Многодетной семье купили дом за 5,7 миллиона — он оказался непригодным для жилья

— Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако неизвестный работник администрации убедил и. о. главы района в том, что жилище соответствует предъявляемым требованиям, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.