«Универсам» на Ленина возобновил работу — что там происходит сейчас

Сегодня, 27 октября, «Универсам» на Ленина в Новосибирске возобновил работу после объявления о реконструкции и временном перерыве.

Теперь магазин занимает существенно меньшую площадь и работает в урезанном режиме. На остальном пространстве готовят реконструкцию, которая превратит некогда самый крупный городской супермаркет в фуд-корт.

