкой никуда не приходила, — зачем-то сказала про флешку замглавы, хотя вопроса или фразы об этом в телефонном разговоре не было.
За что отправили в СИЗО зама Семеновой
По мнению Кириллова, нападки на него — реакция на расследование СКР по заместителю Семеновой Сергею Блинову. Хотя последнего, считает общественник, в каком-то смысле просто подставили. История, за которую Блинов в начале 2023 года попал в СИЗО, началась прошлой осенью. Многодетная мать Елена Бровченко — у нее в семье восемь детей — с 2015 года стояла на очереди по расширению жилья. И осенью 2022 года администрация района предложила семье большой дом. Дом был закуплен администрацией специально под это. Только вот заехать в него многодетное семейство не смогло: без ремонта строение было непригодным для проживания. Такие выводы сделали позже эксперты. За это Блинов, как глава комиссии, которая изначально признала дом пригодным, оказался под следствием.
— Этих комиссий уже черт знает сколько было с начала ноября 2022 года! Вот буквально недавно была еще одна. Все говорят, что дом был непригодным. Пожарные дали заключение, что печное отопление в непригодном состоянии. Крыша непригодна: щели там, снег лежит внутри. В стене снаружи щели… Температура, которую мы смогли нагнать, 18 градусов. Нас заставили два дня не переставая топить — вдруг мы обманываем? Обидно, что поставили меня в такую ситуацию: дали дом, а там переделывать много чего надо. Только одно отопление на 350 тысяч рублей печник нам насчитал. Плюс крыша, плюс стены, — перечисляет многодетная мать Елена Бровченко.
Самый любопытный момент в истории с домом — история самого дома. Его бывшая владелица Елена Морозова проживала в нём до середины июля 2022 года. Говорит, всё было в порядке: и дом был целый, и крыша.
— Просто Елена [Бровченко] — не хозяйка. Она любой дом угробит. И это не только мое мнение. <…> И знаете что? Пусть Елена идет работает и покупает себе дом за свои кровные! Ей хоть какой дом предоставь, она всё угадит! Этот человек в данный момент закрыл дом, не отвечает на звонки администрации, дом не топится, всё уже, видимо, там покорежилось… А кто будет отвечать теперь за его состояние? — почему-то вдруг обеспокоилось сохранностью уже чужого дома Елена Морозова.
Вообще продать дом Морозова безуспешно пыталась с 2017 года. Пока администрация не решила найти жилье для многодетной семьи. Тогда внезапно появился какой-то человек, быстро купил строение и стал единственным участником госзакупки. Когда журналист завел разговор о продаже дома, Морозова нервно бросила трубку.
Счастливым и единственным участником в тендере по закупке жилья многодетной семье оказался некто Владимир Черненко. Мужчина продал дом по максимальной цене закупки — почти за 5,8 миллиона рублей. А купил его незадолго до того за 3,2 миллиона рублей.
— Я для этой цели дом и покупал. Я знал, что администрация будет его искать, я знал, что деньги выделены или выделяются… Но я сам строил дома. Думаю, почему бы не попробовать: если не продам, то буду из него двухквартирный делать. Но продать за такую сумму я и сам не ожидал: думал, торги будут, думал, кто-то еще выставит дом на продажу, — удивляется Владимир Черненко.
Рассуждая о качестве купленного дома, Черненко честно признается журналисту, что крыша в нём требовала ремонта.
— Крыша — да… Согласен, тут ремонт нужен крыши. Там балки провисшие. Я, когда брал, то как-то рассчитывал [сделать] ремонт, а тут всё бегом-бегом — всё побежало, — заметил мужчина, но при этом уточнил, что в доме всё равно можно было жить.
Оксана Семенова, комментируя эту историю, замечает, что еще ничего не ясно: не прошла, мол, судебная экспертиза дома. А ее зама посадили, по мнению Семеновой, за то, что изначально дом обследовала комиссия, собранная администрацией, а не какая-то независимая. А так, мол, не положено.
Особенная история про особенных детей
С многодетными Оксане Семеновой как-то не везет. Еще одна история, начавшаяся за здравие, тоже про многодетных. Осенью 2022 года районная администрация отчиталась в соцсетях, как передала четверых маленьких ребятишек из Донбасса в семью жительницы села Казанак Марины Шостак.
