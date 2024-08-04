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Происшествия Погрузчик снес вышку: часть Академгородка и Бердск остались без света из-за аварии

Погрузчик снес вышку: часть Академгородка и Бердск остались без света из-за аварии

Подачу электричества в дома планируют вернуть в 19:25

8 583
47 комментариев
Электричество пропало в 16:20

Жители Бердска и части Академгородка остались без электричества из-за столкновения погрузки с высоковольтной вышкой. Информацию о происшествии в НГС прислал читатель Сергей.

По словам новосибирца, отключение произошло примерно в 16:30.

— На Химзаводской погрузчик сбил высоковольтную вышку. Света нет в Бердске, в Академгородке и в Новом поселке, — рассказал НГС Сергей.

Аналогичное сообщение об отсутствии света опубликовано в сообществе «Сообщества Академгородка Новосибирск». Местные жители сообщают, что электричества нет в домах на Морском проспекте, на улице Терешковой, улице Ученых, Весеннем проезде и других.

Корреспондент НГС попытался связаться с диспетчерской службы «Россетей Новосибирск» в Бердске, чтобы узнать подробности происшествия и когда будут устранены его последствия. В диспетчерской не ответили на звонки.

По данным муниципального портала Новосибирска, отключение аварийное. Восстановить подачу электричества в дома планируют к 19:25. Прокуратура начала проверку.

Ранее жители микрорайона Аэропорт пожаловались на постоянные перебои в подаче электричества. Из-за сбоев люди вынуждены готовить еду во дворе.

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Комментарии
47
274444392
4 августа 2024, 18:36
Махмуд был за рулём?
Мрр
4 августа 2024, 17:54
Вышку? Это точно так называется? Не ЛЭП?😂
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