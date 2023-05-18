«Обозвала ее неадекватной»: под Новосибирском конфликт сотрудницы почты и пенсионерки закончился побоями

Коченевский районный суд Новосибирской области удовлетворил требования
Отмечается, что инцидент произошел в июле 2022 года в почтовом отделении одной из деревень Коченевского района, куда пришла женщина, чтобы оплатить электроэнергию. Пенсионерка провела оплату коммунальных платежей и сказала сотруднице отделения про свою пенсию, которую она не получила. Между сторонами начался словесный конфликт, в результате которого специалист ударила местную жительницу.
— Пожилая старушка в судебном заседании пояснила, что сотрудник почтового отделения обозвала ее неадекватной, ненормальной, кинув ей вслед ее квитанции, на что старушка ей сказала: «Будешь гореть в огне, никто тебя тушить не будет», — сообщили на сайте суда.
В судебном заседании сотрудница отделения признала, что повела себя неправильно, ударив женщину, указано в сообщении. Между тем она, по данным суда, утверждала, что пенсионерка «сама провоцировала ее на конфликт».
В декабре прошлого года Коченевский районный суд назначил штраф сотруднице почтового отделения за административное правонарушение по
НГС обратился в пресс-службу «Почты России». В организации отказались комментировать ситуацию, но уточнили, что сотрудница почтового отделения больше не работает в компании.
Накануне НГС сообщал о том, что в Новосибирске полиция проверяет сообщение о массовой драке во дворе дома на улице Чемской, 24 в Кировском районе.