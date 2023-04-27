«Был весь в крови, но уехал сам»: на Хилокской толпа избила мужчину — конфликт сняли на видео

Ранее Александр Бастрыкин уже интересовался ситуацией в Новосибирске, которая происходит на территории вокруг улицы Хилокской. В ноябре 2023 года почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и беспредел мигрантов с местного рынка.