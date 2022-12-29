Многодетной семье купили дом за 5,7 миллиона — он оказался непригодным для жилья

Администрация Краснозерского района летом 2022 года купила дом за 5,7 миллиона рублей для многодетной семьи. У здания было много дефектов, поэтому новая владелица попросила признать дом непригодным для проживания.
— Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако неизвестный работник администрации убедил
Так как права многодетной семьи были нарушены, прокурор района направил материалы дела в Следственный комитет. После этого в отношении должностных лиц районной администрации завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
Расследование находится на контроле прокуратуры.
Ранее НГС писал про дом в Барабинске, которому ветром снесло стену. Его построили для расселения людей из ветхого жилья.