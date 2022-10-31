Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства
Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего на автомобиле шестилетнего ребенка. Инцидент произошел 30 октября. Мужчина покинул место аварии.
— Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП, — сообщается на сайте СК России.
Уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По поручению главы СК России ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Шестилетнего мальчика сбили 30 октября, момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Водитель на RAV4 вышел из машины и попытался поднять ребенка, после чего сел обратно в автомобиль и уехал. Скорую малолетнему вызвали прохожие, он находится в реанимации Татарской ЦРБ. Мужчина сам пришел в полицию.
Кроме уголовного дела, в отношении парламентария возбудили два административных дела, в том числе по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Ему назначили арест на 11 суток. По еще по одному протоколу по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства) нет решения.