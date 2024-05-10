«Вытащил глаз и засмеялся». Крик души россиянки, которая не может найти адекватного парня в приложениях для знакомств

На сайтах знакомств с каждым днем появляется всё больше анкет в разном возрастном диапазоне Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В последние годы онлайн-знакомства стали абсолютной нормой, а вот знакомства на улице или других платформах в Сети многими воспринимаются странно. Некоторые девушки заявляют, что нормальных адекватных парней почти невозможно найти — все знакомства заканчиваются неудачей. Ульяна (имя изменено по просьбе героини) из Нижнего Новгорода поделилась с нашими коллегами из NN.RU своим опытом и объяснила, почему поиск партнера превратился в плохую комедию. Далее — прямая речь.



Сейчас мне 26, и последние несколько лет я только и занимаюсь тем, что ищу партнера. Конечно, в моей жизни есть еще и обычная работа на пятидневке, поэтому поиск парня через приложение максимально удобен — не нужно тратить драгоценные вечерние часы на откровенных дураков. Но иногда ошибаюсь, и вечер превращается в катастрофу.



Могильщик

Никогда нельзя заранее угадать, как пройдет свидание. Однажды я познакомилась с парнем по имени Вася. Он был приятен в общении, мы долго переписывались, но ни разу не виделись. Был момент, когда я максимально расстроилась из-за проблем на работе, и он, узнав об этом, предложил приехать. Было поздно, но, поскольку мы долго общались, меня ничего не смутило и, конечно, была приятна забота.



Он рванул с другого конца города. Сначала всё было в порядке. Мы мило беседовали, обсуждали что-то типа погоды и катались по ночному городу. А потом он стал подробнее рассказывать про свою работу. Оказалось, что сейчас он трудится могильщиком, а до этого работал в морге. В общем, вся остальная дорога прошла за обсуждением трупов и расчлененки. Мне стало жутко, в какой-то момент просто молилась выбраться из авто живой.



Спустя время Васе начал кто-то названивать. Я заметила, что на экране отобразилось имя Мариша и рядом смайлик сердечка. Он не стал отвечать, но и не сбросил звонок, а просто выключил звук на телефоне. Довез меня до дома, я быстро ушла, не пригласив его к себе. После этой встречи мы продолжали сухо переписываться, а через месяц на его странице я увидела фотографии с его свадьбы.



«Вытащил глаз и засмеялся»

Другое свидание сразу обещало быть необычным. На протяжении нескольких месяцев я общалась с другим молодым человеком по имени Саша. Он был очень добрый и спокойный, всегда умело поддерживал диалог. И тут выяснилось, что Саше не с кем отпраздновать день рождения, потому что у него совсем нет друзей.



Я решила поступить благородно и сказала, что стану его компанией. В его день рождения мы катались по городу, гуляли, много разговаривали. Он и в жизни оказался очень милым, правда, застенчивым. Когда он вез меня домой, случился откровенный разговор и Саша стал очень много и подробно рассказывать про детство. Признался, что в детстве у него был рак глазницы, но сейчас болезнь отступила.



Только мы подъехали к дому, он решил сделать еще одно признание. Со словами: «Кстати, он у меня искусственный», — он вытащил глаз, положил себе в руку и засмеялся. Сказать, что я была в шоке, — не сказать ничего. Думаю, о таком стоило сообщить более деликатно, хотя бы предупредить. После того раза я с ним больше не встречалась.



«Ищу партнершу для извращений»

К слову, не я одна не могу найти партнера. Некоторые подруги тоже не преуспели в поиске. Может, всему виной, что все нормальные уже в отношениях.



Последние два месяца я снова очень активно ищу парня в одном из популярных сервисов для знакомств. У меня было порядка 30 диалогов и еще больше «мэтчей». Из этого списка только два диалога продлились более двух суток и один дошел до договоренности о встрече.



По моим наблюдениям, 50% от всех зарегистрированных парней ищут секс без обязательств. В своих анкетах они конкретно прописывают цель. Например: «Ищу партнершу для извращений». Если с таким человеком попытаться поговорить и выяснить, почему запрос именно такой, все как один рассказывают, что разочаровались в любви и им не нужны отношения.



Здесь же анкеты мужчин делятся на две категории. В первую попадают мужчины старше 25 лет, которые преисполнились и не ищут ничего серьезного, кроме секса. Во вторую — парни младше 25 лет, которые специально в своей анкете добавляют к возрасту плюс 5–10 лет, чтобы найти себе «женщину», поскольку «устали от несерьезных отношений с девочками».



Еще порядка 20% «самцов» вообще не определились, зачем они здесь и чего ищут. Но диалог не может долго продолжаться. Обычно беседа начинается с базовых вопросов «Как дела?» и «Что делаешь?», а потом парни резко посреди обычной переписки могут заявить: «Мой фетиш — анальный секс». Мне воспитание не позволяет общаться с такими людьми.



Другие 20% — это инвестиционные мошенники. Наверное, одна из самых нестандартных категорий в приложении для знакомств. Эти мальчики проявляют очень много внимания, поддерживают прекрасный диалог. Они прям вовлечены в общение. И ты видишь, как красивый мужик интересуется тобой, но потом говорит, что занимается криптовалютой и научит тебя делать деньги из воздуха. До конца этой схемы я не доходила.

