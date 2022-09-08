СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 61.18
eur 60.55
Тема дняКакая погода будет на выходных
Все новости
Все новости

Стену дома снесло ветром в Барабинске — минЖКХ обещает восстановить его за 3 дня, прокуратура начала проверку

Дом построили для расселения людей из ветхого жилья

1 230

У дома сорвало сайдинг

Поделиться

Вчера вечером, 7 сентября, в Барабинске из-за сильного ветра со стены дома на Октябрьской, 65 сорвало сайдинг. Об этом сообщила городская пресс-служба.

Инцидент произошел в 19:20. Дом на Октябрьской, 65 построили в 2017 году для расселения людей из аварийного жилья.

В пресс-службе барабинской администрации сообщили, что на место выехали глава города и руководители муниципальных коммунальных предприятий.

— Угрозы жильцам нет. Создана рабочая группа под руководством главы города по ликвидации ЧП. На месте дежурят коммунальные службы, — прокомментировали в администрации.

Сегодня в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области прошло специальное совещание из-за происшествия. После обследования дома чиновники установили, что имущество собственников не повреждено.

— Начато проведение восстановительных работ силами МУП «ЖКХ города Барабинска», при благоприятных погодных условиях их завершение запланировано в течение 3 дней, — пообещали в минЖКХ.

Кроме того, проверку начала прокуратура Новосибирской области. Ведомство проверит администрацию и МУП ЖКХ Барабинска.

Накануне МЧС предупредило новосибирцев об ухудшении погоды и сильном ветре.

А летом из-за урагана снесло крышу школы в Купино.

По теме

УраганЖКХ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2