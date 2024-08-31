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Яхта врезалась в опору ЛЭП в Бердске

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Происшествия «Все попадало с искрами»: яхта врезалась в опору ЛЭП в Бердском заливе — видео

«Все попадало с искрами»: яхта врезалась в опору ЛЭП в Бердском заливе — видео

Из-за происшествия в Бердске возникли проблемы с электричеством

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4 комментария

Место произошедшего попало на видео

В Бердске яхта врезалась в опору линии электропередачи. Об этом сообщил глава города Роман Бурдин — он опубликовал в своем телеграм-канале видео с места произошедшего.

По его данным, яхта находилась в Бердском заливе. На кадрах видно парусное судно, которое стоит посреди воды. На борту яхты находятся несколько человек.

По словам главы города, электроэнергию в ближайшее время восстановят

— Мужики плыли на паруснике. Провода парус задел — все попадало с искрами, — говорит автор видео. — Дым идет, паруса сложили все. Горит парус.

Как объяснил Роман Бурдин, яхта врезалась в опору ЛЭП 110 кВ. Он заявил, что электроэнергию в городе восстановят в течение полутора часов.

— Поэтому не беспокойтесь, все нормально. Работаем, — сообщил глава Бердска.

В начале августа жители Бердска и части Академгородка остались без электричества из-за столкновения погрузчика с высоковольтной вышкой. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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Комментарии
7
Поддерживаю
31 августа 2024, 20:19
Если мачта задела провода, то причем здесь - врезались в опору лэп? Вы че там курите?
Татьяна 53
31 августа 2024, 20:05
Отдохнули
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