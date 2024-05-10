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Происшествия Обгон в запрещенном месте: «Мазда» перевернулась под Новосибирском — погибла женщина

Обгон в запрещенном месте: «Мазда» перевернулась под Новосибирском — погибла женщина

В салоне автомобиля в момент аварии находились двое детей 4 и 7 лет

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Авария произошла у села Колыбелька

В Краснозерском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина. Информацию о происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла утром в пятницу, 10 мая, на автомобильной дороге «К-17Р— Колыбелька». 31-летняя водитель автомобиля Mazda двигалась со стороны села Колыбелька и в пути решила совершить обгон в месте, где подобный маневр запрещен. Из-за этого машина сибирячки перевернулась.

На месте погибла пассажирка иномарки — женщина, которой на вид около 50 лет. Сама водитель также получила травмы. В салоне машины в момент ДТП также находились двое детей 4 и 7 лет, которые не пострадали.

По факту аварии проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Несколько дней назад в Новосибирске водитель маршрутки сбил ребенка. Прокуратура начала проверку.

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Новосибирская область ГИБДД МВД ДТП
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