Нашли водителя, переехавшего 6-летнего мальчика — ребенок в реанимации с черепно-мозговой травмой
На водителя составили административный протокол
Водитель, который 30 октября переехал 6-летнего мальчика в Татарске, явился в отдел полиции после объявления машины в обыск. Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, В отношении 67-летнего жителя Татарска составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».
— 30 октября в 18.00 у дома 6 по ул. Володарского в г. Татарске Новосибирской области водитель, управляя иномаркой совершил наезд на ребенка 2016 г.р., после чего покинул место ДТП. Очевидны происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В полиции установили, что водитель был трезв. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Как рассказала мама мальчика Светлана, ребенка вчера перевели из хирургии в реанимацию.
— Наложили швы, перелом есть. Диагностирована черепно-мозговая травма, — поделилась мама ребенка.
Соседка Юлия рассказала, что после того, как водитель уехал с места ДТП, мальчик продолжил лежать на дороге, крутился и плакал.
— Хорошо, что шли прохожие вызвали скорую помощь. А ребенок встал, зашёл в подъезд, поднялся домой. Я зашла к ним, мамочка его умывала от крови, а он плакал и говорит: «мам, нет больше крови». А мамочка не понимает, что случилось, думала что он упал где-то. Я рассказала ей все, как было. Мама растерялась, сын лег на диван и просил полотенце, говорит: «Мам, я думал, это был какой-то сон». После этого приехала уже скорая и я ушла, — рассказала Юлия.
Как добавила соседка, место, где сбили мальчика, не людное и машины там ездят редко.
В социальных сетях сообщают, что за рулем автомобиля мог находиться депутат, работающий директором муниципального учреждения. Официального подтверждения этому пока нет.
В воскресенье, 30 октября, в Новосибирске произошло ДТП с машиной скорой помощи. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойота-Филдер» находился 25-летний мужчина, который сидел за рулем в нетрезвом состоянии. В результате ДТП машина медиков перевернулась, пострадали 6 человек, в том числе пассажир иномарки.