Обгон в запрещенном месте: «Мазда» перевернулась под Новосибирском — погибла женщина

В Краснозерском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Информацию о происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Авария произошла утром в пятницу, 10 мая, на автомобильной дороге «К-17Р— Колыбелька». 31-летняя водитель автомобиля Mazda двигалась со стороны села Колыбелька и в пути решила совершить обгон в месте, где подобный маневр запрещен. Из-за этого машина сибирячки перевернулась.
На месте погибла пассажирка иномарки — женщина, которой на вид около 50 лет. Сама водитель также получила травмы. В салоне машины в момент ДТП также находились двое детей 4 и 7 лет, которые не пострадали.
По факту аварии проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Несколько дней назад в Новосибирске водитель маршрутки сбил ребенка. Прокуратура начала проверку.