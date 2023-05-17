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Полиция проверяет сообщение о массовой драке во дворе в Кировском районе

Инцидент произошел на улице Чемской и попал на видео

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По словам очевидцев, в драке участвовала одна из жильцов дома

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В Новосибирске полиция проверяет сообщение о массовой драке во дворе дома на улице Чемской, 24 в Кировском районе. Сообщение об инциденте опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На кадры попали четверо участников драки

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Как написал автор поста в группе, на улице произошел конфликт между автомобилистами, к которому присоединились местные жители с применением «подручных средств». Он сообщил, что в драке участвовали старшая по дому и ее родственник.

— Может, парень, которого здесь забивают, увидит и обратится куда нужно, и представит это видео, — написал пользователь.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— Сообщений в полицию ранее не поступало, ни вчера, ни сегодня. По выявленной в СМИ информации сотрудниками полиции проводится проверка. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Все обстоятельства выясняются, — пояснили в ведомстве.

Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию «УЖК Кировского района», которая обслуживает дом, чтобы узнать подробности происшествия.

— По данному инциденту пока ничего не известно. По поводу уточнения, кто является старшей по дому на Чемской, 24, это персональные данные. Так как она не является нашим сотрудником, а ее выбирают жители дома, мы не вправе разглашать информацию о ней, — пояснили в приемной.

Ранее новосибирские следователи начали поиск мужчины, которого избила толпа на Хилокской. Он получил множественные телесные повреждения.

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