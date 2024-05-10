«Впервые за 20 лет»: мощная магнитная буря может вызвать северное сияние — увидят ли его новосибирцы

Изменения в магнитосфере ожидаются 11 и 12 мая. Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В ближайшие дни на Землю может обрушиться магнитная буря высшего пятого уровня. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, явление прогнозируется впервые за 20 лет.



— На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5 уровня. За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера, — сказано в сообщении. — Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый ещё более крупный объект, который по расчётам ударит по магнитному поля Земли сегодня ночью.

По данным специалистов, впервые с 2005 года с вероятностью 15% магнитная буря может достигнуть высшего уровня — G5. В группе «AstroAlert|Наблюдательная астрономия» во «ВКонтакте» сообщили, что в ближайшие ночи над всей территорией России ожидаются северные сияния.



В разговоре с НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин уточнил, что полярные сияния сопровождают магнитные бури, но они не всегда могут возникнуть во время этого космического явления.



—В ближайшее время мы действительно ждем возмущения геомагнитного фона. Но не всегда даже можно предсказать, будут эти возмущения или нет, — сказал Кашин — А уж говорить про полярные сияния тут тоже уверенно нельзя. Поэтому мы можем только предполагать, что они могут быть.



Специалист Большого новосибирского планетария отметил, что вероятность появления сияний действительно существует. Вместе с тем, если астрономическое явление и возникнет, то для его наблюдения нужны специальные условия.



— Мы можем осторожно предсказать, что они (полярные сияния, — прим.ред) действительно могут быть. Для того, чтобы их наблюдать, нужны условия, то есть должно быть загородное небо. Источники света должны быть на юге, то есть за спиной, потому что полярные сияния в направлении на север у нас географически наблюдаются, — сказал Олег Кашин. — Там не должно быть никаких населенных пунктов.



В случае, если жители Новосибирска захотят посмотреть на космическое явление, им нужно будет выехать из города в северном направлении, где отсутствуют населенные пункты и раскрывается открытое небо. Вместе с тем сотрудник планетария также рекомендует запастить терпением.



— Когда (сияния, — прим.ред) возникают, они посветят минут 10, а потом пропадают — прошла волна. Потом еще может появиться. Надо быть готовым к тому, что вы не знаете конкретного времени. Да, это ночь, и вот смотрим на север, и там они могут появиться, — объяснил специалист. — Но в нашем случае есть еще одно такое обстоятельство, которое затруднит наблюдение. Ночи стали значительно короче, а полярное сияние можно увидеть на темном небе — это уменьшает шансы на наблюдение.



Магнитные бури прогнозируются 11 и 12 мая Источник: xras.ru











Северные сияния, по словам специалиста, возможны в тот же период, когда на Землю обрушатся магнитные бури. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ указано, что изменения в магнитосфере ожидаются 11 и 12 мая.

