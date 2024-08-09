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Криминал Следователи возбудили уголовное дело из-за снесенной ЛЭП — больница в Бердске осталась без электричества

Следователи возбудили уголовное дело из-за снесенной ЛЭП — больница в Бердске осталась без электричества

Водитель, по версии следствия, нарушил правила безопасности

1 257
16 комментариев
Опора упала в Бердске

В Новосибирской области следователи СК возбудили уголовное дело из-за падения опоры ЛЭП в Бердске. Инцидент произошел 4 августа. По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности «РЭС» получили крупный ущерб.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, дело возбуждено по признакам преступления по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По данным следствия, днем 4 августа 2024 года водитель погрузчика перевозил бетонные плиты, строительный мусор и грунт вблизи опоры ЛЭП в Бердске. Ковш погрузчика транспортного ударил по опоре, что привело к ее падению и уничтожению. В результате АО «РЭС» получило крупный материальный ущерб.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Новосибирской области, добавили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе из-за снесенной вышки без электричества осталась больница в Бердске, где были пациенты на ИВЛ. Как уточнил глава Бердска, авария произошла на улице Химзаводской.

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ЛЭП Бердск Следователи Уголовное дело Новосибирская область
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Комментарии
16
Алле гараж
9 августа 2024, 13:39
Только РЭС?Мне в академ пришлось ехать за водой и продуктами.Жара-ни воды ни света.А магазины не получившие прибыль нет?
Гость
9 августа 2024, 13:39
А почему вообще под ЛЭП шло складирование строительного мусора? 😠
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