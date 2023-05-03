Следователи ищут мужчину, которого избила толпа на Хилокской

Новосибирские следователи устанавливают личность потерпевшего в массовой драке на Хилокской. Ранее видео с дракой появилось в соцсетях.
— Проводится доследственная проверка, о том, что четверо мужчин иностранного государства
Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшего. Предполагаемый возраст мужчины — 40–45 лет, славянской внешности, рост около 180 сантиметров, сообщили в СК.
Всем, кому что-либо известно о мужчине, просят позвонить по номерам
Инцидент произошел в конце апреля. По информации группы «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте», пострадавший шел с Клещихинского кладбища с женой. В районе улицы Хилокской к нему подошли двое человек, в результате завязался конфликт. Мужчина решил дать отпор, после чего подбежали еще трое. Впятером они избили мужчину. Делом заинтересовался Бастрыкин.