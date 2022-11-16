«Поставить самых матерых следователей». Новосибирцы два часа жаловались главе СКР Александру Бастрыкину — на что

По словам Гавровской, территорию с уникальным архитектурным ансамблем, расположенным на землях Минобороны, уже приготовили к продаже под жилую застройку, а памятник воинам, которые участвовали в прорыве кольца блокады Ленинграда, объектом культурного наследия новосибирские власти так и не признали.



Две другие общественницы рассказали главе СК о многолетней проблеме Хилокского рынка, мигрантах, жителях улицы Малыгина и полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный».



— Бастрыкина завалили разными обращениями из Новосибирска, завалили! У него больше пятисот обращений из Новосибирска, и это — половина от всего объема обращений, которые приходят к нему со всей России! <…> Мы общались с Бастрыкиным напрямую где-то часа два. Кроме того, нас слушали руководители Следственного комитета по направлениям, и им тут же давались различные поручения. В том числе поручения об открытии уголовных дел. Как раз по нашим проблемам. По военному памятнику было сказано поставить самых матерых следователей по особо важным делам и завести уголовные дела, — рассказала журналисту Елена Гавровская.

