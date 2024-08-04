Погрузчик снес вышку: часть Академгородка и Бердск остались без света из-за аварии

Электричество пропало в 16:20 Источник: Читатель НГС Сергей, Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Бердска и части Академгородка остались без электричества из-за столкновения погрузки с высоковольтной вышкой. Информацию о происшествии в НГС прислал читатель Сергей.



По словам новосибирца, отключение произошло примерно в 16:30.



— На Химзаводской погрузчик сбил высоковольтную вышку. Света нет в Бердске, в Академгородке и в Новом поселке, — рассказал НГС Сергей.



Аналогичное сообщение об отсутствии света опубликовано в сообществе «Сообщества Академгородка Новосибирск». Местные жители сообщают, что электричества нет в домах на Морском проспекте, на улице Терешковой, улице Ученых, Весеннем проезде и других.



Корреспондент НГС попытался связаться с диспетчерской службы «Россетей Новосибирск» в Бердске, чтобы узнать подробности происшествия и когда будут устранены его последствия. В диспетчерской не ответили на звонки.



По данным муниципального портала Новосибирска, отключение аварийное. Восстановить подачу электричества в дома планируют к 19:25. Прокуратура начала проверку.

