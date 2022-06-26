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МЧС объявило о шквалистом усилении ветра в Новосибирске

Если вы перемещаетесь в автомобиле, ведомство советует припарковаться на обочине

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При грозах в отдельных районах будут сильные дожди

При грозах в отдельных районах будут сильные дожди

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ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило об ухудшении погоды сегодня — со второй половины дня 26 июня.

По данным синоптиков, сегодня и завтра, 27 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

— При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, — предупреждает МЧС.

При грозе, добавляет ведомство, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

— При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие — капитальное строение. Не укрывайтесь под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии, — сообщает МЧС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий нужно незамедлительно обращаться по телефону 112.

Ранее мы рассказывали, каким будет июль в Новосибирске.

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