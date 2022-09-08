Стену дома снесло ветром в Барабинске — минЖКХ обещает восстановить его за 3 дня, прокуратура начала проверку

Кроме того, проверку начала прокуратура Новосибирской области. Ведомство проверит администрацию и МУП ЖКХ Барабинска.

Накануне МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погоды и сильном ветре.

А летом из-за урагана снесло крышу школы в Купино.