Сибирячка потеряла очки на Центральном рынке и поругалась с охраной — теперь она в «черном списке» посетителей

— Я вспомнила, что оставила очки на тумбе в одном из помещений, на цокольном этаже. Через службу охраны обратилась к администратору рынка, вежливо попросила его: «Посмотрите, пожалуйста, по записям с камер видеонаблюдения — может, кто-то забрал очки», — вспоминает пенсионерка.



За просмотр записей администратор якобы просил у женщины тысячу рублей, об этом она написала в заявлении в полицию. Пенсионерка отказалась платить и направилась в администрацию рынка. Там она пыталась узнать у секретаря, действительно ли есть какие-то расценки на просмотр записей с камер наблюдения. Но та дать ответ не смогла.