Туго завязали: что происходит с транспортным узлом станции «Университетская» — ее планировали еще в прошлом веке

Новую платформу решили построить недалеко от НГУ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске запланировали несколько проектов, которые теоретически должны разгрузить улицы города. Некоторые из них уже реализуют: например, строительство четвертого моста и Восточный обход. Но есть и те, что пока существуют лишь на бумаге — к ним относятся долгосрочные планы по строительству новых станций метро и недавно опубликованный план по возведению трех мостов через Обь. Один из таких долгосрочных проектов — транспортно-пересадочный узел «Университетский» в верхней зоне Академгородка. Как и когда в Академгородке возникла идея создания городской электрички и на каком этапе сейчас находится этот проект — в материале НГС.



Вспомнили спустя 62 года

Планы построить «Университетскую» разрабатывали еще при заложении Академгородка. Рядом с остановкой электрички хотели построить транспортную развязку, чтобы общественный транспорт заканчивал свой маршрут на остановке «Университетской», а не на «Цветном проезде», как сейчас.



Платформу и остановку планировали недалеко от нового кампуса НГУ, чтобы студенты и преподаватели могли быстро пешком дойти до университета. Но к реализации задуманного так и не приступили. Вопрос по «Университетской» впоследствии поднимали неоднократно, но безуспешно.



Очередной раз о строительстве транспортно-пересадочного узла заговорили в 2019 году, и на этот раз казалось, что проект всё же воплотят в жизнь. Ректор НГУ Михаил Федорук опубликовал предложение по возведению «Университетской» в Верхней зоне Академгородка. По его мнению, ее следовало создать в точке максимального сближения железнодорожной ветки и Верхней зоны Академгородка: приблизительно в километре от существующей станции «Обское Море» по направлению к городу.



Михаил Федорук тогда описывал преимущества такого решения: пассажирам не придется пересекать Бердское шоссе, до университета по уже существующей просеке — всего 700 метров (а не полтора километра, как от старой станции). Поскольку станции оказывались почти вплотную друг к другу, Федорук предложил во время учебного года (девять месяцев) делать остановку электричек на платформе «Университетская», а летом — на платформе «Обское Море».

План будущего транспортного узла Источник: NGS.RU











Первый вопрос, который нужно было решить перед тем, как начинать строительство, — это разрешение от федеральных властей, так как земля в Академгородке принадлежит не городу и не региону, а государству. Около года мэрии Новосибирска понадобилось на то, чтобы получить участок в собственность. И вот в июне 2022 года муниципалитет сообщил, что ему передали 1,8 га в Академгородке. На этой территории должны появиться автомобильные дороги и тротуары от проектируемой остановочной платформы «Университетская» до пересечения улицы Жемчужной и Университетского проспекта.



— Реализация этого социального проекта позволит жителям Академгородка добираться на электричке от университета до центра Новосибирска за 35 минут, — отметили тогда в пресс-службе территориального управления Росимущества в Новосибирской области.



Параллельно с решением земельного вопроса искали подрядчика на разработку необходимых документов для будущего строительства. Начальную стоимость работ определили в 12,3 миллиона рублей. На конкурс было подано две заявки, победителем стало АО «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» (АО «СахалинТИСИЗ»), согласившееся выполнить работы за 11,7 миллиона рублей.

Акционерное общество «Сахалинский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» образовано 28 сентября 2004 года. Вид деятельности — создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей, а также разработка строительных проектов. Владелец компании — Евгений Владимирович Замиховский. Выручка на конец 2023 года составила 236,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,5 миллиона рублей.



Также Евгению Замиховскому принадлежит компания ООО «Леста», которая занимается производством непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины и торговлей пиломатериалов. Помимо этого, он владеет компанией ООО «Донгис-Сахалин», строительством жилых и нежилых зданий и производством строительных металлических конструкций.

