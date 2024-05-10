Как жил и от чего ушел кумир миллионов Александр Абдулов

Известный актер сыграл в сотнях фильмов Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











СССР 60-х. На бескрайних хлопковых полях Узбекистана трудятся сотни людей. Не только взрослые, но и школьники. Ребятам нужно выполнить серьезную норму — собрать 50 килограммов хлопка. Чего только не придумывали, чтобы достичь цели. Бросали на весы и камни, и землю.



Был среди ребят и Сашка-мастак. Так его называли. Не хотел ни норму выполнять, ни пионером становиться — немыслимое по тем временам дело! Переубедить не получалось, уж очень своенравный. И учитель пошел на хитрость. Попросил класс помочь Саше собрать хлопок и на собрании замолвить за него словечко, мол, передовик. Хитрость удалась, и мальчика приняли в пионеры.



Знал ли хулиганистый Саша, что через несколько лет на него обрушится невероятная слава, и он снимется в сотне фильмов, сыграет во множестве спектаклей, и у него появятся миллионы поклонников. Наши коллеги из 72.RU вспоминают об Александре Абдулове, влюбившем в себя, кажется, всех советских, а потом и российских женщин.

Источник: Надежда Александрова

Детство

Александр родился в Тобольске 29 мая 1953 года. Когда мальчику было 4 года, семья переехала из сурового сибирского города. На выбор было несколько мест, но остановились на Фергане, потому что там отцу, Гавриилу Абдулову, предложили основать первый русский драмтеатр. Мама стала гримером.

В детстве Саша Абдулов и не догадывался о том, какой успех его ждет Источник: телеканал «ТВЦ» / Александр Абдулов. Жизнь без оглядки











— Наверное, самое прекрасное, что у меня было и есть в жизни, — память об отце. Он был выдающимся человеком и режиссером. Свято относился к профессии и к слову «театр». Если вдруг видел актера или зрителя, который принес семечки, мог озвереть и выгнать из театра. Если человек не снимал шапку, тоже бесился, — рассказывал Абдулов.

Первую роль Саша Абдулов получил в пять лет в спектакле «Кремлевские куранты». В театре, которым руководил отец. Постановка была про Ленина. Отец играл вождя, а Саша — деревенского мальчика. Любопытно, что в спектакле нашлось место и двум братьям. Их тоже утвердили на роли простых мальчишек.

Гавриил Абдулов сыновей не баловал. Наказывал тут же, стоило чуть-чуть нарушить дисциплину. Не обошла эта участь и Сашу — он год был рабочим сцены.

Отец Александра Абдулова — Гавриил. Основатель и первый режиссер Ферганского русского драматического театра Источник: Wikipedia.org











— Я таскал декорации. Все думали, что это шутка: главный режиссер — и вдруг сын — рабочий сцены. Спрашивали, почему так, может, все-таки в актеры. Отец отвечал: «Нет-нет, пусть работает!» И не давал мне играть. А наказал за то, что опоздал на спектакль и сорвал его. Выгнал из труппы, а затем снова принял, но уже рабочим сцены, — рассказывал Абдулов.

Актер находил время и для увлечений. С детства серьезно занимался фехтованием и даже получил звание кандидата в мастера спорта СССР. К актерской профессии не тяготел, но по настоянию отца всё же поехал поступать в Москву. Несмотря на хорошую рекомендацию от театра в Фергане (а там была указана даже та роль, которую Абдулов сыграл в пять лет), в знаменитую «Щепку» не взяли. Поступил только на следующий год — в ГИТИС.

Актер

По словам однокурсников, Александр был душой компании. Во время учебы устраивал вечеринки и неоднократно попадал в милицию за драки. Но успевал и на хлеб зарабатывать — разгружал вагоны по ночам. Днем же бродил по «Мосфильму», заглядывал во все павильоны, где шли съемки, и искал работу.

