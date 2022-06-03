Каким будет лето в Новосибирске? Синоптики составили предварительный прогноз погоды
Первая декада июня будет прохладной, затем температура поднимется
Новосибирск ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме. Об этом сегодня на пресс-конфернции в ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Анна Лапчик.
— Температура воздуха в первой декаде июня в Новосибирской области предполагается на 2-4 градуса ниже нормы. В конце декады температура повысится. Мы прогнозируем, что эта глубокая волна холода в июне будет последней, — пояснила Лапчик.
Предполагается, что в основных земледельческих районах региона (южные и юго-восточные районы) будет дефицит осадков.
Говоря о погоде в июле и августе Анна Лапчик подчеркнула, что такие прогнозы заблаговременные, поэтому могут быть неточными.
— Это консультация об ожидаемых аномалиях погоды и осадках. Это картина предварительная, — сказала синоптик. Как правило, такие прогнозы имеют оправдываемость около 60-70%.
Так, в июле в Новосибирской области температура ожидается в пределах климатической нормы, но на пониженном фоне. На большей части региона сохранится дефицит осадков.
В августе температурный фон и количество осадков придет ближе к климатической норме. В западной части Новосибирской области возможен избыток осадков.
Прошедшей зимой в Новосибирске практически не было сильных морозов. Даже в Крещение температура не опустилась ниже -22 градусов. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с экспертами и выяснила, как глобальное потепление сказывается на климате, и какого лета стоит ждать.