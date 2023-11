Присели на фуд-корты: как живут кафе в новосибирских ТРЦ и на что идут, чтобы не отдать посетителей «Гастрокорту»

Кто выиграет в соревновании

В целом рестораторы не спешат покидать ни «Галерею», ни другие крупные ТРЦ. Так, владельцы открывшегося в зоне фуд-корта «Галереи» кафе No Spicy, Please уже планируют открыть здесь же, на четвертом этаже, ещё одну точку своего итальянского Via Margarita (первое заведение заработало на проспекте Маркса) и на первом этаже на месте закрывшейся «Шоколадницы» также вторую точку своего Nuts Cafe.

— Мы в принципе довольны стартом, но сезон ТРЦ еще только начинается, поэтому ждем как его, так и открытий новых точек на 3-м и 4-м этажах. Не все концепции еще открылись и будет явно перераспределение потока гостей, — говорит совладелец заведений Максим Ковязин.