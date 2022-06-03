Каким будет лето в Новосибирске? Синоптики составили предварительный прогноз погоды

Новосибирск ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме. Об этом сегодня на пресс-конфернции в ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Анна Лапчик.

— Температура воздуха в первой декаде июня в Новосибирской области предполагается на 2-4 градуса ниже нормы. В конце декады температура повысится. Мы прогнозируем, что эта глубокая волна холода в июне будет последней, — пояснила Лапчик.

