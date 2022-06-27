«Ветер 30 м/с»: в Новосибирской области из-за урагана снесло крыши школы и домов

В Купино Новосибирской области с 25 по 26 июня прошел ураган. Пострадали несколько зданий, в том числе здание школы и колледжа. Об этом на оперативном совещании сообщил министр образования Сергей Федорчук.

— Накануне в Купинском районе прошла гроза со шквалистым ветром. Повреждение кровли общеобразовательных организаций и колледжей. Сейчас идет работа, масштаб ущерба уточняется. Не со всеми устанавливается связь, — сообщил на оперативном совещании Сергей Федорчук.