Марине 53 года, живет без мужа с приемным ребенком. Двое собственных детей — уже взрослые. Рассказывает, что хотела взять в семью еще детей, но постарше — 10–14 лет и двоих. А чиновники привезли четверых, в возрасте от 6 до 10 лет, да еще и особенных.
— Я боялась [брать]. Сказала им (чиновникам. — Прим. ред.): «Я боюсь». А они: «Помогать будем, справитесь». А как тут справишься? Тем более — дети особенные и три года прожили в детском доме. <…> Я-то думала, что они особенные, потому что из Луганска. Но они, как оказалось, военных действий не видели и не слышали. Так мне об этом сразу-то не сказали… Я пыталась [с ними управляться], но не смогла. С одной стороны, конечно, я виновата, можно было [изначально] настоять: нет, и всё. Но плохая черта у меня: не умею отказывать, — вздыхает Марина Шостак.
В итоге здоровье женщины пошатнулось, и она объяснила чиновникам, что не справляется с пятью детьми сразу. На днях четверых детей с Донбасса краснозёрские чиновники передали в новую семью, где уже есть пять детей, а родителям почти по 60 лет.
— А это [вы расспрашиваете] для чего? А то меня еще и повесят нафиг. — шутит женщина. — Говорили нам еще вначале: интервью никому не давать! Про своих детей говорите, мол, что хотите, а про приемных — никому и ничего. Но меня уже ничем не напугаешь. Я их не боюсь.
— Бог с вами! Господи! Нет… Такого не было, — вздохнула Оксана Семенова, услышав от журналиста историю Марины Шостак. — Я вам расскажу, как я знаю. Ко мне приходит начальник опеки и говорит, что Шостак изъявила желание [взять в семью детей]. А я говорю: «Зачем ей? Она же одна и у нее маленький ребенок на иждивении». А мне говорят: «Она хорошо подумала»… Вот честно: как человек, как женщина, я просто была удивлена. <…> Но у нее (у Шостак. — Прим. ред.) что-то случилось со здоровьем... Сейчас эти дети в другой семье.
Накормить белочек и вырезать украшения из ДСП
Многие жители Краснозёрского района, с кем удалось пообщаться журналисту НГС, рассказывают про свою главу примерно одно и то же: с бюджетниками она ведет себя строго, якобы собирает с них на разные нужды деньги, воспитателей детсадов обязали за свой счет кормить белочек, которых администрация в количестве десяти штук закупила и расселила в роще. Часто люди рассказывают, что Семенова любит пиариться на любых мероприятиях, на которые сдают деньги или бюджетники, или местные предприниматели. Потом якобы всё это снимается и выкладывается в соцсети, а бюджетники должны лайкать и писать хвалебные комментарии.
— Например, пиарится на мобилизованных: мол, оказывают помощь… Для мобилизованных она дважды собирала деньги с бюджетников: с детсадов, со школ, а потом отвозила помощь в Академгородок. Говорят, собрала приличную сумму. А знаете, что она привезла мобилизованным? Напиток «Колокольчик», который у нас льют на пивзаводе в Краснозёрке, мыло и одноразовые перчатки. Зато пропиарилась на всю страну, что помогла мобилизованным, — рассказал один из сельских жителей, попросивший из-за опасения репрессий не называть его имя.
Одна из членов школьного родительского комитета на условиях анонимности рассказала, что в конце года с родителей собирают деньги на новогодние украшения города.
— Семенова заставляет [собирать] руководство школы, руководство — классных руководителей, а классные руководители — родителей. И вот уже третий год мы собираем деньги на гирлянды, на украшения, именно уличные. Собирают по 50–150 рублей с родителя. С многодетных — по 50 рублей за ребенка, если один в семье — 150 рублей... Поделки (большие фигуры из ДСП. — Прим. ред.), которые стоят на центральной елке — на площади — делает не администрация, а именно школы, родители. Организации заставляют украшать за свой счет здания. А потом всё это снимают на видео и рассказывают, какая администрация и глава молодцы, — говорит женщина.
Одна из таких «сборщиков» Жанна Перлик говорит, что деньги — по 50 рублей — шли исключительно на новогодние украшения школы, а не на украшение поселковой площади. И можно было не сдавать. Да и с белочками, мол, всё не так страшно.
