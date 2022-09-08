Стену дома снесло ветром в Барабинске — минЖКХ обещает восстановить его за 3 дня, прокуратура начала проверку
Дом построили для расселения людей из ветхого жилья
Вчера вечером, 7 сентября, в Барабинске из-за сильного ветра со стены дома на Октябрьской, 65 сорвало сайдинг. Об этом сообщила городская пресс-служба.
Инцидент произошел в 19:20. Дом на Октябрьской, 65 построили в 2017 году для расселения людей из аварийного жилья.
В пресс-службе барабинской администрации сообщили, что на место выехали глава города и руководители муниципальных коммунальных предприятий.
— Угрозы жильцам нет. Создана рабочая группа под руководством главы города по ликвидации ЧП. На месте дежурят коммунальные службы, — прокомментировали в администрации.
Сегодня в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области прошло специальное совещание из-за происшествия. После обследования дома чиновники установили, что имущество собственников не повреждено.
— Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», при благоприятных погодных условиях их завершение запланировано в течение 3 дней, — пообещали в минЖКХ.
Кроме того, проверку начала прокуратура Новосибирской области. Ведомство проверит администрацию и МУП ЖКХ Барабинска.
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