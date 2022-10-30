Момент ДТП со скорой помощью в Новосибирске попал на видео
Запись была сделана на видеорегистратор
В сети опубликовано видео с моментом аварии, в которой пострадали 6 человек. На записи, опубликованной в Telegram-канале Мash Siberia, видно, как японский универсал на большой скорости протаранил машину скорой помощи.
Кадры были сделаны на видеорегистратор, установленный в машине медиков. Скорая ехала по Советскому шоссе со стороны Краснообска. На перекресток с улицей Петухова водитель выехал на зеленый сигнал светофора. В этот момент в правый бок медицинского фургона врезался легковой автомобиль.
Инцидент произошел. 30 октября около 4 часов утра. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойота-Филдер» находился