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Тема дняЖара или проливные дожди? Прогноз на июль
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Жара или проливные дожди? Каким будет июль в Новосибирске — изучаем прогнозы сервисов

Второй месяц лета обычно радует хорошей погодой

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И днем, и ночью в городе будет тепло

И днем, и ночью в городе будет тепло

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Середина июня уже прошла, и многие задумываются, каким будет следующий летний месяц. Будет ли жарко или нас ждут проливные дожди или грозы? Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы ответить на этот вопрос.

Сервис «Яндекс.Погода» не обнадеживает новосибирцев — в основном месяц будет дождливым. Только к концу июля ожидается ясная погода. В среднем дневные температуры в первой половине месяца будут в пределах +23... +26 градусов, а затем чуть ниже: +21... +24 градуса. Ночью будет достаточно тепло — около +17... +19 градусов.

По данным сервиса, в основном месяц будет дождливым

По данным сервиса, в основном месяц будет дождливым

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У Gismeteo более привлекательный прогноз, хоть он и сделан сейчас только до 24 июля. Первую неделю месяца сервис обещает очень жаркую — днем температуры будут повышаться до +30 градусов, а также установится ясная погода. Затем придут небольшие дожди, и дневные температуры опустятся до +22... +24 градусов. Ночью при этом будет достаточно холодно — около +12... +18 градусов.

Первую неделю месяца сервис обещает очень жаркую

Первую неделю месяца сервис обещает очень жаркую

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World-weather сейчас дает прогноз только до 16 июля. Сервис обещает очень жаркую и ясную погоду. Днем температуры составят в среднем +25... +26 градусов. Дождь ожидается только в один день — 6 июля. Ночью температура будет около +19... +20 градусов.

Сервис дает сейчас прогноз только на первую половину месяца

Сервис дает сейчас прогноз только на первую половину месяца

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Новосибирск ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме — об этом ранее рассказывала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

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