Полиция проверяет сообщение о массовой драке во дворе в Кировском районе

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о массовой драке во дворе дома на улице Чемской, 24 в Кировском районе. Сообщение об инциденте опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как написал автор поста в группе, на улице произошел конфликт между автомобилистами, к которому присоединились местные жители с применением «подручных средств». Он сообщил, что в драке участвовали старшая по дому и ее родственник.
— Может, парень, которого здесь забивают, увидит и обратится куда нужно, и представит это видео, — написал пользователь.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:
— Сообщений в полицию ранее не поступало, ни вчера, ни сегодня. По выявленной в СМИ информации сотрудниками полиции проводится проверка. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Все обстоятельства выясняются, — пояснили в ведомстве.
Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию «УЖК Кировского района», которая обслуживает дом, чтобы узнать подробности происшествия.
— По данному инциденту пока ничего не известно. По поводу уточнения, кто является старшей по дому на Чемской, 24, это персональные данные. Так как она не является нашим сотрудником, а ее выбирают жители дома, мы не вправе разглашать информацию о ней, — пояснили в приемной.
Ранее новосибирские следователи начали поиск мужчины, которого избила толпа на Хилокской. Он получил множественные телесные повреждения.