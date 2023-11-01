Присели на фуд-корты: как живут кафе в новосибирских ТРЦ и на что идут, чтобы не отдать посетителей «Гастрокорту»

Арендаторы фуд-корта в ТРЦ «Галерея Новосибирск» едва не подняли бунт из-за упавших после переезда на четвертый этаж продаж. Главный удар по традиционному фаст-фуду, впрочем, нанес разросшийся в последнее время «Гастрокорт» — ведь он расположен буквально через дорогу. Сейчас ситуация стала менее напряжённой, но проблема никуда не делась. И она станет ещё более острой, когда в городе заработают новые гастрономические пространства.
«Падение 40%»
Фуд-корт в ТРЦ «Галерея Новосибирск» уже три месяца работает на новом месте. Владельцы торгового центра решили переселить его с третьего этажа, где и без того хватает арендаторов, на пустующий четвёртый. Это позволило в несколько раз увеличить количество посадочных мест для посетителей, а рестораторам — открыть здесь новые заведения. Но не всё пока идёт гладко.
Так, коммерческий директор сети Sushi Day`s Дмитрий Клок говорит, что переезд на новое место привёл к падению выручки более чем на 40%. Отчасти это связано с более высоким этажом, на котором нет больше ничего, кроме кинотеатра (где сейчас предлагают не так много супер-популярных фильмов). Свой вклад в отток посетителей внёс и расположенный через дорогу «Гастрокорт», где работает больше 120-ти точек с самой разной едой, а в пиковые часы мест не хватает даже после того, как весь основной павильон был отдан под обслуживание посетителей. Последней каплей, переполнившей чашу терпения арендаторов «Галереи», якобы стало появление на фуд-корте точки сети «Солнечный день» с обычными для неё, но более низкими, чем в среднем на фуд-кортах ценами.
Обозреватель НГС решил сравнить посещаемость обоих объектов в наименее выигрышное время — в промежутке между 14:00 и 15:00 в понедельник. Обычно в ТРЦ покупателей в это время поменьше, да и «Гастрокорт» отдыхает от ажиотажа выходных. Запустения, однако, не было. Причем, в «Галерее» свободных столов было визуально меньше. «Гастрокорт» выигрывал за счёт среднего чека.
Основу посетителей ТРЦ составляли молодые люди с небольшим количеством недорогих блюд (гамбургер из «Вкусно — и точка», хот-дог, кусок пиццы и т.д.). На «Гастрокорте» публика повзрослее и еда — посерьезнее. У большинства точек посетителей, делающих заказ или стоящих в очереди, не было, хотя совсем без работы не сидел почти никто: люди постоянно подходили, просто не в таком количестве, чтобы завалить заказами все сто с лишним точек.
Нужно заметить при этом, что на фуд-корте «Галереи» до сих пор не открылись точки «Бургер Кинга» и KFC (они были на третьем этаже и согласились на переезд). Кроме того, здесь есть ещё два возможных слота для новых арендаторов, не открывшееся ещё новое кафе Via Margarita (у него будет своя зона) и пустующее помещение под отдельное заведение. В самом ТРЦ говорят, что здесь должна открыться ещё точка сети бургерной Carl`s Jr. Она переедет сюда из Первомайского сквера, где павильон снесли по решению суда. В общем в обозримой перспективе здесь как минимум увеличится количество заведений, что само по себе способствует привлечению публики. Люди идут туда, где есть выбор.
Что с другими фуд-кортами
Когда торговые комплексы с фуд-кортами только стали появляться в Новосибирске, рестораторы стояли туда в очередь, потому что такое место обещало как минимум поток потенциальных посетителей. Однако, постепенно выяснилось, что и поток и сами эти посетители могут быть разными. Хуже всего сейчас ситуация выглядит в ТРЦ «Сан-Сити», где уже несколько лет не занята примерно половина существующих слотов, а то и больше. Сейчас здесь работает всего четыре точки, что снижает мотивацию потенциального посетителя сюда подниматься в принципе. Кроме общепита здесь работает только большой развлекательный центр для детей. Даже кинотеатр расположен этажом ниже. Однако, движение наметилось и здесь. Помещение, которое пустовало дольше всего (а во время пандемии в нём располагался пункт вакцинации) вот-вот будет занято точкой вьетнамской кухни под названием Pho Dai Viet.
В «Ауре» есть одна вакансия на фуд-корте (на месте закрывшегося «Шашлыкофф fast») и отдельное помещение под кофейню или кафе рядом (там, где была «Шоколадница»). Ещё одна не работавшая долгое время площадка в середине ноябре должна заполниться вторым заведением новосибирского проекта «Кухня Ли» (паназиатская кухня). Владельцы соседнего, тоже паназиатского кафе «Ичибан», даже уже перевели точку в другой свой более демократичный формат Sushi Day`s, чтобы избежать прямой конкуренции. Паназии тут действительно хватает, поскольку кроме них тоже на четвёртом этаже работают кафе «Шикари» и TomYumBar. Из других здешних новинок можно отметить открывшуюся недавно точку под старым-новым брендом Rostic`s (он должен заменить KFC) и сетевую кофейню из Красноярска Green House, которая заработала на первом этаже.
