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Многодетной семье купили дом за 5,7 миллиона — он оказался непригодным для жилья

Новосибирские следователи завели уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Администрация Краснозерского района летом 2022 года купила дом за 5,7 миллиона рублей для многодетной семьи. У здания было много дефектов, поэтому новая владелица попросила признать дом непригодным для проживания.

— Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако неизвестный работник администрации убедил и. о. главы района в том, что жилище соответствует предъявляемым требованиям, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Так как права многодетной семьи были нарушены, прокурор района направил материалы дела в Следственный комитет. После этого в отношении должностных лиц районной администрации завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее НГС писал про дом в Барабинске, которому ветром снесло стену. Его построили для расселения людей из ветхого жилья.

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Следственный комитетМногодетная семьяПревышение полномочийПрокуратураКраснозерский район
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