— При чем тут история про белочек? Да, детские сады кормили... Ну я не знаю, за чей счет они кормили. Но детский сад же тоже получает какие-то деньги на эти вещи? Вы знаете, я так далеко не углублялась… Детскому саду выделяют же продукты, правильно? Да и белочки у нас что, едят много? Там две-три белочки прыгают. Да не то, чтобы там детские сады обязывали кормить белочек, а воду там менять или еще что-то… Они просто контролировали какие-то там процессы у белочек, — заступилась за администрацию района Жанна Перлик.
Многодетная Елена Бровченко, в отличие от других жителей Краснозерского района, не побоялась общаться с журналистом под своим именем и честно рассказывает, что происходит в районе. Говорит, ей нечего бояться, так как она не бюджетница, а работает в такси.
— С бюджетниками она (Семенова. — Прим. ред.) очень строга. Все работают только по ее указке: захотела — будешь работать, не захотела — не будешь. Рот открыл — ушел, нет тебя. Всякие сборы — то на украшения, то на еще что-то… Вокруг себя посадила друзей, подружек… Говорить не боюсь: у меня проблем с законом нет, я не бюджетница, по линии соцзащиты ко мне тоже не подкопаться. Чиновники пытались на меня через соцзащиту подействовать: возможно, думали, что у меня не всё в порядке в семье. Но у меня всё нормально. Придраться не к чему, — с улыбкой заметила Елена.
По поводу «письма Путину» некоторые жители тоже настроены скептично. Хотя, говорят, последние дни под ним начали собирать подписи уже по селам.
— Прям по деревням ездят и собирают подписи под этим письмом. Но многие просто отказываются [подписывать]. По-моему, если пойти и начать собирать подписи против [администрации], то большинство подпишется — 100%! Зачем они (чиновники. — Прим. ред.) так унижают себя? Ведь вокруг смеются. Хотят прикрыться ветеранами якобы они за главу? Но все против. Бюджетники только боятся говорить. Девчонки тут поставили под моими постами лайки, так им сразу угрозы в личку начали писать. С каких-то фейковых страниц, — говорит Елена Бровченко.
— Ну если Семенова не виновата, чего ей боятся? А если виновата — отвечай. Все бабки так и говорят, хоть у нас, хоть в Краснозерке, — рассуждает по поводу сбора подписей одна из сельских жительниц.
Сама Семенова объясняет журналисту, что ему не так всё объяснили: комментарии в соцсетях она просит оставлять только под социально значимыми постами или под постами благодарности предпринимателям. Они регулярно выделяют району деньги. Вот, например, недавно один из местных бизнесменов проспонсировал перегон танка с Шиловского полигона. Привезут, кстати, не только танк, но и настоящую пушку.
— Многим не нравится, что мы сегодня наводим порядок. Мы навели такой порядок и побелили те стены, которые не белили десятилетиями. Вот, например, взяли три полуразрушенных здания, которые нам передали, например, здание прокуратуры. Она была разрушена! Да, у нас не хватило средств отремонтировать ее полностью, поэтому то учреждение, которое туда зашло, они сами себе кабинеты… Обои внутри поклеили. Мы в администрации себе тоже во многих кабинетах себе сами клеили обои, — эмоционально рассказывает Семенова.
Черная вода на Крещение
В результате расследования, утверждает Кириллов, он обнаружил факты возможного злоупотребления главой Краснозёрского района своим должностным положением и неспособности справляться с хозяйственными полномочиями.
— Для понимания: она якобы отдала в частную лавочку — ЗАО «Жилком Сервис» — всю систему ЖКХ района. Скинула с себя эти полномочия за сумму 400 тысяч рублей в год — это аренда. Это все котельные, станции водоочистки, которые были построены за федеральные деньги. <…> Также отдала этой конторе компенсации, выделявшиеся районному МУП, на балансе которого находились все эти мощности, — пояснил Кириллов и уточнил, что он уже написал заявление в прокуратуру, где указал размер переданных компенсаций — 10 миллионов рублей.
Всю аналитику общественник, по его словам, передал губернатору Андрею Травникову.
