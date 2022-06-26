МЧС объявило о шквалистом усилении ветра в Новосибирске

ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило об ухудшении погоды сегодня — со второй половины дня 26 июня.

По данным синоптиков, сегодня и завтра, 27 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.



— При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, — предупреждает МЧС.