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Депутат переехал ребенка

Задавивший ребенка депутат ехал на Toyota RAV4 ценой в 3 миллиона рублей — машина принадлежит его жене

Сергей Мамонтов ехал на кроссовере Toyota RAV4 нового, 5-го поколения

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Депутат уезжает с места ДТП

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Депутат «Единой России» Сергей Мамонтов, который в городе Татарске Новосибирской области сбил 6-летнего мальчика, ехал на кроссовере Toyota RAV4 нового, 5-го поколения 2019 года выпуска, выяснил НГС. Машина зарегистрирована на родственницу депутата — предположительно, на его супругу. При этом в декларации сведений о доходах хозяином машины с 2019 года значится сам депутат Мамонтов.

Как следует из видеозаписи ДТП, государственный номер кроссовера У216ОЕ55, это номер Омской области (Татарск находится рядом). Согласно базе данных Российского союза страховщиков, собственником и страхователей этой машины является некая Галина Владимировна М. 1960 года рождения, прописанная в Татарске, — предположительно, родственница Сергея Мамонтова. По данным НГС, живет она вместе с Сергеем Мамонтовым.

Отчет по ОСАГО на машину

Отчет по ОСАГО на машину

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По данным отчета сервиса «Автотека», этот Toyota RAV4 был куплен в декабре 2019 года в Омской области, владелец у машины с тех пор не менялся. В сведениях о ДТП указано, что 30 октября 2022 года автомобиль попал в аварию, категория которой — «Наезд на пешехода». В списке поврежденных элементов указан передний бампер.

Отчет «Автотеки»

Отчет «Автотеки»

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Пробег автомобиля составляет 12 885 км, фактически это почти новая машина. Код модели кроссовера — MXAA54L-RNXGBX, это максимальная комплектация Prestige Safety с 2-литровым двигателем, полным приводом и вариатором. В оснащение такой машины входят диодная оптика, электропривод багажника, кожаные сиденья с электроприводом, 7 подушек безопасности, система распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе, система автоматического торможения, камеры кругового обзора.

По данным сервиса объявлений «Дром.ру», такой автомобиль с аналогичным небольшим пробегом стоит сейчас около 3 млн рублей.

Пострадавший мальчик жив, сейчас он в реанимации. На 67-летнего водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В полиции установили, что водитель был трезв. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

ДТПТатарскДепутатСбил ребенкаСергей Мамонтов
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