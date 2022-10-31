Депутата арестовали на 11 суток: он уехал с места ДТП, где сбил ребенка — на суде он признал вину

— Он признан виновным в совершении административного правонарушения, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области. — Судом установлено, что 30 октября водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило.