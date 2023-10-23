Посетителям Гастрокорта на Центральном рынке стало не хватать мест: столики для них поставили в вещевом ряду

Алексей Виноградов также уточнил, что в выходные час пик на гастрокорте с 14:00 до 21:00. Рынок на Крылова и Восточный базар, где продаются продукты, работают ежедневно до 19:00, подытожил он.



Недавно НГС писал о том, что грузчик на Центральном рынке докатил тележку с картошкой до машины покупателя. Оказалось, что в услуге был подвох, и за нее пришлось заплатить деньги.