Глава Краснозёрского района Оксана Семенова информацию о передаче 10 миллионов частнику назвала чушью, а цифру годовой аренды всего ЖКХ района за 400 тысяч рублей оставила без комментариев. Копии заявления в прокуратуру и аналитики для губернатора в распоряжении НГС имеются.
Летом 2022 года все коммунальные услуги в Краснозерском районе действительно отдали в частные руки. Муниципальные коммунальщики остались только в поселке Краснозёрское. Это Оксана Семенова не отрицает.
Кириллов предполагает, что появление монополиста на рынке ЖКХ произошло не без заинтересованности главы района. Но Семенова возражает, мол, частник не один, а целых три: «Жилкомхоз Сервис», «ЖКХ «Северное» и «Водосеть». У каждого своя сфера: вода и отопление, которое делится на услуги для физлиц и для юрлиц.
Пока эти три компании, объясняет Семёнова, арендуют государственные мощности в сфере ЖКХ, но должны войти в государственно-частную концессию. Надо только дождаться, когда губернатор подпишет соответствующие бумаги, которые лежат у него с прошлого года. Оппоненты Семеновой по этому поводу замечают, что визирование затягивается не случайно: по коммунальной концессии от администрации Краснозёрского района, мол, есть серьезные вопросы.
Но глава администрации Краснозёрского района настаивает: необходимость передать ЖКХ частнику возникла, потому что в МУПах некому работать — все на пенсии — и не хватает техники.
— У МУП — только руки, у него ничего нет! Чтобы раскопать трубу, которая порвалась, ему нужно нанять экскаватор, ему нужно нанять всё! Вообще вот ничего [нет]! Я сколько раз выезжала на какие-то аварии, когда они (работники МУП. — Прим. ред.) стоят с одними пассатижами! — возмущается Семенова.
А вообще глава района так объясняет причинно-следственную связь в коммунальных бедах: в МУПах не хватает рабочих, потому что МУПы — убыточны. Убыточны они, потому что нет своей технической базы, которую приходится брать в аренду. Что сказывается на заработке МУПов. А существующие тарифы недостаточно высокие для частой арены. А еще налоги «съедают» немалую часть прибыли. А вот у частника — своя техника, свой штат рабочих с нормальной зарплатой, и поэтому частник, по мнению Семеновой, может работать при тех же тарифах и не быть убыточным.
Местные сельские жители, утверждает Кириллов, когда речь заходит про ЖКХ, жалуются в первую очередь на качество воды, которое якобы испортилось после прихода частника.
— Вода [из водопроводного крана] у нас воняет. Если утром я открываю кран на кухне, из ванны идет вонь как из канализации. Естественно, чайники и бойлеры летят. Фильтры, которые у нас стоят на воду, если раньше были с каким-то глиняным осадком, то сейчас они черные и вонючие. По цвету вода мутноватая с кремовым оттенком. Такая вода у нас была не всегда. Испортилась она, когда поставили модуль чистой воды, откуда мы берем воду для еды и питья. Модуль — это такая станция, где люди набирают воду. Поставили ее в 2021 году. И после этого вода в кранах испортилась, — рассказала жительница дома
А жительница села Казанак сообщила журналисту НГС, как водопроводная вода, которую она в прошлом году набрала в бутылку на Крещение, через несколько дней из желтой превратилась в черную.
Глава Краснозёрской администрации удивляется неблагодарному отношению жителей, ведь совсем недавно на селе, по ее замечанию, не было воды совсем.
— Они плакали и кричали, что воды нет! Начиналось лето — воды не было! Вот это страшно! Мы тут всё лето — как на пороховой бочке. Представляете, в жару нет в селе воды! Мы обеспечили всем воду, у всех теперь есть вода. <…> В Октябрьском пробурена год назад новая скважина. И установлен модуль водоподготовки для того, чтобы, если качество не устраивает, можно было подойти и набрать новой воды. <…> Такая вода, наверное, как и везде… Не знаю, не могу сказать, Кириллов сказал: «Грязная». Где он ее набирал, я не знаю. Она точно не желтая, — эмоционально заметила глава района.
