«Все попадало с искрами»: яхта врезалась в опору ЛЭП в Бердском заливе — видео

Место произошедшего попало на видео Источник: Роман Бурдин, телеграм











В Бердске яхта врезалась в опору линии электропередачи. Об этом сообщил глава города Роман Бурдин — он опубликовал в своем телеграм-канале видео с места произошедшего.

По его данным, яхта находилась в Бердском заливе. На кадрах видно парусное судно, которое стоит посреди воды. На борту яхты находятся несколько человек.

По словам главы города, электроэнергию в ближайшее время восстановят Источник: Роман Бурдин, телеграм

— Мужики плыли на паруснике. Провода парус задел — все попадало с искрами, — говорит автор видео. — Дым идет, паруса сложили все. Горит парус.

Как объяснил Роман Бурдин, яхта врезалась в опору ЛЭП 110 кВ. Он заявил, что электроэнергию в городе восстановят в течение полутора часов.

— Поэтому не беспокойтесь, все нормально. Работаем, — сообщил глава Бердска.