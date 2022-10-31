Депутата арестовали на 11 суток: он уехал с места ДТП, где сбил ребенка — на суде он признал вину
Судебное решение в силу еще не вступило
Депутат Сергей Мамонтов получил 11 суток административного ареста за ДТП, во время которого был сбит
Сегодня, 31 октября, суд с участием Татарского межрайонного прокурора рассмотрел первое административное дело против депутата — по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП).
— Он признан виновным в совершении административного правонарушения, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области. — Судом установлено, что 30 октября водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило.
Еще по одному протоколу по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства» еще нет решения.
Также сегодня против Сергея Мамонтова возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Мальчика сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Мужчина на RAV4 переехал ребенка, вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Позже мужчина сам пришел в полицию, там установили, что мужчина был трезв.
За рулем, предположительно, был депутат Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. В партии уже заявили, что его «исключат с позором», а семье пострадавшего окажут помощь. Ребенок сейчас в реанимации Татарской ЦРБ.