Есть вопросы у жителей и по отоплению. В том же поселке Октябрьский, например, сменивший МУП в начале лета 2022 года частник тут же выставил жителям многотысячные долги за тепло, хотя до этого тепло оплачивалось по факту и на начало лета прошедший отопительный сезон, как рассказывает жительница поселка Октябрьский, закрыт был без долгов.
— У нас стоит общедомовой счетчик по теплу. Он обслуживается, поверку постоянно проходит. Но директор компании «Жилкомхоз Сервис», которая заменила МУП, настаивает, что надо поставить зачем-то второй счетчик за наш счет. Стоит он 68 тысяч рублей. И этот «Жилкомхоз Сервис» в первый же месяц за тепло насчитал нам долги, которые растут ежемесячно. То есть они нам считают за то, что мы уже оплатили. Мне с двухкомнатной квартирой в первый месяц насчитали долг в две с небольшим тысячи. А в августе долг был уже семь тысяч. Нам объяснили так: им невыгодно, чтобы мы платили по счетчику, платить мы теперь должны ежемесячно, — рассказывает жительница.
С приходом в район частников увеличились суммы за отопление и для юрлиц — предприятий и различных учреждений, в том числе школ, больниц, детсадов. Эти тарифы устанавливает местная администрация на основании затрат, которые указывает поставщик услуг.
— За пять копеек, как у нас отапливалось, конечно, все хотят отапливаться. <…> Но [повышение тарифов на местах] касается только отопления там, где нет жилого фонда, — поясняет Оксана Семенова. Мол, обычным жителям беспокоиться нечего: тарифы не менялись.
Кто рулит ЖКХ Краснозёрского района на самом деле
Корреспондент НГС решил выяснить, что это за компании, которым Оксана Семенова передала всю коммуналку, за исключением ЖКХ поселка Краснозерское. И почему общественник Кириллов считает, что район попал в руки монополиста. По трем якобы разным поставщикам коммунальных услуг, упомянутых главой районной администрации, система «Контур.Фокус» выдает следующие данные: все компании связаны между собой.
ЗАО «ЖКХ «Северное» с уставным капиталом в
ЗАО «Жилкомхоз Сервис» с уставным капиталом в
ООО «Водосеть» с уставным капиталом в
Василию Рящикову принадлежит также 100% ООО «УК «Союз», владельцами которой в свое время являлись «ЖКХ «Северное» и «Жилкомхоз Сервис». В период с 2010 по 2016 годы Рящиков был директором убыточного МУП «УК ЖКХ с. Северного», учрежденного администрацией Северного сельсовета новосибирского Северного района, которое в итоге было ликвидировано.
Сейчас в Краснозёрском районном суде идет процесс по коллективному иску жителей поселка Октябрьский к компании «Жилкомхоз Сервис», которая здесь является поставщиком воды. Жильцы двух многоквартирных домов считают, что компания предоставила им некачественную услугу и потому должна вернуть коммунальные платежи. Жильцы также составили жалобу в прокуратуру и готовят иск в суд по проблемам и с отоплением.
— Люди-то все как раз за Кириллова. Хотя бы один человек, хоть и извне, всё выносит наружу. А то все действительно молчат. Молчат, потому что боятся. А он хотя бы всё это выковыривает и показывает, что так оно и есть. Может, кто услышит нас, простых людей, что здесь действительно творится всякая ерунда, — вздыхает Елена Бровченко.
Пока готовился материал, в интернет выложил видеообращение известный в Краснозёрском районе человек — бывший глава Лобинского сельсовета (работал с 2004 до 2020 года) Юрий Довгаль. Мужчина раскритиковал хозяйственную деятельность Оксаны Семеновой и поставил под сомнение то, что «письмо Путину» написали именно ветераны. Под обращением, которое Довгаль опубликовал на недавно созданной странице во «ВКонтакте», уже отметилось несколько человек со словами поддержки земляку. Есть и критические замечания: кто-то с закрытого профиля под таким же именем, как и у бывшей владелицы проданного дома — Елена Морозова, написал, что Довгаля купили. Возможно, тот самый таинственный депутат. Или блогер.
В уголовную плоскоть деятельность администрации Краснозёрского района вышла в конце декабря 2022 года, когда появилось сообщение, что СКР и новосибирская прокуратура заинтересовались историей покупки многодетной семье непригодного для проживания дома.