В «Сибирском молле» ситуация довольно спокойна — тут не занят только один слот на фуд-корте. И даже закрывшаяся точка сети «Шоколадница» (она покинула рынок Новосибирска в целом) быстро нашла нового арендатора. Открылось, наконец, и заведение на верхнем уровне на месте «Планеты Суши».
Заполнены все слоты и в «Ройял Парке». Здесь, к слову, давно уже сформировался пул арендаторов с уклоном в паназиатскую кухню — из десяти имеющихся точек таких тут четыре: вьетнамская, корейская, китайская и условно японская.
И уж совсем идеальным выглядит положение дел в МЕГЕ, где на фуд-корте сейчас заняты все постоянные слоты, плюс уже не первый год работает большой павильон «Добрянка», совмещающий функции точки общепита и лавки деликатесов.
Новые пространства
Пример «Гастрокорта» наглядно продемонстрировал, что появление новых гастрономических пространств может перетянуть у традиционных ТРЦ часть публики, причем наиболее платежеспособной. Уже в декабре этого года в Новосибирске должны начать работу как минимум два таких проекта. Самый крупный и амбициозный должен появиться на площади Маркса в ТЦ «Калейдоскоп», где сейчас строят первый сибирский Eat Market — сеть современных гастрокортов из столицы. Будущий фуд-холл должен занять большую часть третьего этажа (общая площадь планируется порядка 3000 кв. метров), в зале обещают 400 посадочных мест, а еду для публики представят до тридцати разных точек. Для сравнения, в самом большом фуд-корте (среди ТРЦ) в МЕГЕ сейчас работает 14 точек.
Другой крупный проект начали недавно сооружать в здании «Универсама». Здесь будет около десятка концепций: от привычного фаст-фуда до заведений с вином и официантами. С учётом популярности улицы Ленина в принципе и хорошей транспортной доступности, здешнему гастропространству вполне по силам оттянуть публику не только у окрестных заведений, но и у «Ауры» с «Галереей».
Кто выиграет в соревновании
В целом рестораторы не спешат покидать ни «Галерею», ни другие крупные ТРЦ. Так, владельцы открывшегося в зоне фуд-корта «Галереи» кафе No Spicy, Please уже планируют открыть здесь же, на четвертом этаже, ещё одну точку своего итальянского Via Margarita (первое заведение заработало на проспекте Маркса) и на первом этаже на месте закрывшейся «Шоколадницы» также вторую точку своего Nuts Cafe.
— Мы в принципе довольны стартом, но сезон ТРЦ еще только начинается, поэтому ждем как его, так и открытий новых точек на 3-м и 4-м этажах. Не все концепции еще открылись и будет явно перераспределение потока гостей, — говорит совладелец заведений Максим Ковязин.
Не менее оптимистично настроены и в сети TomYumBar, руководитель которой Алексей Макаров обещает скорое открытие заведения на третьем этаже «Галереи» рядом с уже работающим кафе грузинской кухни «Баклажани», которому переезд фуд-корта позволил расширить зал.
Владелец заведений Buon Apetit и «Ваш Лаваш» (работают в «Ауре» и «Сибирском молле») Вахинак Ованесян говорит, что выручка на фуд-кортах в этом году выросла на 25–30% по сравнению с доковиднными временами. По мнению предпринимателя, отчасти это происходит потому, что часть людей перешла на фуд-корты из ресторанов.
В компании «Ясно Групп» (разрабатывала концепции «Хочу Пури», «Баклажани» — это отдельные заведения, работающие в ТРЦ) тоже говорят, что этот год принёс заведениям «рекордное количество гостей за все годы работы в этих ТЦ». В компании объясняют это не только качеством самих заведений, но и выросшим потоком посетителей торговых комплексов.
Максим Ковязин считает, что новые проекты типа «Гастрокорта» не угрожают фуд-кортам, поскольку у них «разные потоки». Тем не менее, в его компании уже есть концепция и для этого типа объектов.
Появление новых гастрономических пространств, конечно, привлекает посетителей, часть которых, возможно, в другой ситуации потратила бы свои деньги на фуд-корте ТЦ. Но сами предприниматели, которые открыли точки на том же «Гастрокорте», признаются, что вряд ли смогли бы конкурировать там с обычным сетевым фаст-фудом. Для успеха им нужно место, куда придут люди, уже настроенные на экзотику или как минимум какие-то гастрономические эксперименты. В этом смысле гастрономические пространства не столько отнимают у деньги у фуд-кортов, сколько расширяют рынок в принципе.
Подобного рода проекты становятся во всём мире не просто очередным местом, где можно поесть, скорее это пространство для досуга, для получения впечатлений. Человек пойдет туда не только за едой, но и за общением. Большое пространство с разной едой и алкоголем делает гастро-проекты своего рода демократичными клубами, где человек может по его желанию или потеряться в толпе или завести знакомства.
Тоже самое происходит и на фуд-кортах, однако в силу набора заведений и сложившегося имиджа там зачастую доминируют подростки. И человеку старше 30-ти лет там может быть попросту некомфортно (если он пришёл не просто быстро перекусить). А на гастропространствах органично себя могут чувствовать люди самого разного возраста.
Одно из двух гастропространств, которые должны начать работу ещё в этом году, откроется в помещении «Универсама» на Ленина. Там уже перенесли магазин и начали строительные работы.