25 марта 2022 года с компанией заключили муниципальный контракт, выполнить работы она должна была до 15 декабря. Позже контракт был расторгнут. Редакция НГС направила официальный запрос в АО «СахалинТИСИЗ» для комментария по этой ситуации.

От «Университетской» расстояние до НГУ составит всего 700 метров Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В октябре 2022 года мэрия Новосибирска сообщила предварительную сумму строительства дороги к железнодорожной станции «Университетская» — 180 миллионов рублей. В муниципалитете отметили, что окончательную сумму смогут назвать, когда будут готовы проектная документация и заключение экспертизы по проекту.



31 января 2023 года в эфире телеканала ОТС губернатор региона Андрей Травников сообщил, как будет развиваться проект городской электрички.



— Ближайшие две задачи: платформу «Пригородный Простор» превратить в полноценный пересадочный центр, чтобы поток пассажиров мог пользоваться с комфортом. Второй проект — строительство платформы «Университетская». В этом году планируем приступить к разработке ПСД, — заявил губернатор.



Удобство или экокатастрофа?

Любое строительство в Академгородке сталкивается со сложностями. И это связано не только с тем, что земля находится в федеральной собственности, но и с выступлением экологов против вырубки деревьев.



Летом 2021 года экоактивистка Наталья Прийдак организовала в Академгородке группу активистов, которые выступают против строительства станции в выбранном властями месте и требуют перенести станцию чуть дальше. В лесу, объясняют активисты, есть краснокнижные растения и птицы — в частности, дорога через лес может уничтожить места гнездования длиннохвостой неясыти и гнездоцветки клобучковой.

Для строительства железнодорожной платформы необходимо выпилить часть леса Академгородка Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Региональные власти подтвердили, что на территории есть редкие растения, но отменять стройку из-за них не сочли нужным. По плану, просеку нужно расширить с 6 до 12 м — так под вырубку попадет всего около сотни деревьев, среди которых много сухостоя и молодой поросли, заверили власти. Инфраструктуру станции в итоге вытянут вдоль железной дороги, в так называемой полосе отвода, и рубить вовсе ничего не придется.



— Нам достаточно будет того расстояния, которое сейчас есть, чтобы не рубить растущие вокруг деревья. Единственное место, которое не вписывается, — разворотная площадка. Но место разворотной площадки будет определенно там, где будет нанесен минимальный вред деревьям: там, где будут не ценные породы или где будут ветхие и гнилые деревья, — рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.



Что сейчас с проектом

Как сообщили НГС в Минтрансе Новосибирской области, в 2022 году РЖД выделило деньги на предпроектные проработки и разработку технико-экономического обоснования по ТПУ «Университетский».



— Работы по разработке технико-экономического обоснования завершены в первом полугодии 2023 года и согласованы Западно-Сибирской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД» в конце 2023 года. В настоящее время предпроектная документация находится на согласовании и доработке в ОАО «РЖД», — сообщили в Минтрансе.



В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отметили, что сейчас идет работа по согласованию предпроектной документации, обоснования инвестиций для реализации проекта ТПУ «Университетский».



При этом в ЗСЖД отметили, что возведение нового остановочного пункта невозможно без благоустройства подходов для пешеходов, подъездов к остановочной платформе, организации схем освещения и движения автобусных маршрутов.



— Требования по благоустройству территории, прилегающей к остановочному пункту, относятся к компетенции органов власти. На сегодняшний день проработанного проекта по вышеуказанным требованиям на дорогу не поступало, — добавили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



В связи с этим объемы финансирования и сроки реализации пока не определены.



Редакция НГС направила официальный запрос в Минтранс Новосибирской области с просьбой рассказать, готов ли проект строительства подъездных путей к будущей платформе, сколько средств выделено на прокладку дорог и освещения, а также уточнить, когда начнется строительство дороги к платформе. К моменту публикации ответ в редакцию не поступил.



Ранее стало известно, что мэрия Новосибирска планирует построить набережную вдоль Оби от Димитровского моста до Заельцовского парка на месте пескобаз.