В студенчестве Абдулов часто дрался и попадал в милицию Источник: телеканал «ТВЦ» / Александр Абдулов. Жизнь без оглядки











Первая роль, причем сразу большая, не заставила себя ждать. В 1974 году сыграл главного героя в фильме «Вера и Федор». А уже через год дебютировал в знаменитом «Ленкоме». Вышел на сцену в роли лейтенанта Плужникова в спектакле «В списках не значился». По словам режиссера Марка Захарова, актер страдал от того, что приходилось играть в каске. Однако, когда услышал о советских воинах, которые в таком же обмундировании дошли до Берлина, задумался и жаловаться перестал.

Абдулов снялся более чем в ста фильмах. Мог работать на 5–7 картинах в год, что достаточно много для любого артиста.

Личная жизнь

В «Ленкоме» актер встретил первую жену — Ирину Алферову. И влюбился в нее, когда они играли в дебютном для обоих спектакле «В списках не значился» и с актрисой случались казусы, один за другим.

Абдулов обратил внимание на Алферову, когда она вышла на сцену в первый раз, танцевала и умудрилась упасть. Следующий неловкий момент настиг, когда пришлось заменять другую актрису. Ирину быстро переодели, нужно было что-то говорить, но она не знала слов. Абдулов кинулся помогать.

Александр Абдулов с первой женой Ириной Алферовой Источник: Starhit.ru











— Я встала спиной к зрителю и думала, Абдулов подскажет мне хоть что-то. Приблизилась к нему, попыталась, по сценарию, обнять и вдруг он что-то сказал, но я не расслышала, так как была в зажиме. Тогда Александр наступил мне на ногу со словами: «Уйди, моя любовь в шестом классе». Я вдруг поняла, что мы с ним обнимаемся так, как в шестом классе не делают, отпрянула, взглянула с мольбой. Александр же кайфовал! Он играл за себя и за меня, — рассказывала Алферова.

В кино они тоже играли влюбленных. Мужа и жену в мелодраме Павла Арсенова «С любимыми не расставайтесь».

При этом у актеров были абсолютно противоположные характеры. Он — любвеобильный балагур, а она — спокойная и домашняя. Однако пара даже обвенчалась, и Александр принял дочь Алферовой от предыдущего брака. Но годы спустя актерский мир уже вовсю судачил об изменах актера, Ирина же, если ее спрашивали об увлечениях мужа, говорила, что ничего подобного нет. Однако последовал развод.

Второй женой Абдулова стала Юлия Мешина. Они познакомились на Дальнем Востоке, на кинофестивале. Затем Юлия улетела в Одессу, и актер стал ей названивать. А вскоре и сам, несмотря на сложный съемочный график, рванул к любимой. В марте 2007 года, когда Абдулову почти исполнилось 54 года, у него родилась наследница — Евгения.



Александр Абдулов с женой Юлией Источник: Metronews.ru











Но через три месяца после рождения дочки, когда Абдулов снимал в Астрахани «Выкрест», ему стало плохо. Увезли в больницу прямо со съемочной площадки. Говорили, обострилась язва желудка, но позже поставили неутешительный диагноз — «рак легких».

— Был период: я на год загремел в больницу. Можно ли представить меня на больничной койке в течение года? Под дулом пистолета невозможно! Но вот случилось. В такие моменты меняется вся шкала жизненных ценностей. Лежу при задернутых шторах. Отдернешь — снег. Ага, думаешь, — зима! Снова откроешь — листочки пробиваются. Ага — весна! И отчетливо понимаешь: тебе отведена довольно короткая жизнь. И начинаешь ценить каждый день, час, минуту. Ничто в жизни не повторяется, всё уникально. И этот разговор. Будет другой — но такого не будет. И как только это поймешь — уже не сможешь транжирить жизнь, как раньше. Принципиально иначе станешь к ней относиться. И дальше всё зависит от тебя: чем больше просвистываешь жизнь, тем быстрее идешь к концу, — говорил Абдулов.