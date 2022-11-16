«Поставить самых матерых следователей». Новосибирцы два часа жаловались главе СКР Александру Бастрыкину — на что

Сегодня, 16 ноября, председатель СК России Александр Бастрыкин провел личную встречу в формате видеосвязи с тремя новосибирскими общественниками.
О том, как прошла беседа с главой СК корреспонденту НГС сообщила одна из общественников Елена Гавровская, выступавшая от группы защитников бывшего военного городка. Женщина рассказала Бастрыкину о проблемах расформированного военного городка в Октябрьском районе со старинными зданиями начала прошлого века и разрушенном мемориале памяти воинам
По словам Гавровской, территорию с уникальным архитектурным ансамблем, расположенным на землях Минобороны, уже приготовили к продаже под жилую застройку, а памятник воинам, которые участвовали в прорыве кольца блокады Ленинграда, объектом культурного наследия новосибирские власти так и не признали.
Две другие общественницы рассказали главе СК о многолетней проблеме Хилокского рынка, мигрантах, жителях улицы Малыгина и полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный».
— Бастрыкина завалили разными обращениями из Новосибирска, завалили! У него больше пятисот обращений из Новосибирска, и это — половина от всего объема обращений, которые приходят к нему со всей России! <…> Мы общались с Бастрыкиным напрямую где-то часа два. Кроме того, нас слушали руководители Следственного комитета по направлениям, и им тут же давались различные поручения. В том числе поручения об открытии уголовных дел. Как раз по нашим проблемам. По военному памятнику было сказано поставить самых матерых следователей по особо важным делам и завести уголовные дела, — рассказала журналисту Елена Гавровская.
Женщина добавила, что благодаря вмешательству СК уже удалось остановить ряд аукционов по продаже земельных участков, расположенных на территории военного городка.
— Мне звонил представитель компании «Дом.РФ», которая занималась аукционами. Они очень обижены на меня, бросают заниматься военным городком и передают его обратно Министерству обороны... Ранее правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным передала участки военного городка в оперативное управление АО «Дом.РФ», которое должно было осуществить мероприятия по продаже участков под жилую застройку. Главный конфликт же тут в том, что Хуснуллин, а он — «отец» московской реновации, распоряжается землями по закону о содействии жилищному строительству, игнорируя другие законы, в частности, закон об охране культурного наследия, — пояснила Гавровская.
Кроме того, как уже сообщили в официальной группе «Приемная председателя СК России» в соцсети «ВКонтакте», глава СК «заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с попытками сноса в Новосибирске стелы в честь героев Великой Отечественной войны, и дал ряд конкретных поручений». Бастрыкин, сообщается в этой же группе, «отметил неудовлетворительную работу территориального подразделения».
Рассказывая о встрече, Гавровская уточнила, что Бастрыкин жестко разговаривал с новосибирскими руководителями СК и требовал незамедлительных возбуждений уголовных дел по обозначенным проблемам.
В группе «Приемная председателя СК России» также сообщается: «Бастрыкин дал поручение управлению кадров СК России проанализировать работу СУ СК России по Новосибирской области для принятия кадровых решений».
Через месяц глава СК России пообещал общественникам провести такую же встречу, чтобы выяснить, как выполняются его поручения.
12 октября НГС рассказал обо всех новосибирских событиях, которые попали в зону личного внимания главы СК России Александра Бастрыкина. Одно из самых последних дел — дело о смерти второклассницы, которую нашли на дне школьного бассейна.