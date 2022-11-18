«Если надо — вызываешь Локтя, если надо — Травникова»: Бастрыкин обрушился на ситуацию с Хилокским рынком в Новосибирске

— Он сказал Зарипову, что если надо вызвать Локтя (Анатолий Локоть — мэр Новосибирска) — вызываешь Локтя, если Травникова (Андрей Травников — губернатор НСО) — значит Травникова. Еще добавил, что во всех вопросах можно ссылаться на него — Бастрыкина. Это, как я поняла, если возникнут претензии, — пояснила Олейникова.

По ее словам, Бастрыкин очень нелестно отозвался о руководителе Новосибирска. В пример глава СК привел ситуацию в Москве, где «тоже много мигрантов, но нет такого беспредела». Он подчеркнул, что если в столице появятся нелегальные ларьки, то их снесут в течение нескольких дней.