МЧС объявило о шквалистом усилении ветра в Новосибирске
Если вы перемещаетесь в автомобиле, ведомство советует припарковаться на обочине
ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило об ухудшении погоды сегодня — со второй половины дня 26 июня.
По данным синоптиков, сегодня и завтра, 27 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
— При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, — предупреждает МЧС.
При грозе, добавляет ведомство, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
— При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие — капитальное строение. Не укрывайтесь под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии, — сообщает МЧС.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий нужно незамедлительно обращаться по телефону 112.
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