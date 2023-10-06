Грузчик на Центральном рынке докатил тележку с картошкой до машины покупателя — оказалось, что в услуге был подвох

На Центральном рынке в Новосибирске грузчик потребовал с покупателя Алексея деньги за то, что докатил тележку с картофелем до машины. Изначально мужчина думал, что ему помогают бесплатно.
Об этом Алексей рассказал НГС. По его словам, в конце сентября он купил на рынке сразу несколько мешков картошки. Мужчина в оранжевом жилете, находившийся в палатке, взвесил их и погрузил овощи в тележку, чтобы их было легче доставить к машине.
Как говорит покупатель, он хотел сам докатить тележку до своего автомобиля, потому что расстояние до нее составляло около 20 метров. Но ему сказали, что помогут сделать это. Когда тележку довезли, грузчик якобы попросил с Алексея 100 рублей.
— Заранее меня никто не предупредил о том, что это платно. А тут мужчина неожиданно предъявил счет. На вопрос, где написана эта сумма, он ответил: «Я так сказал». Дальше мы вернулись в палатку, и там женщина заявила, что забыла меня предупредить: грузчик не ее, а общий — и его услуги якобы платные. Сказала, что раз я не хочу платить, то она сама. Это было похоже на мелкое вымогательство, — недоумевает новосибирец.
НГС обратился за комментарием к руководителю Центрального рынка Алексею Виноградову. Он выяснил, в какой палатке мог случиться инцидент, и сообщил следующее:
— У нас нет грузчиков — продавцы привлекают их самостоятельно. Продавец говорит, что сама заплатила грузчику. По ее словам, при продаже она спрашивает у покупателя о том, нужна ли ему эта услуга, и озвучивает стоимость.
Алексей Виноградов добавил, что рынок обрабатывает все жалобы покупателей и старается разбираться в них. Он предоставил фото, на котором видно, что продавец павильона повесила объявление с предупреждением «Услуги грузчика. 100 рублей / телега».
Другой конфликт произошел на Центральном рынке летом. Тогда сибирячка потеряла очки и не могла их вернуть, а после заявила, что охранник грубо хватал ее за руки. НГС выслушал обе стороны.