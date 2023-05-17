Полиция проверяет сообщение о массовой драке во дворе в Кировском районе

— По данному инциденту пока ничего не известно. По поводу уточнения, кто является старшей по дому на Чемской, 24, это персональные данные. Так как она не является нашим сотрудником, а ее выбирают жители дома, мы не вправе разглашать информацию о ней, — пояснили в приемной.