Жара или проливные дожди? Каким будет июль в Новосибирске — изучаем прогнозы сервисов

Середина июня уже прошла, и многие задумываются, каким будет следующий летний месяц. Будет ли жарко или нас ждут проливные дожди или грозы? Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы ответить на этот вопрос.



Сервис «Яндекс.Погода» не обнадеживает новосибирцев — в основном месяц будет дождливым. Только к концу июля ожидается ясная погода. В среднем дневные температуры в первой половине месяца будут в пределах +23... +26 градусов, а затем чуть ниже: +21... +24 градуса. Ночью будет достаточно тепло — около +17... +19 градусов.