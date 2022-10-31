Задавивший ребенка депутат ехал на Toyota RAV4 ценой в 3 миллиона рублей — машина принадлежит его жене

Пострадавший мальчик жив, сейчас он в реанимации. На 67-летнего водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В полиции установили, что водитель был трезв. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».