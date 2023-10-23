Посетителям Гастрокорта на Центральном рынке стало не хватать мест: столики для них поставили в вещевом ряду

Вещевой павильон на Центральном рынке в Новосибирске сократил на два часа работу на выходных — место внутри него решили использовать под столики для Гастрокорта. Прежде вещевые павильоны работали до 19 часов, а теперь в субботу и воскресенье стали закрываться в 17:00. Об этом редакции НГС рассказал директор рынка Алексей Виноградов.
Виноградов объяснил, что посещаемость Центрального рынка сложилась исторически. По словам директора, чаще всего люди приходят туда утром и днем, а «вечером уже не ходят». Большинство арендаторов сами прекращают торговлю к 17 часам, и руководство рынка приняло решение к этому времени закрывать вещевой павильон.
В центральном ряду были организованы посадочные места для посетителей Гастрокорта. По выходным им стало не хватать столиков, так как из-за похолодания закрылись веранды. После того, как вечером вещевой павильон закрывается, открываются ворота между ним и Гастрокортом.
— В субботу и воскресенье не хватает посадочных мест на Гастрокорте. Мы стали думать, что с этим делать. Решили в центральном ряду организовать посадочные места, а заодно обновить устаревшие фасады киосков на современные, стеклянные. С 17:00 увеличивается количество посадочных мест, — подчеркнул Виноградов.
Алексей Виноградов также уточнил, что в выходные час пик на гастрокорте с 14:00 до 21:00. Рынок на Крылова и Восточный базар, где продаются продукты, работают ежедневно до 19:00, подытожил он.
Недавно НГС писал о том, что грузчик на Центральном рынке докатил тележку с картошкой до машины покупателя. Оказалось, что в услуге был подвох, и за нее пришлось заплатить деньги.