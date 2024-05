Миллиард на котлетах: новосибирец построил бизнес на простых столовых — они кормят почти по 20 тысяч человек в день

Путь от заводской столовой

На лестнице, ведущей в столовую «Солнечный день» на Писарева, посетителя встречает неожиданная надпись на английском языке There is no elevator to success, you have to take the stairs («К успеху нет лифта, тебе придется подниматься по лестнице»). Надпись относится к расположенной в этом же здании языковой школе (это тоже бизнес Сергея Решилова, пусть и совсем небольшой), но она могла бы служить девизом и для самого предпринимателя. В его истории трудно найти какие-то резкие рывки, сделки по слиянию и поглощению — всё то, в общем, что любит деловая пресса. Возможно, поэтому о ресторанной компании с полусотней заведений практически нет никаких публикаций.