Присели на фуд-корты: как живут кафе в новосибирских ТРЦ и на что идут, чтобы не отдать посетителей «Гастрокорту»

В «Сибирском молле» ситуация довольно спокойна — тут не занят только один слот на фуд-корте. И даже закрывшаяся точка сети «Шоколадница» (она покинула рынок Новосибирска в целом) быстро нашла нового арендатора. Открылось, наконец, и заведение на верхнем уровне на месте «Планеты Суши».

Заполнены все слоты и в «Ройял Парке». Здесь, к слову, давно уже сформировался пул арендаторов с уклоном в паназиатскую кухню — из десяти имеющихся точек таких тут четыре: вьетнамская, корейская, китайская и условно японская.