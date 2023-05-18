«Обозвала ее неадекватной»: под Новосибирском конфликт сотрудницы почты и пенсионерки закончился побоями

Отмечается, что инцидент произошел в июле 2022 года в почтовом отделении одной из деревень Коченевского района, куда пришла женщина, чтобы оплатить электроэнергию. Пенсионерка провела оплату коммунальных платежей и сказала сотруднице отделения про свою пенсию, которую она не получила. Между сторонами начался словесный конфликт, в результате которого специалист ударила местную жительницу.

