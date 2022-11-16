Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти второклассницы, которую нашли на дне бассейна в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели второклассницы в Новосибирске.
Ученицу второго класса вчера нашли на дне бассейна в школе №197 во время урока физкультуры. Девочка была без сознания. Сегодня утром ребенок скончался в больнице.
— Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о проводимом комплексе следственных действий по уголовному делу о гибели ребенка, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следственным комитетом РФ по НСО возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас правоохранители продолжают расследование, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области.