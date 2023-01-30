Черная вода и ЖКХ в одних руках: что происходит в Краснозерке, где власти пожаловались Путину на блогера

Не получив внятных объяснений от главы района, корреспондент НГС обзвонил ветеранов, чьи подписи стояли под письмом, чтобы узнать подробности этой истории. Дозвониться удалось только до троих.



— Какие комментарии? Всё написано в письме. Читайте во «ВКонтакте». Там наше письмо и очень много комментариев, — заметил председатель совета ветеранов Анатолий Бабусенко и положил трубку.



Отказалась хоть что-то рассказать и подписавшаяся под письмом Наталья Суворова. Пожилая женщина сказала, что она «не хочет об этом говорить». Откровенно пообщаться с журналистом согласился третий человек, до которого удалось дозвониться. Уже готовое письмо, заметил он, ветеранами принесли от главы района.



— Мы поступили неправильно. Мы не уполномочены были письмо подписывать… Нам нужно было собрать председателей первичных организаций всего района, потому что это вопрос о жизни всего района. Заручиться их мнением… Я был противник этого [подписания], и чтобы письмо опубликовывать. Я сразу сказал: «Вы столько негатива получите — мама не горюй!» Так оно и получается. Поставили в отвратительную ситуацию президиум совета ветеранов района. <…> Председатель [Бабусенко] тоже возражал. Но на него надавили, он же зарплату с района получает. Должно было как: принесли письмо и оставили нам его на обсуждение. Так нет же, они с силовым сопровождением: «Ну, что вы! Давайте! Спасать нас надо!» — рассказал ветеран Павел Ильенко.

