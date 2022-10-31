Задавивший ребенка депутат ехал на Toyota RAV4 ценой в
3 миллиона рублей — машина принадлежит его жене
Сергей Мамонтов ехал на кроссовере Toyota RAV4 нового,
Депутат «Единой России» Сергей Мамонтов, который в городе Татарске Новосибирской области сбил
Как следует из видеозаписи ДТП, государственный номер кроссовера У216ОЕ55, это номер Омской области (Татарск находится рядом). Согласно базе данных Российского союза страховщиков, собственником и страхователей этой машины является некая Галина
По данным отчета сервиса «Автотека», этот Toyota RAV4 был куплен в декабре 2019 года в Омской области, владелец у машины с тех пор не менялся. В сведениях о ДТП указано, что
Пробег автомобиля составляет
По данным сервиса объявлений «Дром.ру», такой автомобиль с аналогичным небольшим пробегом стоит сейчас около
Пострадавший мальчик жив, сейчас он в реанимации. На