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Следователи ищут мужчину, которого избила толпа на Хилокской

Ранее о ситуации требовал должить Бастрыкин

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На мужчину напали 5 человек

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Новосибирские следователи устанавливают личность потерпевшего в массовой драке на Хилокской. Ранее видео с дракой появилось в соцсетях.

— Проводится доследственная проверка, о том, что четверо мужчин иностранного государства 26 апреля, находясь между домами 5 и 7 по ул. Хилокской, причинили множественные телесные повреждения неустановленному мужчине, — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшего. Предполагаемый возраст мужчины — 40–45 лет, славянской внешности, рост около 180 сантиметров, сообщили в СК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» / «ВКонтакте»

Всем, кому что-либо известно о мужчине, просят позвонить по номерам 8 383 203-57-39, 8 913 012-83-78, 8 383 301-28-77.

Инцидент произошел в конце апреля. По информации группы «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте», пострадавший шел с Клещихинского кладбища с женой. В районе улицы Хилокской к нему подошли двое человек, в результате завязался конфликт. Мужчина решил дать отпор, после чего подбежали еще трое. Впятером они избили мужчину. Делом заинтересовался Бастрыкин.

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