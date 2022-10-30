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Тема дняМедики скорой помощи пострадали в пьяном ДТП
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Момент ДТП со скорой помощью в Новосибирске попал на видео

Запись была сделана на видеорегистратор

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В результате ДТП скорая перевернулась, а иномарка врезалась в дерево

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В сети опубликовано видео с моментом аварии, в которой пострадали 6 человек. На записи, опубликованной в Telegram-канале Мash Siberia, видно, как японский универсал на большой скорости протаранил машину скорой помощи.

Кадры были сделаны на видеорегистратор, установленный в машине медиков. Скорая ехала по Советскому шоссе со стороны Краснообска. На перекресток с улицей Петухова водитель выехал на зеленый сигнал светофора. В этот момент в правый бок медицинского фургона врезался легковой автомобиль.

Инцидент произошел. 30 октября около 4 часов утра. Сотрудники полиции выяснили, что за рулем «Тойота-Филдер» находился 25-летний мужчина, который сидел за рулем в нетрезвом состоянии. В результате ДТП машина медиков перевернулась, пострадали 6 человек, в том числе пассажир иномарки. В отношении водителя «Тойоты» правоохранители составили административный протокол.

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