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«Универсам» на Ленина возобновил работу — что там происходит сейчас

Пока в магазине торгуют только продуктами питания, которые можно хранить без холодильников

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Супермаркет переехал вглубь здания

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Сегодня, 27 октября, «Универсам» на Ленина в Новосибирске возобновил работу после объявления о реконструкции и временном перерыве.

Теперь магазин занимает существенно меньшую площадь и работает в урезанном режиме. На остальном пространстве готовят реконструкцию, которая превратит некогда самый крупный городской супермаркет в фуд-корт.

«Универсам» прекратил работу в минувшую субботу вечером. На дверях появилось объявление, обещающее открытие через один день, но в понедельник магазин встретил покупателей закрытыми дверями. Обслуживание покупателей возобновили только сегодня.

Здесь к концу года должны заработать точки с этнической едой

Здесь к концу года должны заработать точки с этнической едой

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Сейчас двери «Универсама» открыты, посетители могут воспользоваться стоящими здесь банкоматами и сделать покупки у нескольких арендаторов, чьи точки расположены у входа. Продуктовая часть сместилась вглубь, сейчас она занимает не более 200 квадратных метров, купить там можно только продукты, не требующие хранения в холодильниках. Зона супермаркета уже огорожена с трех сторон легкими перегородками, за которыми частично находятся товары, которым еще не нашлось места на полках.

На входе в супермаркет корреспондент НГС встретил директора магазина Алексея Крука, который наблюдал за процессом перезапуска магазина и время от времени давал пояснения удивленным покупателям:

— Да, мы уже начали работать, но холодильное оборудование пока не подключили. Так что молоко сегодня не получится купить. Но мы будем очень стараться сделать всё побыстрее, — говорил Крук.

Как пояснил Крук, будущее гастропространство расположится внутри в форме буквы П, обтекая уменьшившийся супермаркет с обеих сторон и выходя к витринам. Крыло, расположенное ближе к выходу, займут точки с более «молодежной» едой (пицца, бургеры и т. д.), в другом крыле будет зона с официантами и алкоголем, в центре же встанут точки с этнической едой. Работы предполагается завершить в декабре.

Магазин будет окружен фуд-кортом с трех сторон

Магазин будет окружен фуд-кортом с трех сторон

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В здании есть возможность сооружения дополнительного этажа. Над навесным потолком, который и без того расположен на приличной высоте, есть еще три метра пространства, пояснил директор «Универсама». Однако это расширение полезной площади было решено отложить на следующий год, дождавшись каких-то результатов работы фуд-корта хотя бы на одном этаже.

Первое гастропространство в Новосибирске появилось на Центральном рынке, где «Гастрокорт», созданный владельцами здания, уже практически вытеснил торговлю продуктами из главного павильона — весь центральный зал тут сейчас занят посадочными местами. В прошлые выходные посетителям тем не менее хватало мест даже там, так что администрации пришлось вечером задействовать площади соседнего павильона, где днем торгуют одеждой.

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