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«Ветер 30 м/с»: в Новосибирской области из-за урагана снесло крыши школы и домов

Материальный ущерб от урагана предстоит выяснить

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Кровлю школы снесло с 25 на 26 июня

Кровлю школы снесло с 25 на 26 июня

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В Купино Новосибирской области с 25 по 26 июня прошел ураган. Пострадали несколько зданий, в том числе здание школы и колледжа. Об этом на оперативном совещании сообщил министр образования Сергей Федорчук.

— Накануне в Купинском районе прошла гроза со шквалистым ветром. Повреждение кровли общеобразовательных организаций и колледжей. Сейчас идет работа, масштаб ущерба уточняется. Не со всеми устанавливается связь, — сообщил на оперативном совещании Сергей Федорчук.

Как рассказал НГС ведущий специалист администрации Купинского района по чрезвычайным ситуации Дмитрий Сирота ураган со скоростью ветра более 30 м/с и с сопровождением дождя, молний и грома прошел в Купино с 25 на 26 июня.

Также в Купино снесли крыши с других зданий

Также в Купино снесли крыши с других зданий

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— Все службы города с первой секунды были подняты для обследования и устранения чрезвычайных ситуаций. В ходе урагана были установлены срывы кровли с крыш, как на многоквартирных домах и в частном секторе. Были нарушены линии электропередач. После установления причины и условий проведена установка сил и средств для расчистки последствий урагана, были проведены встречи с населением для установления материального ущерба от урагана, — сообщил Дмитрий Сирота.

От урагана никто не пострадал

От урагана никто не пострадал

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Как уточнил специалист администрации, в больницу никто с обращением не поступал.

— Ситуация ГК ЧС района признана чрезвычайной. Собираются документация для обращения в ГЧС области, — поделился Дмитрий Сирота.

Материальный ущерб устанавливают

Материальный ущерб устанавливают

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ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило об ухудшении погоды сегодня — со второй половины дня 26 июня. По данным синоптиков, сегодня и завтра, 27 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

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