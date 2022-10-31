20idei
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 0/10
usd 61.53
eur 61.13
СрочноСбил ребенка и уехал с места ДТП
Все новости
Все новости

В Новосибирской области водитель кроссовера переехал ребенка и уехал — момент ДТП попал на видео

Мальчик остался жив

2 766
ds

Ребенок получил травму и был доставлен в больницу

Поделиться

В Новосибирской области водитель RAV4 сбил и переехал ребенка. Как видно из записи с видеокамеры, после этого мужчина вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел в машину и уехал.

Как сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев происшествия, мальчик остался жив и находится в больнице. Ему 6 лет.

В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области направлен запрос. ДТП в ведомстве пока не прокомментировали.

В социальных сетях сообщают, что за рулем автомобиля мог находиться депутат, работающий директором муниципального учреждения. Официального подтверждения этому пока нет.

30 октября в Новосибирске произошло ДТП с машиной скорой помощи. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойота-Филдер» находился 25-летний мужчина, который сидел за рулем в нетрезвом состоянии. В результате ДТП машина медиков перевернулась, пострадали 6 человек, в том числе пассажир иномарки.

По теме

ДТПАварияСбили ребенка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ14
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2