В Новосибирской области водитель кроссовера переехал ребенка и уехал — момент ДТП попал на видео
Мальчик остался жив
В Новосибирской области водитель RAV4 сбил и переехал ребенка. Как видно из записи с видеокамеры, после этого мужчина вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел в машину и уехал.
Как сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев происшествия, мальчик остался жив и находится в больнице. Ему 6 лет.
В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области направлен запрос. ДТП в ведомстве пока не прокомментировали.
В социальных сетях сообщают, что за рулем автомобиля мог находиться депутат, работающий директором муниципального учреждения. Официального подтверждения этому пока нет.
30 октября в Новосибирске произошло ДТП с машиной скорой помощи. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойота-Филдер» находился