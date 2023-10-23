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Тема дняСтолики Гастрокорта поставили в вещевом ряду. Фото
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Посетителям Гастрокорта на Центральном рынке стало не хватать мест: столики для них поставили в вещевом ряду

Теперь по выходным вещевой павильон стал закрываться раньше на два часа

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Вечером по выходным вещевой павильон стал закрываться, чтобы рядом можно было установить столики

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Вещевой павильон на Центральном рынке в Новосибирске сократил на два часа работу на выходных — место внутри него решили использовать под столики для Гастрокорта. Прежде вещевые павильоны работали до 19 часов, а теперь в субботу и воскресенье стали закрываться в 17:00. Об этом редакции НГС рассказал директор рынка Алексей Виноградов.

Виноградов объяснил, что посещаемость Центрального рынка сложилась исторически. По словам директора, чаще всего люди приходят туда утром и днем, а «вечером уже не ходят». Большинство арендаторов сами прекращают торговлю к 17 часам, и руководство рынка приняло решение к этому времени закрывать вещевой павильон.

В центральном ряду были организованы посадочные места для посетителей Гастрокорта. По выходным им стало не хватать столиков, так как из-за похолодания закрылись веранды. После того, как вечером вещевой павильон закрывается, открываются ворота между ним и Гастрокортом.

— В субботу и воскресенье не хватает посадочных мест на Гастрокорте. Мы стали думать, что с этим делать. Решили в центральном ряду организовать посадочные места, а заодно обновить устаревшие фасады киосков на современные, стеклянные. С 17:00 увеличивается количество посадочных мест, — подчеркнул Виноградов.

Гастрокорт пользуется популярностью у новосибирцев по выходным

Гастрокорт пользуется популярностью у новосибирцев по выходным

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Алексей Виноградов также уточнил, что в выходные час пик на гастрокорте с 14:00 до 21:00. Рынок на Крылова и Восточный базар, где продаются продукты, работают ежедневно до 19:00, подытожил он.

Недавно НГС писал о том, что грузчик на Центральном рынке докатил тележку с картошкой до машины покупателя. Оказалось, что в услуге был подвох, и за нее пришлось заплатить деньги.

НовосибирскЦентральный рынокГастрокорт
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