«Был весь в крови, но уехал сам»: на Хилокской толпа избила мужчину — конфликт сняли на видео

В Ленинском районе Новосибирска толпа избила мужчину. Информация об этом начала распространяться в соцсетях, а председатель СК России Александр Бастрыкин уже попросил отчет о ситуации у новосибирских следователей.
— В СМИ сообщается, что группа мигрантов причинила телесные повреждения жителю Новосибирска в ходе уличного конфликта. Изложенные сведения проверяют следователи СУ СК России по Новосибирской области и устанавливают все обстоятельства, — передает СК.
По информации группы «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте», пострадавший шел с Клещихинского кладбища с женой. В районе улицы Хилокской к нему подошли двое человек, в результате завязался конфликт. Мужчина решил дать отпор, после чего подбежали еще трое. Впятером они избили мужчину.
— Свидетельница рассказала, что его сильно избили. Он весь в крови и шрамах, но самостоятельно уехал домой. Полицию не вызывали, обращался ли мужчина за медпомощью, неизвестно, — сообщила корреспонденту НГС администратор сообщества Жанна Олейникова.
Судя по видео, толпа мужчин вдалеке пинает своего оппонента. Женщины снимают всё на видео и пытаются словами отогнать дебоширов.
Корреспондент НГС связалась со свидетельницей избиения.
— Услышали крики между домами. Сразу включила камеру. Думала, опять мигранты между собой разбираются. Оказалось, что нет, был русский мужчина и двое мигрантов. Сначала они просто выясняли отношения криком, но потом, увидев, что сзади мужчины подошли еще трое мигрантов, эти двое накинулись на него. Завалили и стали впятером его избивать и пинать. Мы начали кричать, чтоб они остановились. На видео это слышно, — рассказала София.
Женщина добавила, что дерущиеся увидели, как их снимают на камеру, и начали разбегаться в разные стороны.
— Один утверждал, что у мужчины был газовый пистолет. Но в руках у него ничего не было. Когда разбежались нападавшие, к мужчине подошла женщина и стала его поднимать, он был весь в крови. Позже выяснилось, что это его жена. Как пояснили жильцы дома, якобы мужчина брызнул одному из них балкончиком до драки. После этого я ушла — торопилась по своим делам, — вспоминает сибирячка.
Местные жители утверждают, что подобные конфликты случаются в Хилокском жилмассиве регулярно.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию.
— Сообщений в полицию по данному происшествию не поступало. В настоящий момент информация, выявленная в ходе мониторинга соцсетей, зарегистрирована. Полицейские устанавливают лица, которые изображены на видео, а также все обстоятельства происшествия, — сообщили НГС в полиции.
Ранее Александр Бастрыкин уже интересовался ситуацией в Новосибирске, которая происходит на территории вокруг улицы Хилокской. В ноябре 2023 года почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и беспредел мигрантов с местного рынка.