На месте скорая, пожарные и ДПС: автомобиль завалился на бок на Ипподромской

Днем 10 мая на правом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», на дороге перевернулся автомобиль.
Авария произошла на улице Ипподромской, сказано в сообщении. Уточняется, что на месте находятся специальные службы, в том числе пожарные и машина скорой помощи.
— Кроссовер завалился на бок. На месте работают сотрудники скорой помощи, пожарные и сотрудники ДПС, — сказано в сообщении.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По его данным, на участке дороги отсутствуют пробки. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать информацию о произошедшем.
Несколько дней назад в Новосибирске водитель маршрутки сбил ребенка. Прокуратура начала проверку.