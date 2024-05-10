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Весна От заморозков до летней жары: какая погода ждет новосибирцев в выходные — прогнозы сервисов

От заморозков до летней жары: какая погода ждет новосибирцев в выходные — прогнозы сервисов

Осадки в Новосибирской области прекратятся в воскресенье

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Заморозки до -2 градусов ожидаются в ночь на 12 мая

Новосибирцев ждет переменчивая погода на будущих выходных 11 и 12 мая. Облачная погода с дождями сменится солнечными днями, но не исключены заморозки. Изучаем прогнозы погоды на два ближайших дня.

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночь на субботу, 11 мая, температура воздуха будет колебаться от +3 градусов до +8 градусов. Ночью возможны небольшие дожди с грозами. Днем столбик термометра покажет от +15 до 20 градусов.

В ночь на воскресенье, 12 мая, ожидаются заморозки до -2 градусов. Осадков днем и ночью не ожидается. Дневная температура составит до +15 до +20 градусов.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на 11 мая осадков в Новосибирской области не ожидается, будет облачная погода с прояснениями. В темное время суток столбик термометра покажет +8 градусов, днем до +18 градусов.

На рабочей неделе ожидается повышение температуры до +26 градусов

В ночь на воскресенье, 12 мая, погода будет ясной и без осадков. Температура ночью до +8 градусов, днем до +18 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, в ночь на субботу, 11 мая, осадков не ожидается, воздух прогреется до 12 градусов. Днем до +18 градусов.

Самым жарким днем на неделе станет вторник

В воскресенье, 12 мая, в ночные часы воздух прогреется до +7 градусов, днем до +18 градусов, переменная облачность без осадков.

Ранее мы разобрались, чего ждать от погоды в Новосибирской области будущим летом. Синоптики пока не обещают жару.

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