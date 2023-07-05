Сибирячка потеряла очки на Центральном рынке и поругалась с охраной — теперь она в «черном списке» посетителей

65-летняя жительница Новосибирска Людмила Краснова (имя изменено по просьбе женщины) заявила в полицию, что ее грубо хватал за руки охранник на Центральном рынке. По ее словам, это произошло после того, как она пыталась найти свои очки. Полиция начала проверку, а на Центральном рынке утверждают, что с женщиной общались «деликатно».
Конфликт из-за очков
В разговоре с корреспондентом НГС Людмила Краснова рассказала, что
— Я вспомнила, что оставила очки на тумбе в одном из помещений, на цокольном этаже. Через службу охраны обратилась к администратору рынка, вежливо попросила его: «Посмотрите, пожалуйста, по записям с камер видеонаблюдения — может, кто-то забрал очки», — вспоминает пенсионерка.
За просмотр записей администратор якобы просил у женщины тысячу рублей, об этом она написала в заявлении в полицию. Пенсионерка отказалась платить и направилась в администрацию рынка. Там она пыталась узнать у секретаря, действительно ли есть какие-то расценки на просмотр записей с камер наблюдения. Но та дать ответ не смогла.
Позже из соседнего кабинета вышла еще одна сотрудница администрации рынка. Она, по словам Людмилы, повысила на нее голос. В результате между женщинами завязалась словесная перепалка.
Из заявления следует, что через некоторое время в помещение администрации пришел неизвестный мужчина 20–25 лет. По словам Людмилы, незнакомец схватил ее за руки и «скрутил», отмечается в заявлении.
— Я, конечно, вырвалась, но сильно ударилась о стену, — вспоминает Краснова.
Потерпевшая утверждает, что после конфликта с работником Центрального рынка ее самочувствие ухудшилось. Она обратилась за помощью в поликлинику
В тексте заключения судмедэксперта, которое есть в распоряжении НГС, говорится, что в результате травм Любовь стала жаловаться на тошноту. Кроме того, женщину начали мучить боли в области повреждений, груди и пояснице при движениях.
— У гражданки имелись следующие телесные повреждения: кровоподтеки на руках, кровоподтек на правой ноге, которые образовались от воздействия твердых тупых предметов, в срок до суток до момента осмотра, возможно, 22 июня 2023 года, — заключил судмедэксперт.
В документе также уточняется, что женщина получила незначительные повреждения, не причинившие вред здоровью.
— У меня, конечно, всё тело горело. Растянуты связки. Но бог с ними, с травмами, — пройдут. Просто представьте, какое унижение я испытала, — говорит Людмила.
Сейчас женщина проходит лечение, которое ей назначили в травмпункте поликлиники.
Что говорят на Центральном рынке
Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал свою версию произошедшего.
— У нас чуть больше 300 камер на объекте, десять мониторов и два оператора видеонаблюдения на смене. К этим сотрудникам также выведены пожарная и охранная сигнализация, насосные станции. Граждане ежедневно просят показать видеозаписи, но нужно учитывать, что плюсом к этому поступают бесконечные внутренние распоряжения по просмотру. Операторы загружены, и у них нет времени отвлекаться от основной работы. Женщина же обратилась в ЧОП с требованием незамедлительно предоставить ей видеозапись. Сотрудник штатно ответил, что срочно это можно сделать только по заявлению полиции. А вообще все записи копируют ночью, когда рынок закрыт и на это есть время. И да, охранники не проявляли агрессию к женщине, они объяснили ей ситуацию деликатно, — утверждает Виноградов.
Сама Людмила рассказала НГС, что после инцидента попала в «черный список» Центрального рынка. Алексей Виноградов подтвердил, что теперь пенсионерка находится в базе нежелательных посетителей.
— У нас работает система распознавания лиц. Охрана вносит в базу всех, кто нецензурно выражался (на территории рынка), проявлял агрессию, нанес ущерб и так далее, — объяснил директор.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили, что от сибирячки поступило заявление в полицию.
— Женщине выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.
Весной НГС писал о том, что в Новосибирской области конфликт, во время которого сотрудница почты ударила пенсионерку. Пострадавшая