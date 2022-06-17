Жара или проливные дожди? Каким будет июль в Новосибирске — изучаем прогнозы сервисов
Второй месяц лета обычно радует хорошей погодой
Середина июня уже прошла, и многие задумываются, каким будет следующий летний месяц. Будет ли жарко или нас ждут проливные дожди или грозы? Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы ответить на этот вопрос.
Сервис «Яндекс.Погода» не обнадеживает новосибирцев — в основном месяц будет дождливым. Только к концу июля ожидается ясная погода. В среднем дневные температуры в первой половине месяца будут в пределах
У Gismeteo более привлекательный прогноз, хоть он и сделан сейчас только до
World-weather сейчас дает прогноз только до
Новосибирск ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме — об этом ранее рассказывала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.