«Если надо — вызываешь Локтя, если надо — Травникова»: Бастрыкин обрушился на ситуацию с Хилокским рынком в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и беспредел мигрантов с местного рынка. Корреспондент НГС Павел Тиунов поговорил с участниками конференции и выяснил, кто довел Бастрыкина до белого каления и кого он пообещал уволить.
«Почему не жалуетесь на мигрантов?!»
О подготовке видеоконференции ее участникам сообщили на прошлой неделе. Светлане Федченко, представителю жителей улицы Малыгина, позвонили «из Москвы» 10 ноября. Девушка представилась сотрудницей центрального аппарата Следственного комитета и сообщила, что в ближайшую неделю Александр Бастрыкин хочет лично обсудить проблемы новосибирцев. Аналогичный звонок поступил представителю жителей улицы Хилокской Жанне Олейниковой. Женщинам пояснили, что основная тема разговора — опасная близость мусорной свалки и кладбища к жилым домам. При этом представитель Следкома посоветовал Олейниковой поднять еще одну важную тему.
— Девушка, наверное, помощница Бастрыкина, спросила, почему мы не жалуемся на мигрантов?! Я, говорит, читаю новости, и у вас буквально засилье мигрантов в вашем жилмассиве, но как таковых жалоб нет. Я честно призналась, что мы боимся «наговорить» на ст. 282 УК РФ («Экстремизм, разжигание межнациональной розни»), — сообщила журналисту НГС Жанна Олейникова.
Женщину убедили рассказать о реальном положении дел, не опасаясь «наговорить на статью». Во вторник, 15 ноября, сибирячкам позвонили еще раз, на этот раз из новосибирского управления СК. В назначенный день Федченко и Олейникова появились в здании ведомства на улице Трудовой (следственное управление СК по Новосибирской области). Оттуда их на служебном авто перевезли в здание следственного управления СК РФ по Сибирскому округу (подчиняется напрямую Москве).
— Нас провели в полуподвальное помещение — не очень большая, но оборудованная комната: сервер, телевизор, камера и так далее. С нами были и. о. начальника новосибирского управления СК Виталий Зарипов, следователь, который ведет наше дело Михаил Третьяков, еще пара сотрудников и третья заявительница, — пояснила Олейникова.
Около 14:00 видеоконференция началась.
Почему разозлился Бастрыкин?
Первым на повестке встал вопрос о проблемах расформированного военного городка в Октябрьском районе и разрушенном памятнике воинам, участвовавшим в прорыве блокады Ленинграда. О ситуации главе СК рассказала общественница Елена Гавровская. Бастрыкин, внимательно выслушав женщину, отдал несколько распоряжений, в том числе возбудить уголовные дела по уничтоженному мемориалу и «определить на его расследование матерых следователей».
Далее обсуждение коснулось ситуации вокруг Хилокского рынка. Виталий Зарипов доложил Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
— Суть доклада заключалась в том, что следователи проводят бесчисленные экспертизы. При этом мы так и не услышали, почему изначально делом занимались сотрудники отдела, которые расследуют причастность к преступлению должностных лиц, а потом это дело передали в отдел по преступлениям против личности, — отметила Светлана Федченко.
Жанна Олейникова заявила главе СК, что новосибирские специалисты уже проводили экспертизу качества почвы и воздуха на жилой территории вблизи свалки и кладбища. Выводам экспертов женщина не верит, поскольку они не нашли никаких нарушений требований экологического законодательства. Олейникова попросила Бастрыкина, чтобы провели новую экспертизу, но на этот раз специалисты из другого региона. Также она попросила прислать в Новосибирск московских следователей, чтобы они оценили работу новосибирских коллег: дело было возбуждено в июле — и до сих пор по нему нет никаких результатов.
— Бастрыкин разозлился и сказал Зарипову, мол, почему я должен своих людей отрывать от работы, выписывать им командировочные, когда это твоя работа — проверять, что творится в этом жилмассиве, — рассказала Олейникова.
По совету «помощницы» главы СК женщина рассказала о ситуации с мигрантами в районе Хилокского рынка. По ее словам, впервые она смогла выговориться на эту тему, не сдерживая эмоций. Олейникова подчеркнула бедственное положение школы № 66, где «90 процентов учеников — дети мигрантов» и образовательный процесс тормозится. Также она рассказала о бесконечных ярмарках и несанкционированной торговле, после которых остаются груды мусора, и о забое животных в жилых дворах. Олейникова отметила, что криминогенная обстановка оставляет желать лучшего, поскольку в округе как грибы растут хостелы для мигрантов, которые их предприимчивые земляки строят на дачных участках.
— Ничего не упустила. Рассказала про случаи драк, беспредела, домогательства к девушкам, — пояснила общественница.
Услышанное, по ее словам, возмутило Бастрыкина до глубины души.
Прикрыть рынок нельзя оставить
Под горячую руку главы СК в первую очередь попал Виталий Зарипов. Олейникова отметила, что Бастрыкин остался недоволен работой новосибирских следователей.
— Он спросил Виталия Борисовича, мол, ты был на Хилокской? Тот ответил, что был. А хотел бы там жить? Нет. После этого были даны поручения по поводу изменения ситуации, — отметила участница конференции.
В первую очередь глава СК поручил возбудить дела по поводу «беспредела мигрантов»; в частности, он потребовал «поднять все заявления о преступлениях в районе Хилокского рынка за последнее время и отработать их». Другое направление — проверка всех шашлычных, ярмарок, павильонов на предмет соблюдения требований законодательства.
— Дословно: «Если миграционная служба Новосибирска не справляется с мигрантами, значит стоит прикрыть рынок», — процитировала Бастрыкина Жанна Олейникова.
Отдельно глава СК коснулся работы следователей с чиновниками. По его словам, правоохранителям сначала следует побеседовать с главой Ленинского района Александром Грибом. Затем, если необходимо, можно вызвать более высокое руководство.
— Он сказал Зарипову, что если надо вызвать Локтя (Анатолий Локоть — мэр Новосибирска) — вызываешь Локтя, если Травникова (Андрей Травников — губернатор НСО) — значит Травникова. Еще добавил, что во всех вопросах можно ссылаться на него — Бастрыкина. Это, как я поняла, если возникнут претензии, — пояснила Олейникова.
По ее словам, Бастрыкин очень нелестно отозвался о руководителе Новосибирска. В пример глава СК привел ситуацию в Москве, где «тоже много мигрантов, но нет такого беспредела». Он подчеркнул, что если в столице появятся нелегальные ларьки, то их снесут в течение нескольких дней.
Чтобы начать исправлять положение в Новосибирске, Александр Бастрыкин дал подчиненным месяц. По словам Светланы Федченко, Виталию Зарипову глава СК «дал последний шанс». В противном случае он обещал подыскать для и. о. руководителя новосибирского управления «новую работу». Через месяц участники конференции должны встретиться в том же составе и обсудить изменения.
На прошлой неделе Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию в новосибирской школе, где у воспитанников нашли вшей.