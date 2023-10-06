Грузчик на Центральном рынке докатил тележку с картошкой до машины покупателя — оказалось, что в услуге был подвох

Как говорит покупатель, он хотел сам докатить тележку до своего автомобиля, потому что расстояние до нее составляло около 20 метров. Но ему сказали, что помогут сделать это. Когда тележку довезли, грузчик якобы попросил с Алексея 100 рублей.

— Заранее меня никто не предупредил о том, что это платно. А тут мужчина неожиданно предъявил счет. На вопрос, где написана эта сумма, он ответил: «Я так сказал». Дальше мы вернулись в палатку, и там женщина заявила, что забыла меня предупредить: грузчик не ее, а общий — и его услуги якобы платные. Сказала, что раз я не хочу платить, то она сама. Это было похоже на мелкое вымогательство, — недоумевает новосибирец.

